Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 22 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del jueves 18 mayo de 2023

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del martes 16 mayo de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues tenemos una agenda un poco cargada, pero vamos a ser breves para tener tiempo a preguntas y respuestas. Vamos a empezar con el ‘Quién es quién en los precios’.

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 17 mayo de 2023

Luego, vamos a darle continuidad a lo que se informó sobre una funcionaria que trabajó con García Luna y fue contratada en la Suprema Corte de Justicia y quedamos que el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, iba a traernos información sobre este tema, ampliar la información.

Luego, vamos a informar sobre el Tren Maya. Nos da mucho gusto que nos acompañan los gobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, nos acompañan. Vamos a informar sobre el tramo 1 del Tren Maya, recuerden que son siete grandes tramos:

Uno es el de Palenque a Escárcega.

Luego, de Escárcega hasta los límites con Yucatán, pasando por Campeche, exactamente llega de Escárcega a Calkiní.

Luego, otro, que es de Calkiní, pasa por Mérida y llega a Izamal, ese es el tercero.

El cuarto es de Izamal a Cancún.

El quinto es de Cancún a Tulum.

El sexto es de Tulum a Chetumal.

El séptimo es de Chetumal a Escárcega.

Esos son los mil 554 kilómetros. Entonces, el informe de hoy es el tramo 1, Palenque-Escárcega. De modo que ya, iniciamos con Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos que la gasolina regular la semana pasada en nuestro país tuvo un promedio de 22 pesos con 20 centavos el litro; la gasolina Premium, 24 pesos con 36 centavos el litro; el diésel, 23 pesos con 62 centavos el litro.

El 18 de mayo, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 63 dólares con 77 centavos de dólar el barril; por tanto, el incentivo fiscal es bajo porque ha bajado el precio del petróleo afortunadamente, es del 20.6 por ciento, para el IEPS en la regular; cero para la Premium y 1.5 por ciento para el diésel.

Sin embargo, a pesar de que baja el incentivo fiscal, ustedes pueden ver que los precios están prácticamente iguales a lo largo del año, en 22 pesos con centavos la Premium, en 23 pesos con centavos el diésel y en 24 pesos con centavos la Premium. Entonces, si ustedes se fijan en el país, así pueden saber si está económica la gasolina para cuando ustedes la compren. El diésel, si está en 22 y centavos, 23 y centavos, 24 y centavos, está en precio; si ya está por arriba de los 24 y está en 25, en 26, ya se están pasando de rosca esos proveedores, como los proveedores que fueron los más careros la semana pasada, Chrevron, Redco y Oxxo Gas.

Podemos ver que atrasito de Oxxo Gas va Petro Seven, yo creo que Oxxo Gas y Petro Seven ahí se andan peleando en ser los más careros, sobre todo el norte del país; ojalá concursaran entre ellos por ser los más económicos, como es el caso de G500, BP y Exxon Mobil, que los tres son aliados de los consumidores, son lo que dieron más barato el combustible la semana pasada.

En la región del norte, que fue la región en la que dieron más caro, fue Petro 7 Seven en Monterrey, Nuevo León, con 24 pesos 79 centavos el litro de la regular. Acuérdense que el promedio está en 22 pesos y unos centavos, esto se pasaron por dos pesos y centavos de ese promedio, ¿por qué?, porque tuvieron un margen de cuatro pesos con 16 centavos, o sea, que le ganan de más a los litros de gasolina en Petro 7 Seven.

Y véanlo con el más económico, que fue en Progreso, en Yucatán, a 21 pesos precio al público, un peso por abajo del promedio nacional y 16 centavos de margen en consecuencia.

En la Premium, Shell, en Naucalpan, en el Estado de México, 27 pesos 42 centavos el litro, así de caro porque tienen un margen de tres pesos con 40 centavos, comparados con los 19 centavos de G500 en Mérida, Yucatán, que tiene un precio al público de 22 pesos con 68 centavos.

Y en el diésel, LaGas, en Cancún, Quintana Roo, un precio al público de 24 pesos con 98 centavos, es la más cara con el margen más alto, un margen de tres pesos con ocho centavos, comparado con el margen de 16 de centavos de Red Energy, en Medellín de Bravo, Veracruz, un precio al público mucho más bajo, 22 pesos con 75 centavos.

Realizamos 347 visitas o verificaciones que correspondieron a 326 denuncias presentadas, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, que es gratuita su descarga y su utilización a través de Android e IOS.

Una gasolinera no se dejó verificar, se llama Servicio Florido, en Tijuana, Baja California. Algo están ocultando, con ese nombre tan poético deberían de ser más aliados de los consumidores y cumplir con la ley para que nos permitan verificar cómo marca el mismo permiso, la misma concesión otorgada.

También seguimos revisando los servicios sanitarios, que estén limpios y que de preferencia no los cobren.

Vamos a ver ahora el gas LP, donde, con corte al 17 de mayo, el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 19 pesos con 87 centavos, una clara tendencia a la baja, la pueden ver en la gráfica, a lo largo de los últimos meses y eso es bueno para el mundo entero y en especial para nosotros en México, en donde ha venido bajando el precio internacional del gas.

Si lo vemos ese mismo día en lo que son convertido a litros y a pesos, fue de 10 pesos con 78 centavos, mientras que el promedio en México en las 220 regiones fue 17 pesos con 61 centavos el kilo para cilindros de gas y de 9.50 por litro para tanque estacionarios, aquí sí incluso muy por debajo de los precios que tuvimos el año pasado.

Y a pesar de ello, seguimos encontrando aliados de los consumidores que aun así dan por debajo del precio máximo y tenemos ejemplos en Jalisco, en el Estado de México y en Nuevo León, como es el caso de Distribuidora Gas del Cañón, que muchas veces ha sido aliada de los consumidores, en Villa de Guerrero, Jalisco, un precio al público de 10 pesos 53 centavos el litro, cuando el precio máximo en su región es de 11 pesos con 40 centavos.

También, esta misma Distribuidora Gas del Cañón tiene un precio por debajo de su región, el más bajo, en Villa Guerrero, Jalisco, 19 pesos con 50 centavos el kilo, cuando el precio máximo de su región es de 21 pesos con 12 centavos. Bien por estos aliados de los consumidores.

Realizamos 862 visitas o verificaciones, todos cumpliendo al 100 por ciento con los precios máximos, incluso algunos por abajo, como ya lo hemos mencionado.

Inmovilizamos un vehículo que no estaba calibrado, asimismo dos instrumentos de medición que no estaban calibrados y 2.4 por ciento de cilindros en mal estado. Recuerden, no reciban cilindros en mal estado porque ponen en riesgo su vida y la vida de sus familias, la integridad de su casa. Por eso, revisen, les lleva menos de un minuto revisar el cilindro, que no esté picado, que la válvula esté en buen estado, es algo muy fácil de hacer cada quien; y si está en mal estado, no lo reciban.

Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica. Vemos que hay un ligero aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Alimentos y Bebidas. Había estado muy estable, hay un ligero repunte; estamos haciendo el análisis de en qué productos impactó. No es en los 24 productos de la canasta, porque ahí vemos una tendencia a la baja en los precios bajos y estabilidad en los precios altos.

Vamos ahora a verlo por regiones. En la zona centro, el precio más alto fue de Walmart en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, fue mil 20 pesos con 60 centavos, 18 pesos debajo de lo que había sido el precio tope; y el más barato lo encontramos en Chedraui de Puebla, Puebla, en 842 pesos.

También, entre los cinco más económicos está la Central de Abastos de Iztapalapa en 951 pesos con 60 centavos los mismos 24 productos.

En la zona centro norte el más caro es de la Central de Abastos de Durango, Durango, en mil 11 pesos con 30 centavos los 24 productos, mientras que, en Chedraui de Aguascalientes, Aguascalientes, está en 861 pesos el paquete, que es el más económico de esa región.

En la región zona norte tenemos la Central de Abastos de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, con el precio más caro, mil 12 pesos con 55 centavos y Chedraui de Tampico, Tamaulipas, en 861 pesos con 10 centavos es el más económico de la región.

Por último, en la zona sur sureste, la Central de Abastos de Mérida, en Mérida, Yucatán, tiene el precio más caro, no sólo de su región, sino otra vez de todo el país, en 117 pesos con 10 centavos, abusan en esta Central de Abastos, más de casi 200 pesos de diferencia con el más económico de la región, que es Chedraui en Veracruz, Veracruz, en 844 pesos con 30 centavo.

Esta semana quien dio los mejores precios fue Chedraui, muchas gracias por ser aliados de los consumidores.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pablo.

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF): Buenos días.

Con el pedido del presidente, estamos aquí para dar a conocer las erogaciones que se hicieron ya por el servidor público que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante dos sexenios consecutivos, el sexenio de 2000… 1º de diciembre de 2006 al 31 de noviembre de 2012 y el sexenio que va del 6 al 12.

