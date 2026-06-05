Costo operativo de las elecciones 2027 podría superar los 3 mil millones de pesos, prevé el INE

Una representación visual del costo y presupuesto para las elecciones de 2027, mostrando el edificio del Instituto Nacional Electoral (INE), pilas de dinero y una urna electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer una estimación de gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio 2027, cifra que formará parte del Anteproyecto de Presupuesto del organismo y que resulta de un análisis metodológico con base en el comportamiento histórico del periodo 2023-2025, índices inflacionarios y compromisos plurianuales vigentes.

La distribución de recursos garantiza suficiencia presupuestaria para la operación ordinaria del INE en 2027, conforme a los lineamientos metodológicos aprobados por la Comisión Temporal de Presupuesto del organismo.

PUBLICIDAD

Oficinas Centrales concentran más de la mitad del presupuesto estimado

La propuesta divide los recursos en dos grandes rubros:

Las Oficinas Centrales recibirían dos mil 380 millones 841 mil 144 pesos.

Y las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas absorberían mil 567 millones 630 mil 392 pesos.

La estimación cubre los capítulos presupuestarios 2000 al 6000, que corresponden al presupuesto base de operación.

Entre los gastos que la dependencia no contempla en el presupuesto 2027, se encuentran elementos que se integrarán en etapas posteriores del cronograma de trabajo:

PUBLICIDAD

Servicios Personales

Cartera Institucional de Proyectos

Las prerrogativas de los partidos políticos

El presupuesto precautorio

Propuesta fue avalada en sesión virtual

La Comisión Temporal de Presupuesto sesionó este 4 de junio de 2026 de forma virtual para revisar el detalle del gasto de operación.

La integraron las consejeras Norma De La Cruz Magaña y Rita Bell López Vences, junto con los consejeros Jorge Montaño Ventura —como presidente de la Comisión—, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López.

PUBLICIDAD

En la sesión también se presentaron los lineamientos, disposiciones, criterios y plazos para la programación y presupuestación del ejercicio 2027.

Esos lineamientos incorporan indicadores macroeconómicos de los Precriterios Generales de Política Económica 2027 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Inflación estimada: 3%

Tipo de cambio: 18.60 pesos por dólar

Presupuesto de elecciones se reducirá tras cambio para elegir jueces

El presupuesto solicitado por el INE podría verse reducido de manera dramática tras el ajuste de la elección de jueces aprobada en días recientes, de acuerdo con datos presentados ante el Senado de la República por la organización México Evalúa -el 24 de abril- y el propio INE, el proceso de 2027 se perfilaba como el más complejo jamás organizado: 18,930 cargos en disputa y un costo estimado que superaría los 15,000 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Una ilustración en acuarela muestra a un juez, documentos del TEPJF, una mano votando en una urna, una lupa y una credencial del INE, simbolizando la revisión electoral ante posible injerencia extranjera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representante de México Evalúa, Susana Gabriela Camacho Maciel, detalló el desglose: 500 curules de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y 13,515 cargos municipales. A ese universo se sumaban, por primera vez en la historia, 3 mil 800 plazas de jueces federales y estatales.

Ese escenario cambió con la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, que movio la segunda elección judicial a junio de 2028. Al separar los comicios judiciales del calendario político de 2027, la carga operativa del INE se reduciría de forma considerable, lo que arrastraría a la baja la estimación presupuestal.

PUBLICIDAD

El argumento del Ejecutivo federal es logístico: en 2027, los ciudadanos habrían tenido que acudir a distintos centros de votación para elegir autoridades locales y, por separado, a los integrantes del Poder Judicial, lo que el gobierno advirtió podría generar confusión y deprimir aún más la participación, que ya fue cuestionada en la jornada de 2025.