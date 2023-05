Así se ven las erupciones del Popocatépetl desde el espacio

Las imágenes fueron captadas desde satélite (Dream Studio)

Los recientes días el Popocatépetl ha registrado una inusual actividad volcánica que ha alertado a la población del centro de México, ante los riesgos que esto pudiera implicar. Imágenes de todo tiempo han circulado en redes sociales para mostrar la “furia” de Don Goyo, el cual ha erupcionado en distintas ocasiones durante este fin de semana.

Estos hechos han capturado la atención de medios nacionales e internacionales, los cuales han volteado a ver de cerca la actividad del volcán e incluso fue enfocada desde el espacio.

La cuenta Sky Alert —encargada del aviso temprano de sismos y “peligros naturales”—compartió el pasado 21 de mayo una imagen del Popocatépetl tomada desde el satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), en donde se puede visualizar con claridad las recientes erupciones de Don Goyo.

“Se observa la importante anomalía térmica que acompañó la emisión de ceniza y la posible formación de un domo de lava. Cuando las condiciones meteorológicas mejoren, Cenapred realizará un sobrevuelo al volcán para confirmar sus dimensiones”, destaca la publicación.

La foto fue tomada por una agencia europea (Twitter/SkyAlert)

De igual manera, distintos usuarios de redes sociales han compartido imágenes sorprendentes de la actividad volcánica, la cual ha sido constantemente registrada por las instituciones de Gobierno como el Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil (CENACOM), y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

En las distintas fotografías de medios nacionales, agencias y usuarios, se logra apreciar las distintas erupciones de Don Goyo, la caída de ceniza y las exhalaciones volcánicas de los últimos días.

Las autoridades han informado del cambió en el Semáforo de Alerta Volcánica, la cual ha pasado desde el pasado 21 de mayo a Amarillo Fase 3, lo que indica una medida preventiva ante los cambios observados. La Cenapred y las distintas autoridades de gobierno han exhortado a la población para no acercarse al volcán, por lo que han restringido las distintas zonas que rodean a la montaña.

Se han detectado distintas exhalaciones (EFE)

Desde los últimos monitoreos del Popocatépetl—el pasado domingo 21 de mayo—se han registrado 5 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, distintos gases volcánicos y caída de ceniza, además de 1 mil 389 minutos de tremor y dos explosiones.

La alerta de Fase 3 fue notificada para los estados de Morelos, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, los cuales han comenzado con los protocolos a seguir para evitar contingencia ante el esparcimiento de ceniza.

Durante la conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, y especialistas de distintas dependencias, se informó que la Fase 3 de la actividad volcánica se refiere a un estado de Alerta y no de Alarma, por lo que se han puesto a disposición las rutas de evacuaciones en caso de ser necesarias.

Las imágenes han sido compartidas por usuarios (Cuartoscuro)

No obstante, las autoridades de la entidad han señalado que no existen indicaciones para tomar medidas extremas, pues la actividad registrada no representa un peligro mayor al que se ha mitificado. Por su parte, el gobierno poblano ha enfocado su preocupación ante la caída de ceniza, la cual representa un problema de contingencia y mala calidad del aire.

Ante esto, el gobierno de la entidad ha suspendido actividades educativas en al menos 40 municipios de la entidad. Escuelas y centros que retomarán las clases en línea hasta nuevo aviso. De igual manera, se ha recomendado a la población a seguir las medidas necesarias para evitar afectaciones en la salud como el uso de cubrebocas, evitar actividad física al aire libre, usar lentes de protección y reducir o evitar manejar ante la poca visibilidad a causa de la ceniza.