El primero de ellos que fue pues encabezado por Felipe Calderón y el segundo fue encabezado por el último presidente anterior que tuvimos en nuestro país.

¿Me prestas…?

PREGUNTA: ¿Peña Nieto?

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Sí, Peña Nieto.

¿Me prestas mi hoja, que justamente es el que había dado Jesús para que lo pusieran?

De la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional.

Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, 69 millones 100 mil dólares.

Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, 25 millones 875 mil dólares de los Estados Unidos.

Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, 37 millones 875 mil.

Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, dos millones 500 mil dólares.

Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, dos millones 500 mil dólares.

Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, 12 millones de dólares.

Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595.

Cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, aun y cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato, porque cada quien es responsable de la misma cantidad; por lo tanto, no tenemos un total.

Del periodo del 1º de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 tenemos a las siguientes personas, que fueron quienes firmaron los contratos:

Del Cisen, Eduardo Imaz Gispert, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos y 67 millones 200 mil pesos mexicanos.

Del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social por 88 millones de dólares.

José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares y 221 millones 400 mil pesos.

De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era Oficial Mayor, 26 millones 666 mil 666 pesos 60 centavos.

Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, 26 millones 666 mil 666, todos estos son el mismo contrato, por eso se repite la cantidad, aunque fueron cuatro quienes firmaron el mismo.

María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Enrique Salinas Romero, como director general de Política y Estadística Criminal.

Ahora bien, como ustedes pueden suponer, todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, a un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livnat, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego, los primeros.

Estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez. Y todos de la empresa Nunvav y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Vamos a entregarles cada uno de los contratos, una pequeña nota para referir qué fue lo que amparó cada contrato. Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero. Se procura que, a través de un juicio civil, sea restituido a México todos estos recursos.

El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero, de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también de una ley del estado de Florida, donde está llevando a cabo esto, el estado de Florida tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes, que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas o lavadas, drenadas en el estado de Florida. Estas son leyes que han ido abriéndose paso en el mundo, son elementos nuevos de estos sistemas de combate al lavado de dinero.

Por último, es necesario decir que las personas que he mencionado, que forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, no son personas desconocidas para la fiscalía, están sujetas a una investigación; pero no solamente eso, sino que no se trate en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no licita como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, ¿no?, como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, etcétera, etcétera, sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México.

Y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado.

Y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y, por lo tanto, autorizaron las erogaciones.

Gracias.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente.

Informaremos sobre el tramo 1, pero brevemente haremos un recordatorio sobre la obra completa. El Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México que va a generar desarrollo con justicia y permitirá apreciar la riqueza arqueológica, la belleza natural, la grandeza humana del sureste mexicano. Son mil 554 kilómetros de vía que serán recorridos en 42 trenes modernos, cómodos y seguros, los cuales harán escalas en 20 estaciones y 14 paraderos.

Contempla el mejoramiento de 26 zonas arqueológicas, así como la apertura de nuevos sitios y museos para admirar mucho mejor el esplendor de la cultura maya y los hallazgos durante la obra.

El Tren Maya es absolutamente responsable con el medio ambiente pues viene acompañado del programa Sembrando Vida para la reforestación del sureste con 500 millones de árboles.

También se amplían las áreas protegidas con lo cual el sureste mexicano tendrá la reserva natural más grande de México y la segunda después del Amazonas.

Los pasajeros del Tren Maya tendrán amplía conectividad pues en toda la ruta existen aeropuertos internacionales a los que se sumará la nueva terminal aérea de Tulum; también serán modernizados los aeropuertos de Chetumal y Palenque.

El nuevo transporte ferroviario se complementará con seis hoteles Tren Maya ubicados muy cerca de las zonas arqueológicas, lo que serán una experiencia única en el mundo.

Viajar en el Tren Maya será muy seguro, pues la Guardia Nacional vigilará por tierra, aire y las vías, estaciones, paraderos, zonas arqueológicas, aeropuertos, hoteles e incluso al interior de los vagones.

En el tramo 1 se siguen avanzando los trabajos en los 226 kilómetros que van de Palenque a Escárcega y que pasan por siete municipios de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Avanza también el mejoramiento de tres zonas arqueológicas, la modernización del aeropuerto de Palenque y la construcción de un Hotel Tren Maya también en el municipio de Palenque.

Van 127 kilómetros de vía terminada y las obras complementarias van muy adelantadas: el 86 por ciento de los cuatro viaductos, el 82 por ciento de los 12 puentes, 93 por ciento de las 418 obras de drenaje y 85 por ciento del Catvi de Palenque; 72 por ciento del bulevar de Palenque y 76 por ciento de los 203 pasos peatonales, vehiculares y de fauna.

Tendrá esta obra… Todas estas obras han generado 13 mil empleos en el tramo 1 y ya se tiene el 100 por ciento del riel requerido, el 90 por ciento de los durmientes y 92 por ciento del balasto.

Además de las zonas arqueológicas y sitios naturales, el Tren Maya abrirá al mundo la fuerza cultural que se vive en los pueblos del sureste mexicano.

Seguimos trabajando para cumplir el compromiso de que el Tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023.

JOAO PEDRO PARREIRA, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE MOTA-ENGIL LATINOAMÉRICA: Buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Vamos a reportar los avances del tramo 1. Hoy celebramos la terminación de todas las tierras, los terraplenes correspondientes al tramo 1, bien, como la finalización de además de 517 obras inferiores. El hecho de que termináramos el terraplén significa que todas las obras inferiores se dan por concluidas.

Sin una obra secuencial, los hitos más importantes de la obra, además de las tierras, que movimos más de 20 millones de metros cúbicos, son los 5.8 kilómetros de viaducto que corresponden a este tramo.

Entonces, hoy, terminando las tierras, tenemos una cantidad muy importante de terminación de la capa del subbalasto, viene secuencialmente con los trabajos del tendido de vía.

Este es un ejemplo del sistema pórtico, hay distintos sistemas que se utilizan para hacer el tendido de vía, este sistema nos garantiza un rendimiento bastante importante diario para lograr el compromiso de terminación.

Tenemos, como se verifica, más del 90 por ciento de durmientes fabricados en acopio y más de 92 por ciento de balasto producido y en acopio en sitio.

En la próxima, en el próximo video, intentamos hacer un pequeño, un primer viaje del Tren Maya, cómo será un viaje del Tren Maya, porque ya se puede recoger una parte importante de la vía; entonces, tratamos aquí de compartir un poco o que va a ser la experiencia del tramo 1, de Palenque a Escárcega, sin poder dejar de comentar la importancia de la experiencia temática arqueológica, pero va a ser un viaje único por su entorno de pasaje del río Usumacinta, de todo el estado de Chiapas, Tabasco y Campeche.

En la próxima es un pequeño video también de la terminación del primer importante viaducto urbano que se verifica cómo el Tren Maya fue diseñado para garantizar la permeabilidad social y la convivencia de un medio de transporte masivo, turístico, temático con la vida de una importante área o ciudad como Candelaria, Tenosique, Escárcega, sobre los viaductos urbanos.

En la próxima hacemos un poco, como habíamos prometido, una pequeña reseña del diseño de cada estación más relevante del tramo 1. Hoy hablamos de la estación de Boca del Cerro, que tuvo como base geométrica de diseño la estructura arquitectónica de las pirámides y se va a construir un poco una pirámide invertida a donde se va a capturar el agua de las lluvias para que sea autosostenible toda la estación de Boca del Cerro y con eso garantizar todo un ecosistema arqueológico y ambiental que respete el símbolo lo que es el cruce del río Usumacinta.

En la próxima tenemos la construcción de probablemente de la obra de ingeniería más importante de todo el Tren Maya en total longitud, el cruce del río Usumacinta. No podemos olvidarnos que el río Usumacinta es el río más largo de México y es muy importante en términos turísticos y en términos de conectividad en el mundo maya en ese entonces y tenemos ahí para visitar todos el cañón del Usumacinta, muy importante.

El sistema constructivo recupera la misma tecnología de hace 70 años, de cuando se construyó el puente original, como se verifica y esa tecnología o ese sistema de lanzar de dovelas y de lanzar esas mismas dovelas, cruzan el río, se verifica hoy, 70 años más tarde, pues ya de manera más acelerada, con nueva tecnología, para que no compita con el actual puente, que sea un sistema armónico, bello y que respete la naturaleza de esa misma área.

Aquí se ve cómo funciona el sistema. Creo que en la próxima evaluación del tramo ya vamos a ver los lanzados de las dovelas, caminando, para la terminación y con eso damos por terminado y ya vamos a dar seguramente por terminado el tramo con esa obra de ingeniería.

