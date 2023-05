Éstas fueron las frases clave del segundo debate entre entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez

Las candidatas ya visitaron el quinto municipio más poblado del país (Cuartoscuro)

El pasado jueves, en punto de las 20:00 horas, se llevó a cabo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, abanderada común de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Alejandra del Moral, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PAN), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza.

En el debate las candidatas hablaron sobre sus propuestas en torno a la seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente y desarrollo sustentable.

En el debate, cada una de las candidatas defendieron sus posturas y lanzaron algunas frases que quedarán como recuerdo de este segundo encuentro.

A continuación, te mostramos algunas de las frases más importantes que dijo cada una de las candidatas sobre cada uno de los temas que tocaron.

Delfina Gómez

-Seguridad

“Atender las causas que generan las violencias”

“Mejorar la coordinación de con los tres órdenes del gobierno”

“Creación de la policía de barrio, fortalecimiento de la Policía de Género y reforzamiento de Ministerios Públicos, fiscalías con trabajo en perspectiva de género”

“Acciones de inteligencia contra la delincuencia, creación del C5, cámaras de seguridad y botones de pánico”

Sistema de búsqueda de personas desaparecidas, invertir más en prevención de la corrupción”

“Cero corrupción, cero impunidad”

“Reforzar las unidades especializadas en el combate al delito de alto impacto como feminicidio o desaparición forzada”

“Iniciativas legales, analizar dar una mayor atención para una pronta respuesta de las autoridades, caminar juntos con los MP”

“Mejor atención a las comunidades LGBT+”

Entre los temas que se tocaron, estuvieron seguridad y economía y empleo. (Twitter/@IEEM_MX)

- Economía y empleo

“Eliminar la corripción”

“Creación de ventanilla única de atención empresarial, sin intermediarios”

“Promoción de la inversión local responsable”

“El Edomex será centro logístico”

“Contratación preferente de egresados y grupos vulnerables. Apoyar al campo y turismo”

Apoyar a empresarios, micro y pequeños, porque son los que dan trabajo y aseguran la economía, mediante la facilitación de trámites”

“Crear una sola ventanilla para que puedan hacer sus trámites para evitar el moche”

“Vinculación entre universidades y generación de empleo”

-Educación

“Abatir el analfabetismo mediante una cruzada con la sociedad y profesores jubilados”

“Combatir la deserción escolar, porque es la próxima pandemia. Dar más recursos a escuelas de educación básica”

“Incrementar la basificación de maestros del magisterio, prestaciones y apoyo a las normales. Estrategia a la primera infancia”

“Fortalecer al instituto del Deporte”

Delfina Gómez es aspirante a la gubernatura del Edomex por Morena, PT y el Partido Verde.

“Firmar un convenio con instituciones educativas superior y medio superior con empresas para un proyecto de jóvenes becarios y jóvenes con primer empleo”

“Ampliar la cobertura de internet en escuelas”

“Apoyo a universitarios con transportistas”

“Concretar el proyecto de la Universidad de Naucalpan”

- Medio ambiente y sustentabilidad

“Reconocer la naturaleza como objeto de derecho. Llevar a cabo el mayor plan de reforestación del Edomex”

“Impedir la privatización del agua”

“Ordenamiento de tiraderosclandestinos”

“Crear un programa de captación de agua pluvial”

“Promover el rescate de las especies endémicas”

“Fomentar el uso de energías limpias”

Alejandra del Moral

- Seguridad

“Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle, y yo voy a entrarle. No tengo ningún jefe, mi único jefe es la ciudadanía, los mexiquenses”

“Se necesita mayor tecnología, nuevos C5 para duplicar cámaras de seguridad, uno en Amecameca y otro en Jilotepec”

Alejandra del Moral es candidata de la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y el Partido Nueva Alianza. (Twitter/@IEEM_MX)

