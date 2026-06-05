CDMX organizará desfile mundialista pese a las protestas de la CNTE

CDMX realizará el desfile mundialista el próximo 13 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desfile mundialista en la Ciudad de México sigue en pie a pesar de los bloqueos y manifestaciones que han ocurrido recientemente, por conducto de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón desde el corazón del Zócalo capitalino.

El desfile contará con carros alegóricos, globos monumentales, catrinas, ajolotes, una trajinera de Xochimilco y referencias a los mundiales de 1970 y 1986, sobre Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, donde se llevará a cabo la presentación de Sonido La Changa.

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El gobierno de la CDMX, encabezado por la mandataria Clara Brugada Molina, mantiene el programa de actividades durante la temporada mundialista pese a la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico.

Funcionarios señalan que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar del Mundial 2026 y de las actividades culturales y deportivas, mientras se garantiza el derecho a la manifestación de la CNTE que podrían extenderse hasta después del 5 de julio, fecha en que se jugará el último partido de la Copa del Mundo en la capital.

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Además del desfile mundialista en Paseo de la Reforma, la CDMX instalará 18 festivales relacionados al futbol en las 16 alcaldías, con transmisiones gratuitas de partidos, actividades culturales y gastronómicas. Siete de estos eventos estarán activos durante los 39 días del Mundial 2026.

¿Cuándo se realizará el desfile del Mundial en Paseo de la Reforma?

CDMX continúa con el plan del desfile mundialista en Paseo de la Reforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desfile mundialista en la CDMX está programado para el sábado 13 de junio del 2026. El recorrido inicia a las 13:00 horas (tiempo de la Capital) e irá desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y emblemáticas de la Ciudad de México.

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Dentro del desfile habrá un homenaje a leyendas fallecidas del futbol mundial, con una ofrenda y una comparsa de cincuenta catrinas. El evento forma parte de una agenda cultural y deportiva por la Copa del Mundo, organizada por el gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué sucede entre el gobierno y la CNTE?

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Plantón de la CNTE continúa en el Zócalo. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener un incremento salarial del 100%, abrogación de la reforma educativa y del ISSSTE, basificación de plazas y mejora de servicios de salud y pensiones.

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La CNTE mantiene un plantón indefinido en el Zócalo capitalino y ha realizado marchas y bloqueos en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Avenida Juárez, Eje Central, 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, Madero y el circuito de la Plaza de la Constitución.

El 1 de junio los maestros aseguraron que era el “silbatazo inicial” de un posible boicot contra el Mundial 2026 sino hay solución a sus demandas. Mientras pasan los días han destruido estatuas, globos y decoraciones alusivas a la Copa del Mundo posicionadas sobre Paseo de la Reforma.

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Las protestas y bloqueos también afectan la circulación vehicular en la CDMX, las operaciones comerciales en el Centro Histórico y actividades culturales, incluyendo la suspensión de algunos eventos presenciales del Fan Fest, mismo que se instala en el Zócalo para la proyección de partidos del torneo y un ambiente familiar con tintes mundialistas.

El núcleo del plantón magisterial bloquea accesos principales al Zócalo, provocando estrangulamiento vial y afectaciones a comercios, oficinas y museos como el MUNAL, que cerró hasta nuevo aviso. El Congreso de la Ciudad de México trasladó sesiones a otra sede.

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Maestros de la CNTE derribó estatuas colocadas en Paseo de la Reforma como parte de sus protestas. REUTERS/Henry Romero

Durante las movilizaciones de la CNTE, se han reportado cierres intermitentes en Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Abraham González (frente a Secretaría de Gobernación) y en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Por ende, las autoridades recomiendan tomar alternativas viales como Avenida Chapultepec, Viaducto, Eje 2 Norte y Eje 2 Sur para evitar un incidente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advierte que mantendrá los bloqueos y plantón durante todo el periodo del Mundial 2026, y las acciones podrían intensificarse si no hay respuesta oficial de las autoridades para ese entonces.

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