Del lado estamos verificando el mantenimiento del puente actual, a donde vamos a tener la reconstrucción de un camino peatonal para que el sistema sea un sistema completo de peatones, de autos y de tren, para que se pueda usar, disfrutar el río, el paisaje, la naturaleza.

Es todo, señor. Con permiso.

MAITE RAMOS GÓMEZ, DIRECTORA DE ALSTOM MÉXICO:Muy buenos días a todos. Muy buenos días, señor, gobernadores. Muy buenos días.

El jaguar rodante sigue avanzando su camino y está próximo a salir de Ciudad Sahagún para transitar hacia la península y poder llegar al taller y cochera de Cancún.

Aquí vemos el número de trenes que tenemos, un recuento muy rápido, son 42 trenes, 219 coches en tres composiciones diferentes: 31 trenes estándar, ocho trenes restaurantes, tres trenes de larga distancia, algunos de ellos de cuatro, otros de siete vagones, en estas composiciones y con estas fechas de entrega. El primer se estará entregando, como bien lo hemos dicho, el 8 de julio en el taller y cochera de Cancún y se seguirá avanzando en la entrega de trenes.

En la siguiente lámina podemos ver cómo vamos avanzando en la producción. Cada coche de este tren tiene más de 10 mil partes diferentes, 10 mil; entonces, no es que se vaya siendo un solo tren, hoy en día estamos fabricando del tren uno al cinco y tenemos ya los suministros y el equipamiento para la construcción de los trenes seis al 10 y de esta forma poder ir avanzando con las fechas que les estamos presentando e ir construyendo los distintos tipos de trenes, todo esto con manos mexicanos, 72 por ciento de contenido nacional, un tren para México, hecho en México, producido en Ciudad Sahagún.

Aquí, en la siguiente lámina, podemos ver algunas imágenes de cómo va avanzando el tren. Hay que recordar que cada tren tiene, en caso de los trenes de cuatro coches, dos coches con cabina, en los casos de siete coches, también dos coches con cabina, esto le da una longitud adicional al tren, cada coche mide 25 metros, más dos y medio de las cabinas en este caso, estamos hablando de cerca de 30 metros de longitud para ser trasladado.

Y en la siguiente lámina vamos a ver cuál es el proceso en el que estamos. Hoy se está fabricando el tren, se sigue avanzando en la construcción del tren; de hecho, el día de hoy tenemos una visita con el director a la planta para ver cómo vamos avanzando.

Ya que se termine de construir el tren y se hacen las pruebas de calidad, lo que se hace es que se sube a una plataforma, son unos tractocamiones de una empresa mexicana que tiene más de 50 años trabajando en temas de transporte y logística y son unas plataformas extendibles; en este caso la longitud completa del tractocamión será de casi 35 metros, 34.6 metros lo que es el coche más el tractocamión, de ancho son cerca de cuatro metros y de alto cinco metros. Entonces, como ustedes podrán imaginar, la logística tiene su encanto de cómo vamos a poder circular estas plataformas.

Se forra el tren, se hace un embalaje para proteger el tren y hoy en día se está trabajando en un operativo en conjunto con Fonatur, con Sedena, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la Guardia Nacional y obviamente con el apoyo de los distintos gobernadores involucrados para poder hacer la carga de los coches y después el traslado a través de todo este recorrido.

Se tendrá que hacer por carretera y estamos pensando, de acuerdo a la logística que hoy se está viendo, que ya se están haciendo los recorridos en conjunto para ver cuál es la mejor forma para que haya la menor afectación. Será un tiempo de traslado de alrededor de entre cinco y seis días para poder llegar el 8 de julio a Cancún.

En ese momento llega el tren, se recibe el tren y luego pues hay que proceder a bajar el tren de las plataformas y hacer el acoplamiento; hay que recordar que van a ser cuatro tractocamiones, entonces, hay que armar el tren.

Ya que se hace el acoplamiento, se hace la preparación de este primer tren y se inicia con las pruebas estáticas. ¿Qué son las pruebas estáticas? Todas las pruebas, desde prender el tren, que funcione toda la parte eléctrica y de energía dentro del tren: el baño, el agua, que sirvan todas las tomas, que sirvan todos los sistemas.

De ahí, se hacen este tipo de pruebas y el 8 de agosto se hará el primer movimiento del tren para poder iniciar. Estamos pensando ajustar esto al 12 y 13 de agosto para, en el marco de las giras del Tren Maya, poder hacer la primera prueba dinámica, que es ya poner el tren en la vía y poder empezar a hacer los 15 mil kilómetros de pruebas que se tienen que hacer en este tren para poder tener para diciembre, que es el inicio de operaciones, 13 trenes entregados, seis de ellos completamente probados y seguiremos con las entregas de acuerdo al calendario que les hemos presentado y con las distintas pruebas que se tienen que ir haciendo para que podamos tener el tren más seguro para México.

Muchas gracias. Sería todo, señor.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Como hacemos siempre que se informa de los avances de esta obra prioritaria, nos hacemos cargo de que no sólo se trata de un sistema de movilidad, sino de todo un proyecto de desarrollo social y cultural, que también tiene que hacerse cargo de la recuperación, el cuidado, la difusión y el disfrute social de nuestro patrimonio arqueológico.

Señor presidente, muy buenos días.

Gobernadores, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo, amigos de los medios:

Me complacer mucho hablar de los trabajos que se han llevado a cabo vinculados con el tramo 1 de esta gran obra denominada Tren Maya.

Quisiera también en esta tribuna señalar la tristeza, el pesar de la comunidad de antropólogos e historiadores, por la partida el jueves pasado del profesor Leif Korsbaek, un gran estudioso y defensor de los derechos de los pueblos indígenas, de los sistemas de cargos, de las formas de organización tradicional de nuestras comunidades originarias. Profesor de la ENAH; el sábado partió Ann Cyphers, una de las más importantes estudiosas de la cultura olmeca antigua, de la UNAM; y el domingo Paul Smith, también investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, un arqueólogo, un arqueólogo muy reconocido entre todos nosotros.

En el tramo 1 del Tren Maya hemos podido recuperar información y materiales que corresponden a dos mil 668 bienes inmuebles entre cimentaciones, áreas residenciales, plazas, basamentos piramidales, caminos y albarradas; 220 bienes muebles relativamente íntegros entre vasijas, figurillas, elementos de piedra, de lítica y diferentes elementos también de la vida doméstica como metates; 270 mil 347 fragmentos de cerámica que, no obstante, que pueden parecerles a ustedes solamente tepalcates, tienen una enorme información sobre los sistemas de población, la vida doméstica, las condiciones de vida y los sistemas de intercambio y comercialización; 177 enterramientos humanos y 38 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos.

Comentarles que ya nuestro amigo Joao hablaba de la gran ingeniería que hay en Boca del Cerro, no solamente se han tenido que hacer cargo de este nuevo puente y el cuidado del puente anterior, sino también tuvimos que requerirles que ese talud que vieron ustedes en las imágenes lo pudieran verticalizar para poder resguardar, salvaguardar un sitio arqueológico que se encuentra precisamente en la cima del cerro que le da nombre a este cañón del Usumacinta y ahí encontramos importantes hallazgos correspondientes a enterramientos y algunos altares que nos dan mucha información sobre la cuenca del Usumacinta y su poblamiento por los antiguos mayas.

Pasamos a la que sigue. En Palenque, Chiapas, el Catvi, es decir, Centro de Atención a Visitantes, lleva un 93 por ciento de avance en cuanto a la obra en sí, 85 por ciento si tomamos en cuenta algunas otras obras adicionales y el mobiliario que va a requerir este centro de atención.

La que sigue. También en Palenque, Chiapas, hemos llevado adelante importantes tareas de investigación y conservación de las que pronto daremos cuenta. Llevamos el 70 por ciento de trabajos de investigación y conservación que probablemente se puedan extender, dado que el presidente ha planteado la posibilidad de que los arqueólogos puedan seguir trabajando en esta y en otras zonas arqueológicas.

Tenemos un 70 por ciento de avance ponderado en las tareas de investigación y un 50 por ciento en tareas de conservación, restauración de elementos y decoraciones arquitectónicas.

En el caso de los museos, del museo, perdón, la rehabilitación del museo, llevamos un 15 por ciento ponderado de avance.

Pasaríamos a Mural Reforma, en el estado de Tabasco. Llevamos un 30 por ciento en las tareas de investigación y conservación, destacando la recuperación de restos óseos de 31 individuos que estaban relacionados con un altar, en el que se ha estado trabajando, llevamos el 10 por ciento de actividades de mantenimiento mayor y estamos por iniciar el Centro de Atención a Visitantes.

La que sigue sería la zona arqueológica del Tigre, en el estado de Campeche, en donde llevamos un 55 por ciento de avance las tareas de investigación y conservación y estamos por iniciar el Centro de Atención a Visitantes.

