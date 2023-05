Wendy Guevara confirmó su participación en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara fue la cuarta confirmada en La Casa de los Famosos (Instagram @soywendyguevaraoficial/@lacasafamososmx)

Este 23 de mayo se anunció que la nueva participante de La Casa de los Famosos México será la influencer Wendy Guevara.

Te puede interesar: Las Perdidas cancelaron un evento en Honduras por erupción del volcán Popocatépetl: “Ya hay que taparlo”

A través de las redes sociales del programa que transmitirá las 24 horas del día la vida de sus competidores, se dio a conocer que Wendy, de Las Perdidas, estará en el reality, junto a los otros famosos ya confirmados.

“¡Ya está aquí! Sirviendo estilo y actitud, @soywendyguevara es la cuarta habitante de @LaCasaFamososMx... ¿No están soportando, verdad (pan) zonas?”

Wendy es la primera influencer anunciada en el programa (Twitter/@lcdxlfm)

Hasta hace unos días su participación era un rumor, pues ella ya había dado pistas de que había sido invitada a La Casa de los Famosos; además, en un video que se difundió por redes sociales, fue vista dentro en uno de los promocionales cuando se presentó el programa.

Te puede interesar: Kimberly “La más preciosa” ya se casó y no invitó a Wendy Guevara: “Con esas amigas para qué quieres enemigas”

Algunos internautas ya reaccionaron al anuncio, asegurando que Wendy será la ganadora por el apoyo que ha tenido desde antes que comience el programa.

“Desde ya!! Eres mi favorita”, “ya ganaste”, “ella ya ganó, ella ya ganó”, “la favorita del público”, “ya tenemos ganadora”, “Wendy la mejor”, fueron algunos de los comentarios en el anuncio del reality.

Guevara era de las participantes más esperadas por la filtración de sus imágenes promocionales (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Wendy, por su parte, confesó que estaba muy nerviosa por convertirse en parte de la primera edición de este reality en México.

Te puede interesar: Wendy Guevara de ‘Las Perdidas’ ahora fue testigo de una pelea a machetazos

Hasta el momento, se sabe que también estarán Paul Stanley, Emilio Osorio y Raquel Bigorra.

El primero en ser confirmado como integrante de La Casa de los Famosos fue Paul Stanley, quien dijo que está dispuesto a hacer todo por ganar. El presentador de Hoy inclusive mencionó que con el premio pagará su boda con Joely Bernat.

Paul fue el primero en ser anunciado como participante (Twitter/@Brother_Mexico)

Raquel Bigorra, la segunda en ser anunciada como participante, confesó que ella estuvo a punto de rechazar la invitación porque este programa la obligará a alejarse de su hija posiblemente por meses.

Por su parte, Emilio Osorio, el tercer confirmado, compartió con la prensa que le emocionó ser parte del elenco del reality y espera mantener una buena relación con sus demás compañeros.

El hijo de Niurka Marcos es, hasta ahora, el más joven de los participantes de La Casa de los Famosos, pero aseguró estar dispuesto a demostrar que no es el más “pequeño”.

Emilio confesó que su mamá, con su experiencia en el mismo programa, le dio varios amuletos para que le vaya bien (Twitter/@brother_mexico)

“Listo para desnudarme cuando me bañe, jajaja (...) De forma muy sincera considero que todos somos seres humanos, no me considero ni más pequeño o grande, porque si alguien intenta pasarse me voy a defender y tampoco grande porque en realidad es quien soy”, compartió el cantante a la prensa.

El programa, basado en la versión emitida por Telemundo, comenzará emisiones el próximo domingo 4 de junio a las 20:30 horas a través del Canal de las Estrellas. Los presentadores serán Galilea Montijo y Diego de Erice, también estará Pablo Chagra y Odalys Ramírez en redes sociales.

Dentro de La Casa de los Famosos 13 celebridades tendrán que enfrentarse a vivir juntos y, semana con semana, según la elección del público y de los mismos participantes, uno a uno tendrá que salir del reality.

Galilea y Diego de Erice serán los encargados de llevar cada semana las galas del reality (Twitter/@Brothe_Mexico)

Entre los otros famosos que supuestamente también podrían estar en el programa, se mencionó a Jolette y a Atala Sarmiento, pero esta última ya desmintió la noticia.

Gustavo Adolfo Infante también fue invitado al reality, pero no pudo aceptar ya que es parte de Imagen Televisión y se debe a la empresa en la que trabaja, según compartió en De Primera Mano.

La Casa de los Famosos durará 10 semanas y posiblemente de como premio al ganador alrededor de dos millones de pesos, como ha sido con la versión de Telemundo.

En el programa realizado por Telemundo han ganado Alicia Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson.