Daniela Parra confirmó que Héctor fue declarado culpable de corrupción de menores

La hija del famoso acusado de abuso sexual habló sobre el juicio final

A un día de que se dé el veredicto final del juicio sobre Héctor Parra, su hija Daniela confirmó que el actor fue declarado culpable de corrupción de menores, pero ahondó que aún hay posibilidad de que el próximo 25 de mayo salga libre.

Fue durante una marcha organizada por la propia hija del artista, en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, donde fue entrevistada por Sale el Sol y ahí aclaró la situación legal de su ser querido.

¿Héctor Parra podría salir libre?

A casi dos años de haber iniciado la controversia, el próximo jueves 25 de mayo podría tener un final, pues la hija mayor del actor confesó que si bien sí fue declarado culpable por el delito corrupción de menores, se espera que le den la condena mínima y con ello podría salir de presión de forma inmediata, siendo lo que más anhela y espera.

“Yo sabía que iba a venir gente pero no sabía que iba a venir tanta. Esta no es una marcha sólo por mi papá, solo es una víctima más del sistema corrupto que está creando carpetas a modo, que crea peritajes a modo y no es sólo mi papá, también hay muchas otras personas que estamos en la misma situación”, mencionó en primera instancia Daniela Parra y agregó:

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

“Lo declararon culpable de corrupción de menores y mañana se determina qué va a pasar con eso. Puede ser que si le dan la mínima sentencia ya sale mi papá. Sí lo declararon culpable de corrupción de menores, no de abuso sexual, de corrupción de menores por un delito”.

La joven apuntó que a pesar de todo, no podía dar más detalles concretos al respecto, ya que eso se vería hasta la audiencia final.

La familia continúa en medio de una disputa legal (Instagram/@ginnyhoffman_/@hectorparrag)

“Mañana se verá lo que va a pasar con corrupción de menores. Lo pueden sentenciar un día, lo pueden sentenciar dos meses, un año, por eso nosotras no nos hemos tomado el atrevimiento de decir qué va a pasar con eso”, comentó ante las cámaras de Imagen Tv.

Daniela aseveró que antes de decidirse a protestar en las calles de la Ciudad de México, intentó recibir apoyo por otras instancias, pero esta le fue negada.

“Fui a tocar puertas como persona decente y no me abrieron, entonces por eso es el momento de hacer esto más grande, porque no puede ser que México siga sesgado ante la evidente corrupción y fabricación de delitos”, señaló contundentemente.

La hija de Héctor Parra dedicó unas palabras a su papá a un día de la audiencia en su contra. (archivo)

Daniela Parra vs Alexa Hoffman: el documental de por medio

En medio de la espera por un veredicto final, el titulado documental Los dos juicios de Alexa se ha convertido en el nuevo punto de bifurcación sobre la controversia de la familia Parra-Hoffman, pues aunque la hija menor y presunta víctima ha asegurado que se trata de una narración personal sobre su caso, la mayor ya advirtió que no permitirá que se use su nombre o el de su padre en ello.

“Hola, Diego. Gracias por la invitación, evidentemente no la voy a aceptar porque rijo mi vida con valores que, como veo, ustedes como productora no tienen. Además, no autorizo que utilicen ni mi nombre ni mi imagen y tampoco el nombre e imagen de mi papá. Gracias. Buen día.”, respondió Daniela en una conservación filtrada por ella en redes sociales.

“Una telenovela de terror”, así internautas han reaccionado a la historia de Héctor “N”, Alexa Hoffman, Daniela Parra y Ginny Hoffman, quienes fueran una familia de famosos que terminó dividida tras acusaciones de abuso sexual al famoso y un enfrentamiento interminable entre las hermanas por demostrar la inocencia o culpabilidad del ex galán de Televisa.