Al final, esta última lámina muestra algunos hallazgos muy relevantes, como estos cuchillos excéntricos, de pedernal, que se encontraron en el contexto precisamente de las ofrendas que corresponden a los enterramientos que acabo de referir.

Quisiera presentarles también el video que le presentamos al presidente en la última gira, en el último recorrido por el Tren Maya. Siempre presentamos algún video, que tengo entendido que han sido muy bien recibidos por el público, para que puedan reconocer la enorme riqueza arqueológica, la enorme fuerza y profundidad simbólica, histórica y cultural de la gran nación maya del pasado y del presente.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Hace más de dos mil 500 años, en la región centro-occidental de la península de Yucatán, los antiguos mayas peninsulares comenzaron a delinear un rostro único y perfeccionar un estilo original, que hoy conocemos con el nombre de Puuc, por la región de pequeños cerros o lomeríos, Puuc en maya, en que se desarrolló este singular horizonte cultural.

Uxmal fue la ciudad más imponente de esta región y una de las más influyentes urbes mayas que emergieron en la península de Yucatán, que empezó a desarrollarse desde el siglo IV antes de nuestra era y mantuvo su vigencia hasta el siglo IX de nuestra era.

Se estima que en su momento de esplendor albergó a cerca de 20 mil habitantes y alcanzó una extensión de alrededor de 12 kilómetros cuadrados, llegando a convertirse en un importante centro económico y político en la región, subordinando a ciudades y pueblos aledaños.

El cuidado y el refinamiento que alcanzaron en la construcción de sus edificios resalta entre la selva que la cobija. La magnificencia de sus edificaciones, la originalidad de su arte, la profundidad de sus haberes ancestrales y la abundancia de su entorno biocultural determinaron que esta antigua ciudad maya desde 1996 haya sido reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La estrecha relación que los antiguos mayas mantuvieron con su entorno natural no se basaba en criterios utilitarios, sino en una cosmovisión centrada en la convicción de que hay que devolver a la tierra y a todos los seres que la habitan lo mucho que nos dan para sustentar la vida de las personas, que estamos hechas de maíz, que a su vez es creación divina y resultado del trabajo de la milpa.

Aunque Uxmal no era precisamente un centro religioso, contaba con templos para la observación del cielo y la adoración de los dioses. Hermosos edificios que han sobrevivido al paso del tiempo, tales como la Casa del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del Gobernador, la Casa de la Vieja, la Casa de las Tortugas o la Casa de Los Palomos. Todas esas construcciones nos permiten entender un poco más de las formas de vivir y pensar de los antiguos mayas.

Por la precisión y delicadeza de sus detalles, sus construcciones y decorados en piedra, se deduce que sus antiguos pobladores dedicaron gran parte de sus esfuerzos, recursos y tiempo en la planeación y construcción de la ciudad.

Además, una vez levantada, plasmaron su historia en muros y columnas. Muestra de ello son los mascarones en el palacio del gobernador; o la Estela 18, impresionante monumento dual que presenta un lado femenino y otro masculino, recientemente descubierto en el marco de los trabajos del proyecto integral de desarrollo Tren Maya ‘Seeba’an Balam’ y su Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promeza, del que forma parte Uxmal

Aquí, la aplicación del Promeza ha puesto especial atención en que las comunidades tengan una participación directa en el trabajo, generando además el reforzamiento de la identidad, de modo que los trabajos realizados conforman historias de éxito. Así, Uxmal se reencuentra desde el presente con las raíces de su pasado.

(FINALIZA VIDEO)

RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DE CHIAPAS: Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso.

En Chiapas estamos ya muy emocionados, muy contentos esperando la inauguración del Tren Maya. Es notoriamente visible todo el apoyo que se está recibiendo en la construcción de esta megaobra y unido a esto a los apoyos sociales, Chiapas está teniendo muchos beneficios, además de que es el estado que tiene más de 205 mil hectáreas de reforestación en la siembra de árboles frutales, árboles maderables.

Y las grandes obras que el presidente de la República ha instruido. Por ejemplo, la rehabilitación del tren en territorio chiapaneco, esa Línea K que va a vincular, a unir, el transístmico con Chiapas tanto en el oeste de los Estados Unidos con Oaxaca en el Pacífico como en el este de la Unión Americana con Coatzacoalcos.

Y también la conexión que tiene este tren de pasajeros y de carga que estaba olvidado en Chiapas en Palenque y en Tabasco con el Tren Maya. Eso nos va a permitir a bajo costo para que los productos chiapanecos puedan salir y de manera también más segura.

Y nosotros nos estamos preparando, arreglando todas las vías de comunicación, carreteras, por aire. Por ejemplo, en el aeropuerto ‘Ángel Gabino Corzo’, de Tuxtla Gutiérrez, este año también vamos a inaugurar el hangar de carga que va a establecer a este aeropuerto como un centro logístico para la comercialización con el sur sureste y también con los hermanos países de Centroamérica, este va a desarrollar un centro logístico desde Tuxtla Gutiérrez hasta Panamá.

No hay duda, señor presidente, que el Tren Maya es una obra muy importante porque, no se inaugura y ya cada tiempo rompemos récord en el número de empleos en Chiapas, en el crecimiento económico. Todo esto es gracias a su liderazgo que da como resultado la consolidación de la Cuarta Transformación como una verdadera revolución de las conciencias y el Humanismo Mexicano.

Muchísimas gracias, señor presidente.

CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, GOBERNADOR DE TABASCO: Muy buenos días, señor presidente; buenos días, compañeras y compañeros que hoy están presentes; buenos días, medios de comunicación.

En Tabasco, como todos sabemos, tenemos una inmejorable ubicación geográfica, una gran biodiversidad y ya que somos una planicie muy plagada de grandes ríos, de lagunas, de pantanos y también el mar, esto hay que aprovecharlo y vincularlo estrechamente a este gran proyecto estratégico de la Cuarta Transformación como lo es el Tren Maya.

Por eso, hemos lanzado un proyecto estratégico que denominamos Ríos Mayas, para hacer un mayor aprovechamiento de este potencial hídrico con el que cuenta Tabasco. No debemos olvidar que entre los ríos Usumacinta y Grijalva se aportan al golfo de México nada más y nada menos que cinco mil, más de cinco mil metros cúbicos por segundo de agua y en Tabasco se concentra el 35 por ciento el agua dulce de todo el país.

Por eso, este proyecto, que es amigable con el ambiente, un proyecto acorde con los objetivos del desarrollo sostenible, que preserva, busca preservar también la identidad cultural, reconocer las culturas olmeca y maya que se asentaron en Tabasco y dar impulso económico, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer el turismo. Todo esto vinculado al Tren Maya, que lo hará más factible y conectará a Tabasco hacia la península de Yucatán y también hacia el resto del país.

El paso del Tren Maya precisamente cruza dos grandes de estos ríos, como ya señalaban: la bella y amigable con el ambiente estación de Boca del Cerro, donde se encuentra a pocos metros el río Usumacinta; y un puente muy emblemático, como es el puente de Boca del Cerro, que también ya lo hemos visto, ahí se podrá aprovechar y vincular al Tren Maya con el aprovechamiento de estos ríos y atraer actividades turísticas, ecoturísticas, así como en la otra estación de El Triunfo vinculada al Río San Pedro, uno de los ríos más limpios de México que cuenta con un increíble ecosistema de manglar que está siendo estudiado y declarados como área natural protegida.

Por todo esto, señor presidente, en Tabasco estamos muy agradecidos con la Cuarta Transformación, con el Gobierno de México y con el gran proyecto prioritario como es el Tren Maya y confiamos que traerá gran y pleno desarrollo para nuestras comunidades, nuestros municipios y nuestra población y de la mano del agua de Tabasco tendremos un mayor y mejor desarrollo.

Y como lo decía, para culminar, el maestro Pellicer: ‘El Tabasco el agua crece, habla y participa, somos la parte del mundo donde el piso se sigue construyendo’.

Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues ya comenzamos. Hombre y mujer. A ver, tú.

PREGUNTA: Señor presidente, muy buenos días.

Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Diario del Golfo y del Diario del Istmo, de Veracruz.

Señor, yo le quiero hacer en esta ocasión tres preguntas. La primera de ellas es sobre la presa Yuridia. A principios de la década de los 80 al sur de Veracruz en numerosas colonias de Coatzacoalcos y Minatitlán se quedaban sin agua hasta más de dos semanas, lo que generó movilizaciones sociales para captar la atención de los gobiernos estatal y municipal.

El problema es tan añejo como el reclamo de los pobladores de Tatahuicapan, que por razones culturales y de usos y costumbres se han opuesto a que se lleve a agua de la zona a estos municipios. Se trata de 64 kilómetros de tubería de acero que transportan el agua y que ha ocasionado serios conflictos, principalmente por el derecho que les confieren tratados internacionales, sobre los terrenos que han ocupado.

