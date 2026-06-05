México

CDMX organizará desfile mundialista pese a las protestas de la CNTE

Autoridades capitalinas mantienen el plan para celebrar el desfile en Paseo de la Reforma, tras el inicio del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Desfile masivo en Paseo de la Reforma con dos réplicas gigantes del trofeo del Mundial, banderas de México y Canadá, confeti, y el Ángel de la Independencia al fondo.
CDMX realizará el desfile mundialista el próximo 13 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desfile mundialista en la Ciudad de México sigue en pie a pesar de los bloqueos y manifestaciones que han ocurrido recientemente, por conducto de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantienen un plantón desde el corazón del Zócalo capitalino.

El desfile contará con carros alegóricos, globos monumentales, catrinas, ajolotes, una trajinera de Xochimilco y referencias a los mundiales de 1970 y 1986, sobre Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, donde se llevará a cabo la presentación de Sonido La Changa.

PUBLICIDAD

El gobierno de la CDMX, encabezado por la mandataria Clara Brugada Molina, mantiene el programa de actividades durante la temporada mundialista pese a la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico.

Funcionarios señalan que la ciudadanía tiene derecho a disfrutar del Mundial 2026 y de las actividades culturales y deportivas, mientras se garantiza el derecho a la manifestación de la CNTE que podrían extenderse hasta después del 5 de julio, fecha en que se jugará el último partido de la Copa del Mundo en la capital.

PUBLICIDAD

Además del desfile mundialista en Paseo de la Reforma, la CDMX instalará 18 festivales relacionados al futbol en las 16 alcaldías, con transmisiones gratuitas de partidos, actividades culturales y gastronómicas. Siete de estos eventos estarán activos durante los 39 días del Mundial 2026.

¿Cuándo se realizará el desfile del Mundial en Paseo de la Reforma?

Vista aérea de un desfile en Paseo de la Reforma, CDMX, con carros alegóricos, personas en trajes tradicionales y jacarandás morados. El Ángel de la Independencia se alza al fondo.
CDMX continúa con el plan del desfile mundialista en Paseo de la Reforma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desfile mundialista en la CDMX está programado para el sábado 13 de junio del 2026. El recorrido inicia a las 13:00 horas (tiempo de la Capital) e irá desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y emblemáticas de la Ciudad de México.

Dentro del desfile habrá un homenaje a leyendas fallecidas del futbol mundial, con una ofrenda y una comparsa de cincuenta catrinas. El evento forma parte de una agenda cultural y deportiva por la Copa del Mundo, organizada por el gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué sucede entre el gobierno y la CNTE?

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Plantón de la CNTE continúa en el Zócalo. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)
CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2026.- Plantón de la CNTE continúa en el Zócalo. (FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigen una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para obtener un incremento salarial del 100%, abrogación de la reforma educativa y del ISSSTE, basificación de plazas y mejora de servicios de salud y pensiones.

La CNTE mantiene un plantón indefinido en el Zócalo capitalino y ha realizado marchas y bloqueos en vialidades clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Avenida Juárez, Eje Central, 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, Madero y el circuito de la Plaza de la Constitución.

El 1 de junio los maestros aseguraron que era el “silbatazo inicial” de un posible boicot contra el Mundial 2026 sino hay solución a sus demandas. Mientras pasan los días han destruido estatuas, globos y decoraciones alusivas a la Copa del Mundo posicionadas sobre Paseo de la Reforma.

Las protestas y bloqueos también afectan la circulación vehicular en la CDMX, las operaciones comerciales en el Centro Histórico y actividades culturales, incluyendo la suspensión de algunos eventos presenciales del Fan Fest, mismo que se instala en el Zócalo para la proyección de partidos del torneo y un ambiente familiar con tintes mundialistas.

El núcleo del plantón magisterial bloquea accesos principales al Zócalo, provocando estrangulamiento vial y afectaciones a comercios, oficinas y museos como el MUNAL, que cerró hasta nuevo aviso. El Congreso de la Ciudad de México trasladó sesiones a otra sede.

Maestros de la CNTE derribó estatuas colocadas en Paseo de la Reforma como parte de sus protestas. REUTERS/Henry Romero
Maestros de la CNTE derribó estatuas colocadas en Paseo de la Reforma como parte de sus protestas. REUTERS/Henry Romero

Durante las movilizaciones de la CNTE, se han reportado cierres intermitentes en Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Insurgentes, Abraham González (frente a Secretaría de Gobernación) y en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Por ende, las autoridades recomiendan tomar alternativas viales como Avenida Chapultepec, Viaducto, Eje 2 Norte y Eje 2 Sur para evitar un incidente.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advierte que mantendrá los bloqueos y plantón durante todo el periodo del Mundial 2026, y las acciones podrían intensificarse si no hay respuesta oficial de las autoridades para ese entonces.

Temas Relacionados

CDMXCNTEMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 4-1 en su último amistoso previo al Mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre enfrentan a Serbia en el último amistoso antes del debut mundialista desde el Estadio Nemesio Diez en Toluca

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 4-1 en su último amistoso previo al Mundial

Marchas de la CNTE en la CDMX: Clara Brugada insiste que su gobierno no va “a caer en provocaciones”

El Gobierno capitalino despliega 800 policías y 350 agentes de Tránsito en el Centro Histórico por el plantón

Marchas de la CNTE en la CDMX: Clara Brugada insiste que su gobierno no va “a caer en provocaciones”

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

En alegada respuesta directa a las palabras de Alejandra Bogue, Wendy usó sus redes sociales para rechazar sobrenombres o identidades, recalcando que ante todo se define como un ser humano

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: abren estación Viaducto de la Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de junio?: abren estación Viaducto de la Línea 2

Tres frutos secos que pueden acompañar al yogurt griego para aumentar la masa muscular

Estos alimentos son excelentes para incluir en tu desayuno de todos los días

Tres frutos secos que pueden acompañar al yogurt griego para aumentar la masa muscular
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

Altos mandos militares llegan a Culiacán para supervisar el despliegue en la entidad

Vinculan a proceso a 8 integrantes “Del Caballito”, banda dedicada al lavado de dinero en al menos cinco estados del país

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda y sirve platillos que disfrutaba la actriz: “Le encantaban las carnitas”

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Familia de Mario Bezares reacciona a nuevo documental sobre asesinato de Paco Stanley

Miss Universo Fátima Bosch hace acto de fe de rodillas durante su visita a Costa Rica

DEPORTES

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 4-1 en su último amistoso previo al Mundial

México vs Serbia EN VIVO: el Tri ya lo gana 4-1 en su último amistoso previo al Mundial

República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica

A una semana del Mundial 2026, madres buscadoras realizan protesta por desaparecidos antes del México vs Serbia

Luces y destellos: Estadio Ciudad de México alista espectáculo de luces a días del Mundial 2026