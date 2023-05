Caso Héctor Parra: qué se sabe sobre su estado de salud

La audiencia se reprogramó para el jueves 25 de mayo en punto de las 15:30 horas. (Instagram: @hectorparrag)

El proceso legal que Alexa Hoffman comenzó en contra de su padre, Héctor Parra, por presunta corrupción de menores continúa sin resolverse, pues una vez más se pospuso la audiencia donde el juez frente al caso dictaría sentencia. Esto sucedió después de que surgieron dudas sobre sí se llevaría a cabo tras las diferentes versiones que dieron tanto las hijas del histrión a través de redes sociales.

Fue durante las últimas horas del jueves 18 de mayo cuando la abogada de Parra sostuvo un encuentro con medios afuera de los juzgados para aclarar la situación. Sin profundizar en detalles contó que la audiencia habría comenzado con ambas partes presentes, pero se interrumpió porque el actor presento problemas de salud y tuvo que ser atendido por un equipo médico.

“Denme oportunidad de tenerles mejores noticias, mejor información (...) Nuestro cliente, el señor Héctor, se sintió un poco mal el día de hoy de salud, me lo tuvieron que revisar en sala, es la verdad de la situación del día de hoy. No estoy autorizada para decir más, acuérdense que todo me lo autoriza mi cliente y yo salgo a trasmitírselo a ustedes”, declaró la abogada Samara Ávila ante las cámaras de Venga la Alegría.

Ginny Hoffman y Alexa no se pronunciaron ante los cambios en la audiencia. (Fotos: Instagram / archivo)

La representante legal de Héctor Parra no aclaró qué problema de salud tiene el histrión, sin embargo, aseguró que en los próximos días tanto ella como Daniela Parra estarán al pendiente ante cualquier necesidad.

Estuvo un poquito mal del estómago, así se lo diagnosticó ahorita el doctor. Incluso., presentó sintomatología de un poquito de temperatura elevada. Se sintió incómodo en todo momento en la audiencia, entonces tuvimos que pedir ese derecho humano a la salud y por el día de hoy (18 de mayo) se difiere la audiencia.

Minutos después, Daniela recurrió a su cuenta de Twitter para compartir más información sobre el actual estado de salud de su padre. La joven dejó entrever que su padre presentó malestares varias horas antes de que comenzara la audiencia, sin embargo, tampoco reveló más detalles sobre el diagnostico médico.

Daniela Parra ha apoyado a su padre durante todo su proceso. (Foto: Instagram/@hectorparrag)

“Hablé con él en la mañana y se sentía mejor, pero bueno, así las cosas. Me queda claro que los tiempos de Dios son perfectos y a esperar nuevamente”, tuiteó.

La primogénita del actor no compartió más información al respecto, pero terminó su mensaje agradeciendo las muestras de apoyo que tanto ella como su padre han recibido durante todo este proceso.

“Gracias a todos por seguir en la lucha con nosotros. Me queda clarísimo que no estamos solos. Y a seguir en la lucha siempre hasta ver a mi papá libre. Por favor, les pido que lo tengan en sus oraciones para que cure rápidamente y siga siendo el roble que siempre ha sido”, concluyó.

Héctor Parra fue absuelto de siete cargos (Ig hectorparrag)

Ni Ginny Hoffmann ni Alexa Hoffman se han manifestado al respecto, pero posiblemente podrían hacerlo en las próximas horas a través de sus redes sociales o su representante legal.

Cabe recordar que actualmente la presunta víctima se encuentran trabajando en la realización de un documental donde contará su versión de los hechos sin importante que la sentencia resulte a favor de su progenitor.

Daniela celebró que su padre fue absuelto del cargo de abuso sexual. (Captura de pantalla/Twitter)

Héctor Parra fue absuelto de 7 agresiones sexuales

El jueves 11 de mayo se dio a conocer que el histrión fue absuelto de siete agresiones sexuales, pero debía permanecer en prisión preventiva hasta que se resolviera su presunta responsabilidad en el delito de corrupción de menores. Por esa razón, Parra permanecerá en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México hasta conocer su sentencia.

“Está absuelto el señor Héctor Parra de siete abusos sexuales (...) Los siete tocamientos fue absuelto, tenemos uno pendiente, derivado de, pero no en su conjunto”, declaró Samara Ávila frente a medios.