Ante su inconformidad para ceder su agua, se les ofreció a cambio obras públicas que eleven su bienestar entre autoridades estatales, municipales y lugares. Se acaba de firmar un acuerdo para la liberación de la presa Yuridia.

En realidad, la Yuridia no es suficiente para abastecer a la población actual y mucho menos bajo la perspectiva de desarrollo industrial y como consecuencia de población de la zona, de manera que se tiene que pensar en cómo potabilizar el agua que existe en la región para dar abasto, para una nueva red de abasto del agua.

Se pretende un proyecto con la inversión de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán, además de entregar recursos por varios millones a ejidatarios de Tatahuicapan. Diríamos, presidente, que esto es constante en cada administración estatal que llega, cada cambio de gobierno municipales.

Persiste el conflicto. ¿Cómo ponerle una solución definitiva a esta situación y garantizar así el abasto del agua potable en la zona sur de Veracruz? Sería la primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, hay que buscar un acuerdo con las comunidades de donde se lleva el agua hacia Coatzacoalcos. Siempre ha habido ese problema; hay que establecer un buen acuerdo.

Y explorar otras fuentes de abasto, como lo estás comentando. Esto corresponde al gobierno del estado y nosotros estaríamos en condiciones de ayudar, lo estamos haciendo, estamos apoyando mucho a Veracruz.

Por ejemplo, ahí mismo, así como el añejo problema del abasto del agua, se padecía y todavía está en proceso de resolverse, el problema del basurero, ahí mira y ya se está avanzando. Antes de que termine nuestro gobierno va a quedar resuelto. Que era un foco de contaminación en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en toda esa región.

Entonces, lo mismo para el caso del agua, vamos a seguir apoyando porque, como además tú lo mencionas, ahora se está impulsando mucho el istmo, se están llevando a cabo acciones de rehabilitación del puerto de Coatzacoalcos, las vías del ferrocarril, en fin, hay mucha inversión, se van a establecer polos de desarrollo en todo el istmo y es importante, desde luego, el agua.

Incluso se va a instalar una planta de licuefacción, una planta de gas. Ya está el compromiso para continuar con un gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos.

Son muchos proyectos y sí vamos a seguir atendiendo el problema del agua. Afortunadamente, ahí en toda esa región no falta el agua, hay agua subterránea y hay agua superficial, es cuestión de invertir en plantas de tratamiento, pero ahí no hay problema de agua, como lo mencionó el gobernador de Tabasco y esto aplica para Chiapas y aplica para Veracruz y el istmo en esa región de nuestro país está cerca del 70 por ciento de toda el agua de México, es más un asunto de tratamiento del agua, de potabilización del agua y vamos a seguir haciendo.

Además, aprovecho para comentarles que sí apoyamos en todo el país, en todo el país, se está trabajando. Si apoyamos a Tabasco, a Chiapas, en este caso a Veracruz, es porque nos dan mucha confianza los gobernadores, las gobernadoras del país.

En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador. Ahora muy atacado en estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces, lo hizo bien; sin embargo, se le lanzaron muy fuerte.

Pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro.

Y ahora llega Cuitláhuac y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es ‘rata’, no es corrupto y eso hace la diferencia, porque un buen gobierno depende en más del 90 por ciento de la honestidad de los gobernantes, ya todo lo demás es accesorio, es complementario. Lo importante es la honestidad.

Si llega un gobernador con el único propósito de robar, imagínense que se puede hacer. Y eso es lo que pasaba en Veracruz, un estado rico con pueblo pobre, porque todo se lo robaban. Grandes residencias en México, en el extranjero yates, aviones. Una vergüenza.

Por eso estoy muy contento con los paisanos veracruzanos, porque demostraron que no se dejan chorear. Ya llevaban algún tiempo y yo decía: ¿Qué pasa, si este pueblo es de los más avispados de México? ¿Cómo es que se dejan jugar el dedo en la boca? ¿Cómo es que se dedican a aplaudir, si los están saqueando? Y, bueno, como decía Lincoln: ‘Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida’. Lo celebro.

Y lo mismo acaba de pasar en Tamaulipas. ¡Uy!, los que gobernaban Tamaulipas, ¡ay, nanita! Un gran estado, igual, gente buena, trabajadora, mucho pueblo para tan poco gobierno. Y ahora tomaron la decisión, los tamaulipecos y dijeron: ‘Basta’ y ya hay un gobernador honesto, íntegro.

Eso es muy importante, quién gobierna, ahí está la clave de todo. Porque no debemos de olvidar y esto es un asunto polémico, siempre lo he sostenido y algunos o no están de acuerdo o se quedan callados, pero siempre he sostenido que el principal problema de México era la corrupción, el principal problema.

Porque preguntaba yo: ¿Cuál crees tú que es el principal problema de México? ‘La inseguridad’; sí, sí, sí, claro. Pero ¿por qué la inseguridad?, por la corrupción. O el desempleo, pues sí el desempleo, la falta de trabajo, de oportunidades para buscarse la vida de manera honrada, pero por la corrupción.

Ahora les voy a presumir. En el mundo hay sólo dos países con menos desempleo, con las tasas de desempleo más bajas: el país de Asia, Singapur y México.

Tenemos ya problemas, porque nos falta fuerza de trabajo en las obras, aquí están los constructores.

Por eso también en esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México, sí, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y, más si se trata de mano de obra calificada.

Nos hacen falta muchos fierreros, soladores, incluso ya ingenieros, profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa conductores, mecánicos, es una labor importante, pero todo esto es por no permitir la corrupción.

Porque también se dice: ‘Es el problema la falta de educación’. Sí, pero por la corrupción. Porque, si no hay corrupción, hay presupuesto, se les puede pagar bien a los maestros, se mejoran las escuelas, se otorgan becas, nadie se queda sin la oportunidad de estudiar, no importa la condición económica, social de los padres.

Lo mismo, ‘el problema es la salud’. No, el problema es la corrupción, porque se robaban el dinero para los medicamentos, porque no formaban a los médicos, a los especialistas, porque construían obras carísimas que ni siquiera las terminaban, las dejaban inconclusas.

Porque, como estamos viendo, crearon un sistema porque eran muy buenos para tramar y hacer negocios, porque los maleantes no sólo piensan, traman y crearon este sistema de los que se llaman asociaciones pública-privadas, que era la privatización de todo: de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, de los hospitales, que hay que estar pagando a empresas hospitales del Issste, del Seguro, bueno, los reclusorios privatizados, el mantenimiento de las carreteras.

Entonces, si todo eso se ordena, si no se permite la corrupción, como hemos demostrado, el presupuesto alcanza y se puede hacer muchas cosas.

Entonces, en Veracruz vamos a seguir apoyando al pueblo, a la gente y al gobernador Cuitláhuac.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, señor presidente.

Otra pregunta sería: Laura Velázquez, su titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, alertó semáforo de alerta volcánica luego de la constante actividad que ha presentado el Popocatépetl, ha incrementado de nivel Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3.

Señor, ¿el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, ya tiene programadas acciones de protección a la población en caso de que el volcán intensifique su actividad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del Popo. Hay una comisión que está coordinando la acción la directora de Protección Civil, pero también con el apoyo de gobiernos estatales y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Hoy en la mañana se nos presentó ya un plan. Aprovecho para decirle a la gente que, de acuerdo a los expertos, todavía es semáforo Amarrillo en fase 3. Ellos saben bien porque pues ahí nacieron, ya saben el comportamiento del volcán.

Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es más tranquilizante que cuando está en silencio. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas sobre el comportamiento del volcán.

Decirle eso a la gente, que estamos pendientes y en acciones preventivas, como lo establece el Semáforo Amarillo Fase 3, todavía semáforo amarillo.

Y en las labores preventivas ha estado en comunicación la directora de Protección Civil con los gobernadores de Puebla, con los gobernadores de Morelos, con los gobernadores del Estado de México.

Y hoy va a hacer un recorrido por la zona, va a estar por Puebla el general Sandoval, el secretario de la Defensa y ya tiene —a ver si no pasamos, si— toda una estrategia de los elementos que ya están en la región.

Tenemos siete mil 275 elementos para rutas de evacuación. Y hoy va a supervisar el secretario de la Defensa, quedamos en eso: la instalación de albergues, la revisión de caminos para evacuaciones rápidas si se necesitara, este es el plan.

INTERLOCUTORA: Señor, muchas gracias.

Y la tercer pregunta sería: ¿la toma de tres líneas ferroviarias de Ferrosur pretende acelerar las obras del Corredor Interoceánico y dar paso libre a Ferrocarriles de Tehuantepec?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región.

