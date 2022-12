Las mejores frases que el gurú del amor, El Buki, tiene para comenzar el 2023

Marco Antonio Solís se ha convertido en un gurú del amor en redes sociales (REUTERS/Steve Marcus)

Con una amplia trayectoria artística, Marco Antonio Solís se ha consolidado como uno de los cantautores más populares y queridos en México gracias a sus composiciones cargadas de sentimentalismo que acompañan y musicalizan distintos episodios de la vida diaria de sus fanáticos.

Si bien su talento ha quedado plasmado en los más de diez álbumes de estudio que como solista ha lanzado y que lo han catapultado al éxito internacional, el intérprete de Invéntame ha encontrado también en redes sociales el medio perfecto para compartir con sus seguidores algunas de sus reflexiones más profundas.

Desde el romanticismo y hasta consejos de amor propio El Buki, como es popularmente conocido el cantautor mexicano, aborda diferentes temas en su cuenta verificada de Twitter a través de consejos y reflexiones que han tocado las fibras más sensibles de sus fanáticos y fanáticas previo al final de este 2022.

Marco Antonio Solís utiliza sus redes sociales para enviar consejos a sus seguidores (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

De acuerdo con la información del perfil de Marco Antonio Solís en la red social, el cantautor se unió a Twitter en marzo de 2010, no obstante, a lo largo de este último mes del 2022 el intérprete de El Peor de Mis Fracasos ha publicado una serie de consejos para que todos sus seguidores comiencen el próximo año motivados.

“Enorme ironía esa de pasarnos la vida esperando y dudando, como si nos sobrara vida. ¡A vivir!”, publicó El Buki en su red social previo al inicio de diciembre de este 2022.

Muchas veces el problema de "encontrarse a uno mismo", es que acabamos perdiendo a los demás en el camino. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 14, 2022

Aunque en su red social es también posible encontrar mensajes relacionados a su música, presentaciones y giras que ha realizado a lo largo y ancho de la República Mexicana o a nivel internacional, los mensajes más personales que Marco Antonio Solís publica han acaparado la atención de miles de internautas, tal y como el que escribió el pasado 14 de diciembre:

Si no es recíproco... ahí NO es... 💔 — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 15, 2022

Pese a que podría tratarse únicamente de alguna reflexión personal del intérprete de Mi eterno Amor Secreto, dichos mensajes han tocado las fibras más sensibles del corazón de algunos internautas, situación que se ha reflejado en las reacciones y opiniones que aparecen en la caja de comentarios:

“Exacto para que insistir”; “Hermano, estoy a punto de dedicarle Si no te hubieras ido”; “Por eso me fui, porque ahí no era Saludos MAS… maestro”; “Maestro sus palabras están llenas de verdad”; expresaron algunos de los seguidores de Marco Antonio Solís.

Marco Antonio Solís también ha utilizado sus redes sociales para promocionar El Buki: Las letras de mi historia, un proyecto que de la mano de la plataforma de streaming Amazon Prime busca profundizar en aspectos no conocidos de su faceta personal y artística.

El Buki: Las letras de mi historia estrenó en Amazon Prime el pasado 28 de diciembre y a partir de entrevistas y material inédito, la producción viaja por el tiempo para conocer más acerca de las anécdotas del músico contadas desde su propia voz. Además, narrará todos los momentos complicados y obstáculos a los que se tuvo que enfrentar para poder lograr su sueño de dedicarse a la música.

Pese a los promocionales que Marco Antonio Solís le hizo a la serie inspirada en su trayectoria, días previos a los festejos de Navidad, el intérprete de Más Que Tu Amigo regresó a los mensajes motivacionales y sentimentales.

Eres todo el amor que das. ¿Poco o mucho? Reflexiones para este fin de año hermanitos!!! Excelente mitad de semana. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 21, 2022

En vísperas de terminar el 2022 y comenzar un nuevo año, Marco Antonio Solís envió múltiples consejos para que sus seguidores cuiden su corazón y a no desanimarse si pasan por algún momento complicado en sus relaciones.

Cuando la persona correcta llegue a tu vida, entenderás que no es que estuvieras pidiendo demasiado...



Sé paciente y lo bueno vendrá, tenlo por seguro. — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 28, 2022

Uno de los mensajes en redes sociales de Marco Antonio Solís que más controversia generó entre internautas fue el que publicó el pasado 29 de diciembre, en el que aprovechó los festejos decembrinos para invitar a sus seguidores a regalar un peculiar obsequio:

En esta temporada de tantos regalos, aprende a regalar tu ausencia, a quien no valora tu presencia. 🎁 — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) December 29, 2022

Ya sea por sus canciones más icónicas, su amplia trayectoria o por sus mensajes en redes sociales, El Buki ha demostrado ser todo un gurú del amor, llegando a ganarse la simpatía del público mexicano con su talento y carismática personalidad.

