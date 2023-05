Cuáles son los peores sostenes deportivos, según Profeco

Los tops deportivos son utilizados por personas que realizan ejercicio (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Las mujeres que realizan algún tipo de deporte o actividad física generalmente utilizan prendas que son adecuadas y que les permite realizar movimientos libremente. Los tops deportivos son prendas formadas por dos copas, sujetadas con elásticos para ajustar el tórax y que son forradas con la misma tela con la que son fabricadas o que sólo presentan el elástico.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de realizarle un estudio a 13 modelos de diferentes marcas y de esa forma compartir cuáles son los peores, los aspectos que se tomaron en cuenta para calificarlos fueron los siguientes:

- Información al consumidor: marca comercial, país de origen, nombre del fabricante, domicilio del fabricante, descripción de insumos por orden de predominio, talla e instrucciones de uso.

- Acabados en tela y confección.

- Peso del tejido de la tela de la prenda (masa).

- Identificación y contenido de fibras.

- Apariencia, estiramiento y recuperación de la prenda por lavado.

- Determinación de frisas vellosidad o enmarañamiento.

- Cambios dimensionales.

- Absorción de agua.

- Capilaridad.

- Durabilidad.

- Resistencia a la decoloración.

Esos fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para el estudio (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

Tomando en cuenta esos aspectos se encontró que las marcas peor calificadas fueron:

- Aquellas que su información al consumidor está incompleta: Adidas, Nike, Nommad Sport Wear, Puma, Reebok, Under Armour.

- Los modelos que presentaron ligeras imperfecciones: Everlast, New Fashion y Sprint Sportswear.

- En lo que se encontró que el contenido de sus fibras no correspondía con lo declarado en su etiquetado: Everlast, Fit, Nike, Reebok. Under Armour, Puma, New Fashion.

- Un modelo en especificó que al mojarse con el sudor tardó mucho en secarse y volver a la normalidad: Fit.

- Suelta tinte al lavarse: Danskin.

Asimismo, se demostró que todos son resistentes al reventamiento, cumplen con las tallas establecidas y vuelven a su estado normal después del lavado. Por otra parte, algunas de las recomendaciones generales que la dependencia compartió con los consumidores al momento de adquirir uno de esos productos fueron:

- Comprarlos en tiendas especializadas: con el fin de garantizar la efectividad del producto y que en caso de encontrar defectos se pueda hacer efectiva la garantía.

Estás son algunos consejos al momento de comprar sostenes deportivos (captura de pantalla: Revista del Consumidor)

- Hacer comparación de precios: para que de esa forma se realice un balance entre lo que se necesita y el costo de los tops.

- Verificar que la prenda presente etiqueta: en ella deberá contener las instrucciones completas para su cuidado como lavado, secado, planchado, entre otros y evitar que una mala limpieza estropee la prenda.

- Revisar la prenda antes de comprarla: comprobar que no presente imperfecciones como rasgados, malas costuras, manchas o cualquier otro defecto que llegue a demeritar su calidad.

Por último, la Profeco compartió algunos consejos de uso al momento de que terminé la vida útil del sostén deportivo, por ejemplo, su tela puede ser utilizada para realizar la limpieza y lustración de los zapatos.

Además, existen prendas que señalan que su contenido de fibras corresponde a “recicladas” o “recuperadas”, de acuerdo con la a NOM-004- SE-2021 cada uno de los casos se clasifica en:

- Fibras recicladas: son fibras producidas mediante procesos que utilizan como materia prima, materiales que ya hayan cumplido un ciclo de vida diferente de fibra textil, tal es el caso del tereftalato de polietileno (PET).

- Fibras recuperadas: son fabricadas mediante procesos que utilizan como insumo materiales textiles obtenidos de prendas de vestir, recortes de tela u otros textiles, los cuales reutilizan las fibras para cumplir un ciclo de vida adicional.