Rector de la UNAM defendió la reincorporación de Lorenzo Córdova en la planta académica

Enrique Graue y Lorenzo Córdova (Foto: especial)

Ante el descontento de un sector de la política y la comunidad estudiantil de que los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se reincorporen a la planta académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector salió a respaldarlos este viernes.

En conferencia de prensa sobre la entrega de los estados financieros dictaminados de la Cuenta Pública de la UNAM correspondiente a 2022 en la Cámara de Diputados, Enrique Graue Wiechers señaló que ambos ex funcionarios tienen la autorización de las comisiones universitarias para dar clases en la máxima casa de estudios.

Y es que diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, señaló que la reincorporación de Córdova Vianello es ilegal, debido a que el reglamento universitario indica que esto puede ocurrir sólo cuando hayan transcurrido hasta seis años. La duda fue replicada por el morenista Azael Santiago Chepi.

Incluso, el priista Hiram Hernández mencionó que existe un reclamo “justo y válido” de alumnos y docentes para que se haga valer la legislación universitaria, pues acusó a los ex consejeros de “profundizar la grave polarización que ya existe en la sociedad”.

2. Por si a alguien le llegara a interesar, lo que es poco probable (si no quieren perder el tiempo sugiero pasar al siguiente mensaje de este hilo), aquí está la intervención del mencionado diputado 👇🏻 pic.twitter.com/UX5wclvSkH — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) April 28, 2023

Además, aseguró que “es notorio” que Lorenzo Córdova quiere “ser rector” de la UNAM, pues en noviembre próximo se elegirá a su sucesor.

Al respecto, Graue justificó que con los ex consejeros del INE hubo una excepción, ya que cuando se emitió dicho estatuto universitario para el personal académico se contemplaban prórrogas de no más de seis años porque en esos años los cargos de funcionarios no excedían de ese tiempo.

Sobre las supuestas intenciones de Córdova Vianello, señaló que aunque está en todo su derecho, lo ve poco probable.

“Está en toda la libertad, eventualmente, de lanzarse a la rectoría. De hecho, es una postura para cualquier universitario. Yo dudo que lo haga, pero bueno”, dijo.

Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria (Foto: Cuaroscuro)

Por su parte, el mismo Lorenzo Córdova se pronunció sobre este tema a través de su cuenta de Twitter, donde agradeció el apoyo del doctor Graue y aprovechó para recalcar que no le interesa contender por el mayor cargo en la universidad.

“Lo digo con todas las letras para que el diputado lo entienda (si puede): ¡NO ME INTERESA LA RECTORÍA! Duerma tranquilo diputado”, escribió.

Graue rechazó gastos millonarios y advirtió demanda

En otro tema, el rector advirtió que evaluará demandar a Mario Maldonado, quien a través de una columna en El Universal señaló que ha realizado gastos millonarios y ha hecho más de 400 viajes al extranjero durante su gestión en la UNAM, lo cual rechazó.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Consideró que este tipo de personas tienen un interés muy claro para debilitar la figura de la Rectoría.

“Por supuesto, es imposible realizar 400 viajes internacionales a cinco países en ocho años, se me hace verdaderamente increíble, es imposible humanamente conseguirlo y hacerlo”

Asimismo, precisó que la información sobre sus vuelos se pueden consultar a través de Transparencia; además, el acceso de datos se pueden solicitar junto con los boletajes correspondientes.

Qué publicó de sus gastos

Según información de Maldonado, la mayoría del dinero habría sido utilizado para realizar compras de bienes de lujo.

Además, se reportan 463 viajes internacionales del 2015 al 2020, a destinos como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Japón y Perú.

Y en tres años, del 2017 al 2019, la tarjeta American Express del rector gastó más de 30 millones de pesos: 4 millones 243 mil 990 pesos en el 2017; 9 millones 70 mil 470 pesos en el 2018 y 16 millones 840 mil 703 pesos en el 2019, dando un total de 30 millones 155 mil 163 pesos.

En tanto, para el segundo periodo de Graue al frente de la UNAM, del 2019 al 2022, él gastó más de 47 millones de pesos: 9 millones 457 mil 167 pesos en 2020; 19 millones 115 mil 774 pesos en el 2021 y 19 millones 213 mil 710 pesos para el 2022, lo que sumado da en total 47 millones 786 mil 651 pesos.

Aunado a esto, en lo que va de 2023 el rector lleva facturando un millón 777 mil 89 pesos, lo que da un total de 79 millones 718 mil 905 pesos en 6 años y 3 meses.

Sin embargo, el sueldo del rector de la UNAM, Enrique Graue, es de 176 mil pesos al mes, pero desde el 2019 se lo redujo a 22 mil pesos, mientras que sus gastos superan el millón de pesos mensuales en promedi