Lorenzo Córdova respondió a Claudia Sheinbaum tras decir que no lo quiere como rector de la UNAM

Lorenzo Córdoba negó estar interesado en la rectoría de la UNAM. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el pasado miércoles 17 de mayo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar en contra de que el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdoba Vianello llegue a ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), éste último le respondió por medio de su cuenta de Twitter.

En su respuesta, Córdoba dijo que no sabía por qué estaba opinando la jefa de Gobierno capitalina sobre la sucesión de la UNAM, que es una institución autónoma de los gobiernos. Además, le recomendó “dormir tranquila”, pues, dijo, no le interesaba competir por la rectoría.

“No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la @UNAM_MX que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público… yo no. #NoSomosIguales”, fue el mensaje que posteó el exconsejero presidente del INE.

El pasado miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo estar en contra de que Lorenzo Córdoba llegue a ser rector de la máxima casa de estudios. Esto, a pesar de que en ocasiones pasadas, el extitular del INE, quien dejó ese cargo hace apenas unas semanas, ha dicho que no le interesa la rectoría de la UNAM.

En breves declaraciones, y mediante una pregunta sobre el tema, luego de su participación en un simposio sobre “La experiencia de Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México”, la mandataria capitalina señaló que “no sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional, ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral, el grande problema de él es que era representante del pueblo de México en realidad para desarrollar elecciones imparciales; fue parte de la compra del voto del 2012 cuando no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso que fue un fraude electoral”.

Además, declaró que “su actitud en contra del Gobierno y de la Cuarta Transformación, no creo, desde mi muy particular punto de vista que sea lo mejor para la Universidad Nacional, pero ya que decida la Junta de Gobierno y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios”.

La pregunta que le hicieron a la mandataria capitalina sobre el tema fue: “Se sabe que hoy el ex consejero presidente del INE pretende llegar a la rectoría de la Universidad, además de que sobrepaso o no cumplió con reglas para regresar a la Universidad, hoy quiere llegar a rectoría y se está juntando con algunos académicos en lo oscurito, como quizá hizo cuando estaba en el INE, ¿cuál sería su opinión doctora?”.

Lorenzo Córdoba recibió gritos en la UNAM

Hace apenas unos días, se difundió en redes sociales un video en el que se escuchan gritos de rechazo a Lorenzo Córdoba tras su reincorporación a la UNAM. La comunidad estudiantil lo acusó de racista, clasista y señalaron que lo quieren fuera de la plantilla académica.

Hace unas semanas, el extitular del INE dio a conocer que regresaría a sus actividades académicas en la UNAM. Foto: CUARTOSCURO

El pasado mes de abril, Córdoba Vianello anunció su regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional, por medio de su cuenta de Twitter. También anunció que colaboraría para el medio Latinus. “Hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la ⁦UNAM⁩ y también arranco mis colaboraciones semanales en ⁦Latinus⁩. Aquí les comparto mi videocolumna de esta semana en la que hago un balance del INE⁩ en estos 9 años”, compartió el exconsejero presidente del INE.

Sin embargo, no fue bien recibido en la máxima casa de estudios, pues un grupo de estudiantes lo intercepró en uno de los pasillos de la institución para recordarle un audio filtrado por el que se le acusó de ser racista y clasista.