México, Panamá y EEUU intensifican lucha contra el gusano barrenador, esta es la estrategia

México, Panamá y EEUU intensifican lucha contra el gusano barrenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México, Panamá y Estados Unidos intensifican la lucha contra el gusano barrenador del ganado con una biofábrica en Chiapas que producirá 100 millones de insectos estériles por semana.

La secretaria de Agricultura Columba Jazmín López Gutiérrez visitó este jueves la planta de moscas estériles de Pacora, Panamá, para coordinar el arranque de la instalación mexicana en Metapa de Domínguez, que abre el 25 de junio.

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La aportación binacional entre México y Estados Unidos para adecuar y operar la planta sumó 61.3 millones de dólares. El APHIS-USDA destinó 22.9 millones para la rehabilitación de la infraestructura y 8.4 millones adicionales para financiar su operación durante el segundo semestre de 2026.

México, Panamá y EEUU unen esfuerzos contra el gusano barrenador. (Foto: Agricultura)

La planta de Metapa avanza al 87% y abre el 25 de junio

La biofábrica de Metapa de Domínguez, Chiapas, registra un avance general del 87% en su adecuación. La meta es alcanzar gradualmente una producción de 100 millones de insectos estériles a la semana una vez en operación.

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A través de la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), 11 personas mexicanas se capacitan actualmente en esa instalación. Siete de ellas concluyen su formación esta misma semana y comenzarán a trabajar en Metapa a partir de la inauguración.

La cooperación con Panamá fue determinante para poner en marcha la planta. El acompañamiento técnico de COPEG abarcó los procesos de:

Producción masiva de moscas estériles

Irradiación de insectos

Protocolos de bioseguridad

Formación del personal mexicano

Buscan crear un frente sanitario

La secretaria López Gutiérrez subrayó que “el gusano barrenador del ganado no reconoce fronteras” y que el Gobierno de México mantiene su compromiso de cooperación regional para hacer frente a este problema zoosanitario transfronterizo.

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“México está convencido de que la cooperación con Panamá y Estados Unidos, a través de la COPEG, es esencial para proteger la salud animal, la producción pecuaria, la economía de las familias ganaderas y la seguridad sanitaria de nuestra región”, señaló la secretaria.

En esta foto de enero de 2024, proporcionada por la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), un trabajador sostiene dos pequeños recipientes de pupas del gusano barrenador del Nuevo Mundo en una instalación donde se crían machos estériles en Pacora, Panamá. (COPEG vía AP)

El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá Roberto Linares coincidió en que ambos países comparten retos comunes en el ámbito agropecuario y ofreció la colaboración de COPEG en los procesos de producción de mosca estéril.

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Una delegación de alto nivel cierra acuerdos en Panamá

La visita de trabajo estuvo encabezada por López Gutiérrez y contó con la presencia de Santiago Ruy Sánchez de Orellana, coordinador de Asuntos Internacionales de Agricultura; Fernando David Palos Ibarra, director general de Producción Ganadera, Pesquera y Acuícola; y Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Senasica.

También participaron Hunberto Gomes Velasques, coordinador de la Planta Productora de Moscas Estériles del GBG en Metapa, y la embajadora de México en Panamá, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.

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