¿No tienes un plano del sureste, no sólo del maya, sino que…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: De toda la región.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, toda la región, para que se explique mejor, porque es unir desde el istmo hasta la península de Yucatán con los puertos hacia el Pacífico y al Atlántico y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y ―que eso es lo más importante todavía― para el bienestar del pueblo, le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, por eso es este proyecto.

Ya vimos y está muy claro, lo del Tren Maya, ¿no?, que empieza aquí y tiene dos rutas, va Escárcega y de Escárcega por el golfo, Campeche, Mérida, Valladolid, Cancún y baja ya por el Caribe, que es Tulum, Chetumal y en la línea con Guatemala y Belice. Aquí está Calakmul y vuelve otra vez a Escárcega. Todo esto son mil 554 kilómetros de vía férrea pública.

De aquí de Palenque existe la línea abandonada del Ferrocarril del Sureste hacia Coatzacoalcos, esta es una concesión que se recuperó, que ya tenemos. Entonces ya podríamos tener movimiento de pasajeros y de carga desde Coatzacoalcos hasta Cancún, hasta Progreso, el otro puerto que es muy importante.

Y por acá tenemos lo que es la franja del istmo. Este era el sueño de Porfirio Díaz y era una franja muy ambicionada desde la Colonia, desde la primera república federal.

Luego, sobre esta zona es que suscribe, aunque no se aprueba, el Tratado McLane-Ocampo cuando la guerra de liberales y conservadores, cuando la guerra de Reforma.

Y luego se construye el ferrocarril en la época de Porfirio Díaz se construyen los puertos, este y este y, siempre se había considerado esta franja como de seguridad nacional, siempre.

Nada más para que tengan una idea, cuando la Segunda Guerra Mundial, que México interviene, aquí se construye una base aérea, que es la segunda base aérea del país en Tehuantepec, aquí, Salina Cruz.

Aquí hay un aeropuerto que se construyó en los años 40, cuando la guerra y era usado por la flota aérea estadounidense porque se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos cuando la guerra.

Entonces, existe este ferrocarril.

Y luego, el de Ixtepec, que está por aquí, por aquí, que va, o sea, aquí a Arriaga, a Tonalá, hasta acá, hasta Guatemala. Este también ya está liberado, abandonado. Entonces, el plan es la construcción o rehabilitación de este para cruzar el istmo, unir Asia con el Atlántico, sobre todo con la costa este de Estados Unidos, que no tenemos mucha relación comercial, toda la tenemos hacia el norte.

Recuerden que ya México es el principal socio comercial de estados unidos, entonces queremos el desarrollo hacia la costa este a través de este puerto, básicamente. Y este puerto es fundamental para Asia.

Todo, pues son alrededor de tres mil kilómetros de vías férreas; entonces, estamos invirtiendo en todo.

Tenemos, como es sabido, una oposición de los defensores del antiguo régimen, entre otros, encabezados por Claudio X. González y un grupo de abogados que se han dedicado a detener toda la obra como lo hicieron con el aeropuerto ´Felipe Ángeles’, ese mismo grupo se dedicó a presentar amparos.

Nos costó mucho trabajo resolver, por ejemplo, lo de este tramo, aquí fue donde más se cargaron, este pequeño tramo, de Tulum a Cancún con seudoambientalistas y estos abogados.

Resulta que esta asociación que está en contra de las obras está financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y tenemos información que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra, que no pudiésemos inaugurar en diciembre el Tren Maya que nos pararan también esto. Ya ven como viene aquí gente a informarnos, ¿no?, de todo, aquí no hay espionaje, pero sí mucha inteligencia de la gente que nos ayudan.

Y este grupo tiene tomada a la Suprema Corte de Justicia, la tiene a su servicio, que es el grupo que dominó México los que sentían dueños del país, los que llevaron a la decadencia al país, porque se dedicaron a saquear, a robar, los que empobrecieron al pueblo, los que humillaban a los desposeídos con una actitud clasista, racista.

Entonces, ellos están en contra de la transformación y nosotros tenemos que defender el interés público por encima del interés particular y por encima de estos grupos facciosos, corruptos, conservadores, reaccionarios, que son una rémora, una lacra, porque ¡cómo oponerse a la construcción de obras que son para beneficio del pueblo! Estas obras han permitido que el sureste deje de ser la región con más desempleo, como era; vivía la paradoja de ser la región más rica con el pueblo más pobre porque nada más se dedicaban a saquear. Entonces, ¿por qué detener el desarrollo, el progreso con justicia de una región del país y perjudicar a la gente?

Porque aquí estamos hablando que en este tiempo pues están trabajando 100 mil obreros en todas las obras. Por eso decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes.

De repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en el uso de nuestras facultades?, se declaró que toda esta región es de seguridad nacional y para beneficio de la gente, de utilidad pública, eso es todo.

Entonces ¿qué sucede en el caso de un tramo? Hasta Miguel De la Madrid, esto estaba considerado como seguridad nacional, todo y de repente hacen una modificación y dejan que seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguascalientes, hasta por aquí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salinas Cruz, si es de puerto a puerto? Entonces, aquí el Grupo México tiene por eso una concesión.

Porque dicen: ‘Se expropió’. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada, es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación.

PREGUNTA: ¿Va a ser permanente, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Depende de la actitud de la empresa porque, les cuento, siempre buscamos el arreglo, en el caso de los gasoductos que nos dejaron con una enorme deuda, teníamos la posibilidad de cancelar los contratos, dijimos: Vamos a negociar. Se logró una reducción en las tarifas.

El caso de los reclusorios, ¿vamos a cancerarlos? No, vamos a buscar un acuerdo. Se logró una reducción de 10 mil millones de pesos en este tiempo.

En el caso del mantenimiento de las carreteras, cómo es que antes de que terminara el gobierno del presidente Peña entregaron concesiones para mantenimiento de las carreteras a 15, a 20 años, también a precios muy elevados, entonces hubo un acuerdo, nos ahorramos mil millones de pesos por año.

¿Para qué se están utilizando esos mil millones de pesos por año? ¿A quién se les están entregando?

A quienes viven en las zonas más pobres de México: en La Montaña de Guerrero para sus caminos que ellos están construyendo. Lo mismo que vamos a hacer con los hospitales, estos público-privados.

Entonces, dijimos: Bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso.

No, es que estamos en una zona estratégica, ya ustedes comprenderán cómo está el mundo, por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha conservado, vamos a decir con neutralidad.

Bueno, llegó el asunto que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación y eso está mal, porque pues antes era distinto.

¿Qué había antes?

Un contubernio, una relación estrecha. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. La verdad, tenían tomado el gobierno, el gobierno era un comité al servicio de una minoría, no había democracia. Una cosa es que se celebraran elecciones y otra cosa es que el poder estuviese al servicio del pueblo. No, el gobierno era un comité al servicio de una minoría, en realidad, existía una oligarquía con la fachada de democracia.

¿Quieren ejemplos? Nada más voy a poner dos:

Cuando Zedillo les entrega todos los ferrocarriles, aquí estamos… La diferencia son 120 kilómetros, pero Zedillo les entregó 24 mil kilómetros a dos empresas, todo. Una empresa de esas se llevó a trabajar a Zedillo de asesor, para tener una idea cómo era.

Otra empresa que se benefició con la privatización de la industria eléctrica se llevó a Calderón también a trabajar como consejero de la empresa.

Había promiscuidad política, no había una separación entre lo político y lo económico, el poder económico tenía sometido al poder público.

Por eso nos lo planteaban. Me acuerdo mucho del migrante de allá de Baja California, donde ahora es municipio San Quintín, que me dijo en un acto en campaña: ‘Mire, licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero del poder público, porque de acuerdo al principio bíblico a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos y que siempre vea por el interés general, por la felicidad del pueblo, no que el servidor público sea un empleado de ningún grupo de interés creado que represente al pueblo, que el único amo del gobernante sea el pueblo’.

Entonces, regresando a esto, les dijimos: Vamos a arreglarnos. Como no había respuesta o había respuesta, pero en el sentido —como ellos lo sostienen, es cierto— en su comunicado, dicen que nos daban la pasada. Pues si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esto, esta concesión o este tramo, sí, tiene que restituirse, es lo único.

Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal.

Entonces, ya estaba pues a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto, porque ya no se podía. Y estaban, pienso yo, malaconsejados. Hay que tener mucho cuidado con los abogados, sobre todo los que son muy famosos y se creen muy influyentes, que cobran muchísimo, que cobran por hora, entonces ellos por ganar sonsacan o encampanan a algunos, ¿no?, clientes diciéndoles: ‘No te preocupes’.