“Aumentar la inteligencia, investigación, hoy la policía no investiga. Tenemos que reforzar la policía actual, más los nuevos 10 mil elementos que proponemos para la contención de delito, metropolizar las policías municipales, perseguir la corrupción del gobierno, ley de vialidades (iluminarlas)”

“Las mujeres ponemos orden en la casa, hay que ponerle orden al Estado de México”

“Tenemos que profesionalizar la policía municipal, más salario, más capacitación”

“Si nos tocan a una nos tocan a todas. La oportunidad del desconocido, la dependencia psicológica del desconocido”

“Tenemos que hacer comunidad, desarrollo urbano, iluminación, poner orden en la casa. Cada una de las policías de estado, con 10 mil nuevos elementos, llegamos a casi 40 mil elementos estatales y municipales, que sean detectives, que empiecen a investigar desde el primer momento. Tienen que actuar de manera inmediata, que ningún delincuente en la calle y ningún inocente en prisión”

“30 mil millones de pesos en seguridad, aumentar entre 9 mil y 18 mil millones de pesos, Mp, jueces, fiscales y también mil 500 mdp en los nuevos C5 y 3 mil 800 mdp en cámaras de seguridad y mantenimiento de las 20 mil que ya existen”

“12 mil mdp para mejorar salarios, prestaciones y equipamientos. La justicia cívica es restaurativa y debe castigar todo delito desde el primer minuto. Desde la edad temprana”

“El sistema de medidas cautelares para proteger a las mujeres. Yo fui víctima de un secuestro hace 20 minutos, hacer lo que tengamos que hacer, para disminuir la incidencia delictiva. Trabajaremos de frente”

- Economía y empleo

“La mejor política se llama empleo, que ganes más, que te vayas”

“750 mil empleos nuevos, un millón de empleos en seis años, bien pagados, cerca de tu casa, la mayoría para las mujeres, inclusión para personas con discapacidad”

“Inversión extranjera, nacional y publica. Turismo, campo, industria alimenticia, automotriz”

“Incentivos fiscales a las empresas que tengan la mitad de su plantilla viviendo a menos de 5 km de su casa y que las mujeres sean la mitad de la plantilla”

El debate duró una hora. (Twitter/@IEEM_MX)

“Salario familiar aumentará en 42% el ingreso en las familias más pobres que ganan 3 mil 543 pesos al mes. Ahora ayudará a hombres, adultos mayores y jovenes”

“Seguro de desempleo”

“Gobiernos municipales para regularizar el comercio informal en establecimientos no fijos. El 70% está en la informalidad. En mí tendrán una aliada. Vamos a buscar unir para poder resolver”.

- Educación

“La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación; a mayor educación, menor desigualdad social”

“Reabriendo las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, sistema de educación inicial”

“Becas ciencia Edomex, pasar de 23 mil becas a 100 mil estudiantes becados”

“Para maestros simplificar el sistema profesional de carrera, salario digno, prestaciones colaterales para el mejor magisterio del país, facilitar el cambio de escuelas y permutas para que trabajen cerca de casa”

“Crear ocho nuevas universidades”

“Recuperar las escuelas de tiempo completo y estancias infantiles.Asignación a docentes o de jornada ampliada o de doble plaza. Alimentación de los estudiantes”

- Medio ambiente y sustentabilidad

“Soy millenial. Si no cuidamos el medio ambiente, no tenemos futuro. Debemos enfrentar con ciencia, especialistas y datos duros. Aquí no habrá otros datos”

“Respetar el uso de suelo, detener la urbanización del suelo agrícola”

“Cero tiraderos a cielo abierto”

“Ampliar el programa de cuidados ambientales y crear 4 centros de protección ambiental Neza, Texcoco, Metepec y Temoaya”

“Rescate del río Lerma. Vigilar el cumplimiento de las aguas residuales”

“El Edomex es el único que aumenta su masa forestal. Duplicar la inversión en programas forestales. Programa de apoyo forestal para pagar a la gente para cuidar a los bosques”

“Estaré rodeada de los especialistas”