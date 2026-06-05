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Roberto Palazuelos llora la muerte de su tío, esposo de la chef Susana Palazuelos, en Acapulco: “Te amaré siempre”

El actor y empresario despidió públicamente a su tío Mario Wichtendahl con un emotivo mensaje en redes sociales

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Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, en el exclusivo Hotel Diamante K, uno de sus destacados emprendimientos en el sector turístico
Roberto Palazuelos informó la muerte de su tío Mario este martes en Acapulco (Roberto Palazuelos Badeaux)

Roberto Palazuelos informa la muerte de su tío Mario Wichtendahl este martes en Acapulco, y lo despide con un mensaje en Instagram en el que lo define como “uno de los hombres más rectos y espirituales” que conoce.

El actor y empresario detalla en su publicación que su tío era esposo de Susana Palazuelos, y señala que su fallecimiento representa una pérdida cercana para su familia:

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“Con profundo dolor despedimos a mi tío Mario hoy en Acapulco. Se nos fue al cielo uno de los hombres más rectos y espirituales que he conocido, un ejemplo de vida para toda mi familia, un ser humano impecable y de gran corazón que vamos a extrañar mucho”.

Roberto y su tía Susana (Roberto Palazuelos Badeaux)
Roberto Palazuelos envió un abrazo a su tía Susana Palazuelos, a quien describió como la compañera de vida de su tío Mario (Roberto Palazuelos Badeaux)

En el mismo texto, Palazuelos envía un mensaje a Eduardo Palazuelos y a Boonie, a quienes llama “como mis hermanos”, y expresa:

“Abrazo con mucho cariño a mi amada tía Susana Palazuelos, que hoy pierde a su compañero de vida, y a mis queridos primos, que son como mis hermanos, Eduardo Palazuelos y Boonie, deseándoles resignación”.

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El mensaje de Roberto Palazuelos en Instagram definió a su tío Mario como “uno de los hombres más rectos y espirituales” que conoció (IG)
El mensaje de Roberto Palazuelos en Instagram definió a su tío Mario como “uno de los hombres más rectos y espirituales” que conoció (IG)

Palazuelos también comparte una frase que atribuye a su tío Mario: “La verdadera riqueza no es la material, sino la del alma y corazón, palabras que siempre me repetía”. Cierra su despedida con otra línea: “Te amaré siempre querido che, fuiste muy importante en mi vida”.

La familia que acompaña a Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos Badeaux, conocido como “El Diamante Negro”, nace el 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero. Es hijo de Roberto Palazuelos Rosensweit, de nacionalidad mexicana, y de María Badeaux, de origen francés. Es hijo único de la pareja, aunque tiene cinco medios hermanos.

En 2004, Palazuelos se casa con Yadira Garza, originaria de Monterrey. De esa relación nace su único hijo, Roberto Palazuelos Jr., en 2005. La pareja se divorcia en 2016, pero mantiene una relación cordial centrada en la crianza y educación de su hijo. Ambos comparten públicamente momentos familiares y celebraciones importantes en la vida de su hijo, quien actualmente estudia en Culver Military Academy, en Indiana, Estados Unidos.

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Roberto Palazuelos compartió una frase que atribuyó a su tío Mario sobre que la verdadera riqueza está en el alma y el corazón (@robertopalazuelosbadeaux)

Palazuelos destaca el papel de la madre de su hijo y la dinámica familiar que han construido tras la separación, donde ambos padres participan activamente en la vida de su hijo y mantienen una relación de respeto y apoyo mutuo.

En resumen, la familia cercana de Roberto Palazuelos se compone de sus padres, María Badeaux y Roberto Palazuelos Rosensweit, su exesposa Yadira Garza y su hijo Roberto Jr. El actor también menciona la existencia de cinco medios hermanos, aunque no suele compartir detalles públicos sobre ellos.

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