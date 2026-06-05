México

Megapuente mundialista: esta es la fecha en que los estudiantes tendrían descanso de cuatro días

El periodo escolar que está por concluir ha tenido diversos

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Fachada de escuela primaria en México con un gran cartel del logo del Mundial 2026, banderas de México y FIFA, y familias observando afuera.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar 2025-2026 está por concluir y las familias desean saber cuáles son los días de descanso y hasta qué fecha deben acudir sus hijos a preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Enmedio un intento por adelantar el fin de ciclo, manifestaciones de la CNTE y factores ambientales, surge la posibilidad de que las y los alumnos de nivel básico tengan cuatro días de descanso en junio.

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¿Por qué habría megapuente mundialista?

La suspensión de clases en la Ciudad de México para el 11 de junio está confirmada en vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

SEP suspenderá clases en la inauguración del Mundial 2026, adelanta Clara Brugada. (GOB-CDMX)

El 11 de junio es jueves, por lo que existe posibilidad de que muchas familias decidan no llevar a sus hijos el viernes, pues al día siguiente es fin de semana.

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Esto abre la posibilidad a que muchos estudiantes no asistan a clases, de esta forma, descansarían jueves, viernes, sábado y domingo.

Si bien esta no es una práctica oficial respaldada por el calendario de la SEP, la dificultad de traslado así como otros factores podrían interferir.

Además, algunos estudiantes no requirieron ausentarse de clases por causas de fuerza mayor como enfermedad o una emergencia familiar, así que optan por disponer de su tiempo a fin de ciclo.

Las familias deberán estar al pendiente de la dirección de su escuela para consultar esta posibilidad, exceptuando casos en que haya aplicación de exámenes, exposiciones en equipo o alguna tarea de relevancia.

Qué pasará el 11 de junio en CDMX

Infografía sobre la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en escuelas públicas de CDMX por el Mundial. Muestra escuelas, un calendario y un estadio.
La Ciudad de México suspenderá clases el 11 de junio de 2026 en escuelas públicas de educación básica por la inauguración del Mundial de Fútbol, una medida local para fomentar la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la medida de suspensión de clases busca fomentar la participación local en los festejos deportivos y aclaró que la decisión no responde a intereses turísticos ni tiene alcance nacional.

Durante una conferencia en el Casa Ciudad de México International Media Center, Brugada confirmó que las escuelas públicas de educación básica, primaria, secundaria y media superior en la capital permanecerán cerradas solo ese día, según lo acordado con el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

La funcionaria subrayó que la suspensión afectará únicamente a la Ciudad de México, descartando que la medida se extienda a otras sedes mundialistas como Guadalajara o Monterrey.

Las autoridades detallaron que, tras la entrega de calificaciones, la asistencia escolar disminuye y se privilegian labores administrativas.

FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)
FIFA estrenará un nuevo formato para la ceremonia inaugural en el Mundial 2026 (cortesía FIFA)

Por ello, la Secretaría de Educación Pública propuso ajustar el calendario escolar, considerando también las condiciones climáticas y geográficas de la región.

Alcance de la suspensión y reacciones a la medida

La suspensión de actividades escolares aplicará exclusivamente en la capital del país el día de la inauguración del Mundial.

Otras instituciones locales evaluarán de manera independiente si detienen o no sus actividades, aunque hasta el momento no existe un anuncio centralizado para los sectores fuera del educativo.

Algunos usuarios en redes sociales interpretaron esta medida como un intento de despejar la ciudad para los visitantes extranjeros.

Frente a las críticas, Brugada enfatizó: “No es para dejar la ciudad vacía para los turistas. Queremos que la ciudadanía viva gratuitamente, de manera satisfactoria, la pasión del fútbol”.

Vista trasera de una persona trabajando en una laptop frente a una ventana llena de gotas de lluvia, con una calle concurrida y edificios de la ciudad al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En suma, el próximo 11 de junio solo las escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México suspenderán clases por la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

La medida no afecta a planteles de otros estados ni es de carácter nacional, y fue confirmada por la Jefa de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Educación Pública.

Llamado al sector empresarial y contexto social

Junto con la decisión educativa, las autoridades lanzaron una convocatoria a las cámaras empresariales para que, de manera voluntaria, valoren la posibilidad de esquemas alternativos de trabajo el día inaugural.

El objetivo es facilitar la experiencia colectiva del evento entre trabajadores capitalinos, dado que estas fechas suelen implicar una menor actividad laboral.

Este episodio pone de relieve la tensión entre la promoción de eventos internacionales y la comunicación de medidas que impactan a la ciudadanía local.

La aclaración oficial pretende evitar interpretaciones erróneas sobre la prioridad de los habitantes de la capital en el desarrollo de celebraciones de alcance global.

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