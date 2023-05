Descontrol en el concierto de El Buki; pirotecnia atacó a los asistentes

En el video se puede ver el momento exacto en el que el cohete vuela directo al público

El concierto de Marco Antonio Solís que celebró recientemente en el estadio Corregidora de Querétaro fue todo un éxito. Con lleno total y sin retrasos ni contratiempos, una nueva fecha del Buki World Tour 2023 enamoró a los fans mexicanos; sin embargo, cuando finalizó el espectáculo, la pirotecnia que formaba parte de los efectos especiales se descontroló.

Cuando El Buki terminó su show, luego de haber cantando sus más grandes y famosos éxitos y de haber deleitado a más de 25 mil fanáticos, uno de los cohetes que estaban instalados detrás del escenario para que volaran hacia arriba y explotaran en el cielo, se encendió y fue a dar al lugar equivocado.

Y es que las personas que se encontraban en la zona más cercana al escenario recibieron el impacto de la pirotécnica, cuyo camino se desvió. Entre gritos y preocupación, algunos de los asistentes se encargaron de grabar el momento del accidente. Las fotos y videos circularon por redes sociales.

Las personas asustadas registraron sus gritos y expresiones de asombro en los videos que grabaron. En el material gráfico que circula por internet, se puede ver el cohete que sale disparado, y en lugar de elevarse en el aire, se impacta contra las personas para luego explotar en coloridas luces como lo hacen regularmente varios metros arriba.

Y aunque no hay una lista oficial de personas heridas o lastimadas por la explosión, en TikTok están circulando algunos clips donde se puede ver la presencia de bomberos y autoridades del estadio Corregidora de Querétaro, auxiliando a personas, quienes, aparentemente, sí sufrieron de percances.

Al terminar el concierto, uno de los cohetes instalados detrás del escenario falló (instagram/marcoantoniosolis_oficial) (TikTok/michellehl)

La pirotecnia en conciertos suele estar muy bien supervisada, puesto que se conoce el grado de peligrosidad que significa un mal tratamiento de los fuegos artificiales; no obstante, a pesar de ello, esta vez le tocó al intérprete de Como fui a enamorarme de ti.

Ni Marco Antonio Solís, ni la empresa encargada de la organización de sus conciertos se han pronunciado al respecto, tampoco las autoridades del Estadio Corregidora de Querétaro.

Las quemaduras resultado del mal uso de cohetes y pirotécnica suelen ser bastante peligrosas. En México hay estrictas reglas entorno a su compra, venta y uso recreativo. En fechas festivas muy particulares, el número de accidentes relacionados con la explosión de fuegos artificiales suelen incrementarse.

El cantante se encuentra inmerso en una redituable gira mundial (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

La exitosa gira mundial de Marco Antonio Solís: Buki World Tour 2023

Fuera del terrible momento y los sustos que se generaron en los fans, el concierto fue un completo éxito. Se trata de una de la últimas fechas que El Buki ofrecerá en México, pues después la gira se moverá a otras partes del mundo.

Y a pesar del trago amargo del accidente, los fanáticos se fueron felices por presenciar el espectáculo de su ídolo, quien comenzó el concierto con No puedo olvidarla, vestido de brillantes texturas y vistoso vestuario. Otros éxitos que el cantante interpretó para sus fanáticos fueron: A que me quedo contigo, No molestar, Dios bendiga nuestro amor, Mi cárcel, Viva el amor, Morenita, Tú me vuelves loco, Y ahora te vas, Si no te hubieras ido y A dónde vamos a parar.

El Buki World Tour 2023 deleitará a los fans de Oaxaca, Puebla, León y San Luis Potosí; para luego moverse a la ciudad de Chicago en Estados Unidos. La gira de Marco Antonio Solís después llegará a España, específicamente a las ciudades de: Alicante, Marbella, Barcelona y Madrid, para después moverse a algunas de las principales ciudades del país vecino del norte, como son: Los Ángeles, Palm Desert, Arizona, San Diego, Sacramento, Tucson, El Paso, Las Vegas, Washington y Nashville.