“Hoy” salió del aire en su 25 aniversario y fue reemplazado por este programa

El programa se mantiene vigente en México aunque salió del aire en Estados Unidos. (Foto: @programa_hoy/instagram)

Muy pocos programas de televisión han logrado mantenerse vigentes a pesar del tiempo y Hoy es uno de ellos, pues desde agosto de 1998 hasta la actualidad continúa siendo considerado como uno de los matutinos más importantes en México y Estados Unidos. Aunque la mayoría de la información que maneja su producción es nacional, muchos temas también son de interés para la comunidad latina en el extranjero.

Por esa razón, Andrea Legarreta, Tanía Rincón, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre eran vistos nivel internacional hasta hace unas horas, ya que el pasado lunes 22 de mayo salieron del aire en Univision y fueron reemplazados por un programa latino conducido por Julián Gil junto a seis panelistas: Kerly, Vanessa, Alex, Lucho, Alejandra y Karla.

Fueron los propios colaboradores de Siéntese quien pueda quienes confirmaron su llegada a Univision en horario estelar a través de sus redes sociales oficiales: “¡Prepárate para un viaje emocionante en Siéntese quien pueda MAÑANA en @univision a la 1pm/12c! Celebridades, primicias impactantes, noticias y una montaña rusa de diversión. ¡Te esperamos!”.

Julián Gil conduce el programa de espectáculos. (Instagram: @sientesequienpueda)

Hasta el momento ni los conductores de Hoy ni la producción se han pronunciado al respecto. No obstante, continúan celebrando su 25 aniversario con dinámicas especiales en cada uno de sus programas, pues tiene como propósito celebrar con el público que los ha mantenido en la programación de Televisa durante todos estos años.

Aunque Hoy se mantiene vigente en México, los fanáticos del programa en Estados Unidos lamentaron la decisión de Univision:

“En lugar de transmitir de programa completo lo sacan del aire”. “No, a mí me gustaba más Hoy”. “Ay no, ese Suéltese quien pueda es raro, solo hablan y hablan y pelea entre ellos mismos. Y bien dramático la expulsión cada semana. Ojalá vuelva Hoy”. “Ni sabia que existe el programa que van a poner”. “Ese programa no tiene ni pies ni cabeza”, fueron algunos comentarios en Instagram.

Los conductores no se pronunciaron al respecto. (Foto Instagram: @taniarin)

Pese a críticas, Siéntese quien pueda comenzó su transmisiones en Univision y los conductores del programa se han mantenido al margen del escándalo.

Los momentos más icónicos de “Hoy”

1. Paris Hilton visitó el foro

Fue en noviembre de 2018 cuando la socialité estadounidense acudió como invitada especial al matutino de Televisa. Como era de esperarse, su amabilidad, sencillez y carisma salió brilló durante su mención publicitaria, pero también en las dinámicas, pues para sorpresa de muchos la famosa empresaria aceptó jugar Piensa rápido con Andrea Legarreta, Natalia Téllez, Galilea Montijo y El Burro Van Ranking.

Su visita es considerada como su "momento más humilde". (Captura de YouTube: Hoy)

2. Belinda intentó romper una manzana con su frente

Aunque la protagonista de telenovelas infantiles cuenta con fama internacional, hace unos años aceptó asistir como invitada especial al matutino de Televisa para promocionar sus proyectos profesionales. Fue durante su estancia donde también se sumó a una dinámica que consistía en adivinar palabras bajo presión, pues corría el riesgo de que un globo con harina se reventara sobre su cabeza.

Fue en ese programa donde aceptó un reto que se inmortalizó en un meme: romper una manzana con su frente.

“Hay que romper una manzana con la cabeza... a ver quién lo puede hacer”, dijo mientras que la producción buscaba las frutas en el camerino de Galilea Montijo. El Burro Van Rankin tomó la fruta e intentó cumplir el reto, pero no lo consiguió, así que Belinda tomó cartas en el asunto para demostrar que sí se podía.

El beso sucedió en 2018. (Captura YouTube: Hoy)

3. Raúl Araiza basó a Andrea Legarreta

Fue en otro juego donde El Negro Araiza traspasó la delgada línea de la amistad y sorprendió a su compañera con un piquito. “¿Qué?”, preguntó el conductor aparentemente bromeando. “¿Qué no te gusta? Tú dime”, respondió la también actriz al tiempo en que su compañero se acercó hasta agarrarla por el cuello para terminar plantándole un un beso en la boca.