Yo me acuerdo que en la época de mayor influyentismo con Salinas y los gobiernos posteriores hasta se anunciaban los abogados penalistas: ‘No tengo a ningún cliente en la cárcel’, porque la corrupción no era delito grave, ellos eran los que mandaban en juzgados, en la Corte, puro tráfico de influencia.

Por ejemplo, uno de los abogados del Grupo México era el que fue —¡ah, qué bien que ya está aquí todo!— secretario de Gobernación con Calderón, Gómez-Mont, abogado del Grupo México. O sea, con muchas agarraderas, con muchas influencias.

Entonces, muy mal aconsejados. Es este, ese es el tramo.

PREGUNTA: ¿Habló de eso con Germán Larrea?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, les voy a comentar todo porque no hay nada que ocultar, nada.

Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía y como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios que platico con ellos periódicamente a una comida y resultó que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto.

Entonces, les dije al secretario de Gobernación: no, no, no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o, mejor dicho, es de mal gusto. ¡Cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto! No. además, quiero hablar con él para a ver si se llega a un acuerdo. Y ese día se detuvo y hablé con él:

―Y no, no, no, sí nos entendemos y todo.

―Bueno.

—Pero quiero hablar. ¿Cuándo?

―No, no, no, cuando usted diga.

―Bueno, mañana.

O sea, al día siguiente de la comida, vamos a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea que ya iba a ver problema. ‘Sí, sí, nos arreglamos’. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, —porque comí, desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación— les dije: Ya llegué a un acuerdo, lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión.

Por esto, miren. Si todo es de le nación, ¿por qué no recuperar esto? Que, además, originalmente era parte de la seguridad nacional. Y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz, puerto. De aquí para arriba, 12 mil kilómetros.

Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso, pero la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, aquí hasta Palenque y de aquí para acá, la Secretaría de la Defensa.

Son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos, con puertos y con otros desarrollos, parques recreativos; por ejemplo, el parque de La Plancha en Mérida, el parque del Jaguar en Tulum, hoteles. Dos grandes empresas.

Porque, también, no tiene nada que ver con la militarización que piensan, ¿no? Una cosa es la defensa de nuestro territorio y otra cosa es la militarización.

Pero ¿por qué a la Defensa y por qué a Marina?, porque lo que estoy procurando —y esto lo he platicado con muchos— es de que no se vuelva a privatizar.

Y al Fonatur se lo quitan, no aguanta ni el primer pellizco; en cambio, para la Secretaría de la Defensa… Porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades, las pensiones de las Fuerzas Armadas, pero básicamente es para que esto que le ha costado al pueblo, estamos hablando de una inversión en total que va a llegar a más de 400 mil millones de pesos, aeropuertos, todo, no se entregue.

Ahí les dejo de tarea que investiguen en cuánto vendieron los ferrocarriles de la nación en la época de Zedillo y van a ver que los remataron.

PREGUNTA: ¿Qué le dijo Larrea, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos por partes. ‘Sí, sí, sí vamos a arreglarnos’. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos malaconsejan y viene con una propuesta, que querían que les pagáramos nueve mil 500 millones de pesos. Pues así ya no se puede.

PREGUNTA: ¿O sea, que se lo querían vender?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso.

PREGUNTA: ¿Cuál sería lo justo, presidente? ¿Qué sería lo justo de pago?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que se haga, después del procedimiento legal, la autoridad competente mande a hacer un avalúo y se pague una indemnización, si es que les corresponde. Pero, imagínense, pagar nueve mil 500 millones.

Eso es todo. Claro el Reforma y todos los defensores de las minorías, de los que se han dedicado a saquear al país, porque también medios de información, periodistas famosos, pues han lucrado, les han ayudado al saqueo.

Entonces vuelven con la cantaleta: ‘¡Es expropiación! ¡Qué barbaridad! Ya está México convertido en no sé qué país —como respeto tanto a otros países, ni lo menciono— la misma cosa’.

¿Saben cuántas expropiaciones llevamos a cabo?, porque es un procedimiento legal, constitucional. Yo creo que debemos llevar… ¿Cuántas en el Tren Maya?

JAVIER MAY RODRÍGUEZ: Llevamos como 100.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cien.

PREGUNTA: ¿Terrenos, propiedades?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De terrenos.

INTERLOCUTOR: Pero son consensuados…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque es un procedimiento establecido por la ley de propiedades privadas se llega a un arreglo y se dice ‘A ver, vamos a llevar a cabo una expropiación concertado’, se expropia, se hace el evalúo y se paga. Pero sí, como cien, es un mecanismo.

Ah, pero como ahora fue al señor Larrea pegaron el grito en el cielo, ¿no? y, la desinformación, la manipulación. ¿Quiénes? Pues Loret de Mola y Ciro, López-Dóriga y etcétera, etcétera, etcétera, muchísimos.

Pero eso es lo de tu pregunta. Y además me hacía falta aclararlo para que la gente tenga toda la información, porque nosotros estamos aquí para defender el interés público y hemos actuado de manera muy respetuosa.

Imagínense que se optara por expropiar, tenemos todas las posibilidades de revisar los 110 contratos que entregaron a empresas petroleras —bueno, ni siquiera empresas petroleras; a traficantes de influencia— 110 contratos en las llamadas rondas donde les entregaron áreas en tierra, en agua para extraer petróleo.

¿A quién les entregaron los contratos?

Pues a la gente más cercana al poder, que luego vendieron esas concesiones. Bueno, les entregaron a panaderos, pero no a los que hacen bolillos o sisotes, sino panaderos, panaderos, de los más grande; y a lecheros, pero no de los que van ahí con la lechera y que brinca de repente la sardina, no, no, no, lecheros.

¿Qué sabían de petróleo?

Nada.

Y de esos 110 contratos, ¿cuántos están en operación?,

Tres. Y luego no nos hemos tocado ni los vamos a tocar, lo mismo los contratos de minería y muchos otros.

Pero esto es un proyecto que nos importa mucho, es el sureste, es gente muy pobre, muy necesitada. Se están creando muchísimos empleos, hay trabajo y ¡cómo es que no ayudan, que no cooperan!

Si se tratara de las 12 mil, de los 12 mil kilómetros de concesiones, a ver, vamos a hacer una auditoría: ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto pagaste realmente? A ver, ¿cuánto pagaste cuando Salinas les entregó Cananea? ¿Cuánto establecía en ese entonces que valía Cananea, Hacienda, en particular, Nacional Financiera y cuánto terminaron pagando? Y tantas cosas, tantas, tantas cosas.

Ojalá y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa. Y no es mi fuerte la venganza, no vamos nosotros a afectar a nadie.

PREGUNTA: ¿Se va a reunir con Larrea próximamente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vamos a esperar a que resuelvan y ojalá sea en buenos términos. Es muy claro, es decir: adelante.

Además, siguen pasando los trenes de Grupo México, eso también hay que informarlo, siguen entrando sin problema. Si actuó la Marina, es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones. Están operando, eso también informarlo.

Y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no, lo dije aquí y lo sostengo, si ellos cumplen con cuatro requisitos o recomendaciones:

Primero, que sea capital mexicano mayoritario, que sea de mexicanos.

Segundo, que estén al corriente en el pago de impuestos, que la empresa esté al corriente en sus pagos en Hacienda, en el SAT.

Tercero, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México.

Y, cuarto, que paguen impuestos, que a ellos no les corresponde pagar, si no a quien va a vender. Lo que no se hizo cuando la vez pasada vendieron Banamex a Citigroup, lo mismo, pero ahora al revés.

Y no pagaron, por influyentismo, ni un centavo de impuestos en la operación. Y argumentaron que como la operación se hizo en la Bolsa y las operaciones en Bolsa no pagaban impuestos, pues que todo era legal. Sí, sí, sí, nada más que para una operación de esta naturaleza tienen que autorizar, cuando menos, cuatro instituciones mexicanas, en aquél entonces todas autorizaron porque había consigna.

¿Y cuánto dejaron de pagar de impuesto?

Tres mil millones de dólares en aquel tiempo.

Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no. Ojalá y comprendan, no sólo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente, un gobernante representa a todos y siempre tiene que procurar que haya justicia.

¿Y qué es la justicia?

Pues darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales.

¿Y qué se tiene que buscar como gobierno?

La felicidad del pueblo. Además, es la felicidad de todos. El poder ir a la iglesia, el poder ir al templo, o si no se es creyente el estar bien con el tribunal de nuestras consciencias por estar actuando de manera justa y no tener como dios al dinero.

Entonces, ahí vamos avanzando. Y yo entiendo, como hay elecciones también y hay mucho nerviosismo, le están subiendo al volumen, pero como nunca en estos días: en la radio, en la televisión, los periódicos, las redes. No, ya es una cosa de desesperación.

Veo a Claudio, en las redes. No voy a decir, no voy a poner esto, pero tiene un mensaje, ayer creo que lo puso, en donde si no se vota por un partido vamos a condenar a nuestros hijos al más terrible sufrimiento, así.

