Relaciones Exteriores niega notificación de EEUU sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal

La SRE informó que no ha recibido notificación oficial de Estados Unidos sobre el retiro de visas a gobernadores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial o extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, versiones que fueron difundidas esta semana por medios estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el canciller Roberto Velasco señaló que no existe comunicación por parte de las autoridades estadounidenses sobre supuestas investigaciones contra ambos mandatarios estatales ni sobre posibles restricciones migratorias.

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Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a los gobernadores por posibles vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el huachicol, además de que habrían sido objeto de medidas migratorias.

Las acusaciones difundidas en medios estadounidenses no han sido confirmadas por autoridades oficiales. (Foto: IG @americo.villareal)

Reportes de medios y respuesta oficial

El tema surgió tras publicaciones de medios estadounidenses que citaron fuentes no identificadas para sostener que ambos gobernadores estarían bajo investigación en territorio estadounidense.

Ante ello, Velasco indicó que la SRE no cuenta con información que confirme dichos señalamientos.

Entre los puntos que han marcado la discusión destacan:

Reportes periodísticos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos .

Versiones sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores.

La ausencia de información oficial compartida por autoridades estadounidenses con México .

Los pronunciamientos de los gobiernos estatales rechazando los señalamientos.

Roberto Velasco afirmó que México no ha recibido notificación oficial de Estados Unidos sobre el retiro de visas a gobernadores. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Tanto Durazo como el gobierno de Tamaulipas han negado las acusaciones y rechazado la existencia de elementos que sustenten las versiones difundidas.

Relación bilateral y diálogo diplomático

Durante el mismo encuentro con medios, el canciller también fue consultado sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente después de los intercambios públicos registrados en días recientes entre autoridades mexicanas y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

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Velasco sostuvo que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y afirmó que el diálogo con la representación diplomática estadounidense se mantiene en un marco de respeto institucional.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha sido mencionado en el contexto de la relación bilateral reciente. Crédito: EFE/ José Méndez

Según explicó, la relación bilateral exige una coordinación permanente debido al intercambio comercial, la cooperación en distintos ámbitos y la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México.

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Mundial 2026 y movilizaciones en la Ciudad de México

En otro tema, el titular de la SRE aseguró que México cuenta con las condiciones necesarias para recibir a los visitantes que asistirán al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La declaración se dio tras ser cuestionado sobre las movilizaciones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país y las obras que actualmente se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

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La CNTE mantiene movilizaciones en la Ciudad de México en demanda de diversas exigencias laborales.

Velasco afirmó que el gobierno mantiene atención permanente a las manifestaciones sociales y consideró que estas no impedirán el desarrollo de las actividades relacionadas con el torneo internacional.

Preparativos rumbo a la Copa del Mundo

De acuerdo con las autoridades federales, la organización del Mundial contempla acciones en distintos frentes:

Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Estrategias de seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.

Mejoras en infraestructura y movilidad .

Atención a servicios turísticos y de hospitalidad.

Promoción de la oferta cultural y gastronómica de las ciudades sede.

El canciller sostuvo que los visitantes encontrarán una amplia oferta turística y cultural durante su estancia en México y señaló que las expresiones sociales forman parte de la vida democrática del país.

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A poco más de una semana del inicio de las actividades mundialistas, el gobierno federal busca mantener certidumbre tanto frente a la polémica generada por los reportes sobre los gobernadores de Sonora y Tamaulipas como ante las inquietudes relacionadas con la movilidad y la seguridad para los miles de aficionados que se espera arriben al país durante la justa deportiva.