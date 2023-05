Gustavo Adolfo Infante volvió a lanzarse contra Peso Pluma y su éxito

El periodista dio su punto de vista respecto al éxito del intérprete de "Ella baila sola". Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

Peso Pluma se encuentra en la cima del éxito. Con su canción Ella baila sola ha conquistado el mercado internacional. Y aunque para muchos se ha consolidado como artista, Gustavo Adolfo Infante, conductor de De primera mano, todavía no lo tiene muy claro.

Y es que en una transmisión del programa de espectáculos, el periodista y su equipo sacaron a relucir el tema de Hassan Kabande cuando presentaban una nota sobre Luis Miguel, quien ha causado sensación en las últimas semanas debido a su esperado regreso a los escenarios.

Lalo Carrillo, conductor de De primera mano, dijo que tanto Luis Miguel como Peso Pluma necesitan a la prensa, aunque ellos digan lo contrario. Ante esta situación, Gustavo Adolfo aprovechó para dar su opinión sobre la fama de cantante, argumentando que con el tiempo se verá si ésta se consolida o desaparece.

Gustavo Adolfo aprovechó para dar su opinión sobre la fama de cantante, argumentando que con el tiempo se verá si ésta se consolida o desaparece (Foto: Instagram)

“Vamos a esperar dos años, tres años, a ver si Peso Pluma todavía existe”, manifestó el periodista, “a ver si está”. Del mismo modo, comentó que es posible, que Hassan Kabande sea un one hit wonder como muchos otros cantantes y artistas.

“Porque puede ser un Gangnam Style, un No debes tener dos amores, un Manuel Ascanio, una canción de éxito, de hit, o dos canciones”, comentó el periodista, “vamos a ver si en dos años Peso Pluma sigue existiendo o es una gatita que le gusta el mambo”.

Peso Pluma actualmente tiene posicionadas varias canciones en los primeros lugares de popularidad en las listas de plataformas de streaming como Spotify. Sus temas musicales se han vuelto virales y se escuchan en más de una fiesta.

Peso Pluma se pronuncia sobre la demanda de Pedro Tovar: 'Hablamos y todo está bien (AP)

Gustavo Adolfo Infante parece no ser el más fanático del cantante de corridos tumbados, pues en ocasiones anteriores ha dicho que las letras de su música le parecen “una vulgaridad”, y que esa es la razón por la que suele facturar grandes cantidades de dinero.

Anteriormente, el periodista declaró que Peso Pluma era bastante arrogante, y que no quería acercarse a los medios de comunicación nacionales. “Me estaba contando gente que lo conoce que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y de más”.

“Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma: tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un güey , que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo diez veces, veinte veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, añadió.

La polémica detrás de 'Ella Baila Sola': ¿Quién es el verdadero autor? (Peso Pluma)

El titular del programa El minuto que cambió mi destino también se refirió al peinado de Peso Pluma y dejó claro que no es para nada un corte de pelo de su agrado, diciendo: “Yo les voy a decir una cosa, me parece espantoso el corte de cabello, pero a la gente le está gustando y ya se lo está cortando así”.

Recientemente, Peso Pluma publicó un mensaje en sus redes sociales: “Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”.

El éxito de Peso Pluma le ha permitido presentarse en lugares clave para los músicos con pretensiones de convertirse en estrellas internacionales, tales como el festival Coachella, escenario que compartió con personalidades de la música en español como Bad Bunny y Rosalía, dos artistas que se encuentran actualmente consolidados en el mundo de la música.