O sea, primero, pues no es sincero, ¿no?

Y, segundo, ¿qué le pasa?, ¿qué será lo que tiene?

Pero que se tranquilicen, o sea, hay que serenarnos porque están muy desatados todos, todos, todos, ahí; entonces, tranquilos, tranquilos.

Ya es tardísimo, ya es tardísimo, ahora sí hablamos muchísimo. Mañana sigues tú. Pero era importante aclarar muchas cosas y vamos a seguir adelante. Va muy bien la economía del país, este dato que, con Singapur, es el país con menos desempleo en el mundo.

Les voy a mostrar otro dato, les voy a mostrar cómo está el comportamiento, porque eso es interesante para hacer un llamado también a nuestros hermanos migrantes, cómo está el comportamiento. A ver si pones la gráfica que expuso hoy, que dio a conocer hoy Marcelo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sobre el número de migrantes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, la gráfica, para que vean que también eso ya se está resolviendo. Esto.

¿Se acuerdan que al quitar el Título 42…? Estaba aquí. Quitaron el 15, ¿no?, no el 11, el 11 de mayo; entonces, había una propaganda en Estados Unidos de mucho alarmismo sobre la frontera.

Afortunadamente, se resolvió. Miren, este es ya ahora el total de migrantes rescatados, vamos a decir. Ellos… es que esta es de allá de…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Estados Unidos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Hablan de aprehensiones, nosotros no, entonces, pero ya.

Este es el total, estos son los no mexicanos. Este es mayo ya y estos son los mexicanos, miren. Y todavía vamos a buscar a…

Por eso estamos en condiciones de abrir para las visas temporales para hermanos centroamericanos, vamos a garantizarles un año, porque siempre lo hacemos en Chiapas, que el que quiera quedarse a trabajar hay posibilidad, hay empleo, en el Tren Maya, la refinería, el istmo, todas las obras que tenemos, pero como ya salen desde sus pueblos con la idea de llegar a Estados Unidos, además en algunas ocasiones ya le pagaron al traficante de personas o ‘coyote’, ‘pollero’, entonces ya desde que salen su objetivo es llegar a Estados Unidos, no es quedarse.

Pero si, como lo vamos a hacer, se hace una campaña en Centroamérica que en México… Porque los sueldos ya también en nuestro país están aumentando. En el Tren Maya los operadores, choferes, obreros calificados y los obreros en general ya están ganando mejor, por lo mismo, porque hay más demanda de fuerza de trabajo, entonces las empresas están pagando más.

Entonces, sí son ya sueldos atractivos como para venir, trabajar 15 días, regresar, no está lejos y volver al trabajo, hacer acuerdos con las empresas. Y nosotros les garantizamos una visa sin problema de un año para que… Y que ellos valoren. Y no nos afecta, no nos compite, no les quita trabajo a los mexicanos porque hay, afortunadamente, hay empleo.

Entonces, esto es lo que está pasando, vamos bastante bien.

Y recibí una carta por esto, también con… Antier, del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe.

PREGUNTA: ¿De cuánto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me dice exactamente, pero habla de que ya llevaron a cabo la reunión entre Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris. Entonces, estamos trabajando bien de manera conjunta.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos viendo. Esto surgió, precisamente de las reuniones en el Tren Maya, de que podemos nosotros darles ocupación a muchos trabajadores.

PREGUNTA: ¿También para Venezuela, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para todos, para todos, con el propósito de que vengan a trabajar.

Porque también están buscando que se vayan trabajadores mexicanos buenos de Estados Unidos. La verdad, la verdad, que los trabajadores más deseados en Estados Unidos son nuestros paisanos migrantes. Ahora sí, sin herir susceptibilidades, sin celos ni sentimientos, pero sí los buscan mucho, entonces aquí todas las empresas tienen centros de capacitación y resulta que ya cuando los forman, vienen a buscarlos y se los llevan.

Entonces, sí hay esas Visas temporales que también queremos ver con el gobierno de Estados Unidos que busquemos un equilibrio, porque sí se necesita la fuerza de trabajo calificada en el país ahora. Pregunten, indaguen sobre esto.

Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, no tienen fuerza de trabajo. Por eso hay que afinar las políticas migratorias, no es correcto el estar rechazando a migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo; si no ¿cómo va a haber crecimiento?

Hay lugar en Estados Unidos en donde no hay trabajadores, no se puede hacer ninguna obra. Imagínense lo que está pasando en Florida, nada más porque quiere ser candidato, con todo respeto, a la presidencia y piensa que con eso va ganar simpatías, si los migrantes son el motor de la economía en Estados Unidos, sería muy difícil desarrollarse sin los migrantes.

Así se creó esa gran nación, así surgió, eso yo creo que lo tienen bastante claro, nada más que la politiquería, el querer ganar votos con esas posturas ultraconservadoras, inhumanas, pero ya han ido tomando conciencia.

Y yo no sé si sea cierto que rompieron relaciones con nosotros los del gobierno del Perú, ¿o no?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está (inaudible) el Congreso declarar non grato al presidente de México, hay una discusión en el Congreso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero no la ruptura de relaciones.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, lo declararon non grato y el tema de reclamar la presidencia de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, les voy a dar otro elemento, porque todavía… ¿Qué hora son allá en Lima?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya están discutiendo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo están discutiendo.

Les voy a dar un elemento. Y no es culpa de ellos nada más, me refiero a la llamada clase gobernantes del Perú, no al pueblo de Perú, los peruanos son nuestros hermanos, esto es un asunto con los de arriba: consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos y no sólo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron a Pedro Castillo y está injustamente en la cárcel, ilegalmente.

Si se hace un análisis de los procedimientos legales, constitucionales, del marco legal jurídico del Perú, lo incumplieron, lo violaron, fue una decisión arbitraria, más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron. Entonces, yo no puedo quedarme callado ante eso.

Pero, además, dije en su momento que todo ese proceder arbitrario tenía que ver con los intereses económicos que se aprovechan de los recursos naturales del Perú, también a costa del sufrimiento del pueblo del Perú, que esa oligarquía peruana es la que domina, la que manda.

Y que también no se me hacía correcto ni normal el que apenas se estaba dando a conocer la destitución de Pedro Castillo y ya la embajadora de Estados Unidos en Perú estaba avalando la decisión que tomó el Congreso, muy extraño.

Pero no sé si sea cierto que ayer ese Congreso del Perú autorizó que lleguen al Perú 700 soldados estadounidenses armados a petición de la que está detentando la presidencia y con la autorización del Congreso del Perú, 700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la policía del Perú.

No culpo sólo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano, en nada ayuda. Es prepotencia, no tiene nada que ver con la política de buena vecindad del presidente Roosevelt.

Entonces, si me van a declarar non grato, que sepa cuando menos la gente por qué es.

PREGUNTA: ¿Hay riesgo de ruptura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:¿Mande?

INTERLOCUTOR: ¿Hay riesgo de ruptura, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: ¿Hay riesgo de ruptura con Perú?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, pero es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso. Que tengan todos los elementos, ellos lo saben, pero lo que quiero, lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento que sostengo.

PREGUNTA: En el caso de Ecuador ¿cuál es la postura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Fíjense en el caso de Ecuador, para que vean la diferencia, que no es el mismo rasero, ahí se supone que lo que hizo mal, que está dentro de sus facultades legalmente y creo que políticamente es otra cosa, podríamos no estar de acuerdo, pero legalmente el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso y se convoca a elecciones.

Eso fue lo que se hizo en Ecuador, había un proceso para llevar a cabo un juicio político contra el presidente Lasso, entonces lo que él hace… O sea, el Congreso aprueba el inicio del juicio político y él lo que hace en el marco de sus facultades es disolver el Congreso y al mismo tiempo se disuelve el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente deja de tener funciones, o sea, los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo y se convoca a elecciones en un periodo de seis meses.

Y es un procedimiento democrático porque va a ser el pueblo, al final, de Ecuador el que va a decidir quiénes van a estar en el Congreso y quién va a ser el próximo presidente. Es un método democrático

Acá no, en el caso del Perú fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente originalmente de desaparecer el Congreso, entonces lo que hacen es que lo destituyen a él y lo encarcelan y le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. O sea, son cosas distintas, ¿no?

Lo que debería de hacerse en el Perú, además, de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo del Perú el que decida, pues cómo van a estar así.

No es declarar non grato al presidente de México, o sea, para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato, pero está… No es correcto.

Pero, de nuevo, mal asesorados y el gobierno de Estados Unidos no debería de abusar. Decía Washington: ‘Que ni un pueblo abuse del infortunio de otro pueblo, que haya respeto’.

Pero vámonos a desayunar.

+++++