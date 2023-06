Conductores de ‘Hoy’ lanzaron comentarios transfóbicos contra Wendy Guevara: “Puede que juguemos espaditas”

La influencer saltó a la fama por su video viral "Las Perdidas" junto a Paola y Kimberly, la más preciosa. (Instagram: @soywendyguevaraoficial // @programahoy)

Tan solo faltan unos días para que comience la primera temporada de La Casa de los Famoso México y sus conductores continúan revelando quiénes son las personalidades que participarán. Fue así que durante la tarde del martes 23 de mayo, Galilea Montijo y Pablo Chagra se reunieron en Reforma para anunciar que Wendy Guevara será parte del elenco.

Te puede interesar: Wendy Guevara relató cuando casi fue asesinada con un machete

La noticia fue retomada durante una emisión de Hoy, donde todos los conductores compartieron su opinión sobre el elenco que se conoce hasta el momento. Fue bajo este contexto que Raúl Araiza y Paul Stanley lanzaron comentarios transfóbicos sobre la influencer que fueron considerados como transfóbicos porque hicieron referencia a sus genitales.

Todo comenzó cuando Galilea Montijo contó un poco sobre su plática con Wendy Guevara tras las cámaras: “Le preguntaba: ‘¿Mana, qué vas a hacer si no te dejan pasar las pestañas? y me dijo: ‘No me importa, que me conozcan como soy, a Carmelo”

Galilea Montijo estuvo con Wendy Guevara, cuarta participante confirmada de La Casa de Los Famosos. (Ig: @galileamontijo)

Fue durante esa misma charla donde se atrevió a cuestionarla sobre qué pasaría si protagoniza una discusión con alguno de sus compañeros y la influencer habría contestado: “Pues si me peleo con una mujer se pelea con una mujer y si me peleo con un hombre me voy a pelear con él”.

Te puede interesar: Sergio Mayer comparó a Wendy Guevara con Fiona: “eres hermosa”

Esto provocó que Andrea Legarreta cuestionara identidad sexual de La Perdida, quien se identifica como una mujer transgénero. Galilea Montijo tomó la palabra para contar que Wendy: “Lleva sus calzones especiales porque ella dice que amanece con la carpa”.

Fue justo en ese momento cuando Raúl Araiza comenzó a bromear sobre cómo sería la convivencia entre Wendy Guevara y Paul Stanley dentro de la casa: “Si te da miedo en la noche si la puedes invitar en la noche”.

Te puede interesar: La Casa de Los Famosos: Wendy Guevara revela que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad

“Son como 10 semanas, puede que juguemos espaditas”, respondió Paul Stanley.

Se especula que Karla Panini también podría estar en el reality. (Foto: cuartoscuro)

Pero eso no fue todo, El Negro Araiza continuó con un comentario bajo la misma corriente: “Te recomiendo que tu vayas atrás”. Y el hijo menor de Paco Stanley bromeó con colocar una almohada entre él y Wendy Guevara si les tocara dormir juntos en alguna ocasión.

Aunque los conductores lanzaron sus comentarios con tonos burlescos, son considerados como transfóbicos porque hablaron sobre los genitales de la influencer. No obstante, Paul Stanley terminó su intervención asegurando que se llevará muy bien con su compañera, incluso, aplaudió que forme parte del proyecto: “Siento que va a tener muchas cosas muy profundas que contar”.

Asimismo, Galilea Montijo contó que Wendy Guevara también se siente contenta con la participación de Paul Stanley, pues cuando tuvieron la oportunidad de platicar ella habría mencionado que su compañero sería como “su osito”.

Finalmente, Andrea Legarreta aseguró que La Perdida será “Una muy buena voz” para toda la comunidad LGBT+ en televisión.

La influencer agradeció a sus fans por todas las muestras de apoyo que recibió. (Twitter/@lcdxlfm)

Wendy Guevara lanzó una advertencia a sus compañeros de “La Casa de los Famosos México”

Fue durante la misma emisión de Hoy donde se presentó una breve entrevista que concedió la influencer al programa tras anunciar su participación en el reality. Durante la charla, La Perdida lanzó una contundente advertencia a todas las personalidades que como ella buscarán coronarse como la gran ganadora o ganador de esta primera temporada.

Hay que irnos respetando y vamos soltándonos de poquito a poquito. Si ronco, yo soy pedorr*. Ya le platiqué a Gali que yo me levanto con la carpa, ni modo.

Asimismo, no descartó la posibilidad de encontrar el amor dentro de La Casa de los Famosos México: “Yo soy bien caliente, soy estoy chiquilla, entonces la hormona la tengo bien disparada, pero pues bueno, a ver qué pasa, si se da que bueno y sino no importa, yo sola me doy amor”.