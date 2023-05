Caos para comprar boletos de Luis Miguel; revendedores se metieron a la fila

Con ayuda de los fans, las autoridades identificaron a los hombres y los sacaron de la fila Crédito: Instagram/planoinformativo

Fanáticos que acamparon por horas para adquirir boletos para los nuevos conciertos que Luis Miguel, ofrecerá en la Ciudad de México, se enfrentaron con presuntos revendedores que se metieron a la fila.

En redes sociales aparecieron videos y fotografías del momento exacto en que algunos hombres cruzaron la barrera que resguarda a los fans y entraron sin haberse formado con anterioridad.

Esta situación generó empujones y caos. Algunos fans gritaron muy molestos, incluso sacaron a los presuntos revendedores, quienes sin ningún reparo aventaron a personas que ya llevaban horas esperando.

En imágenes se puede ver que, incluso, algunos de los invasores de la fila estaban encima de personas que ya estaban allí. “Fuera, fuera, fuera”, gritaron los fanáticos, esperando ayuda de la policía.

Policías sacaron de la fila a los responsables

Luego de esto, y tras jaloneos, botellas de agua que volaron y descontrol, policías acudieron a la zona para auxiliar los reclamos de los fans, y con ayuda de las personas, identificaron a los hombres que habían saltado la barrera.

En un video filmado por uno de los seguidores de Luismi que se encontraron en taquilla, se puede ver al grupo policiaco pidiendo a las personas referencias para poder encontrar a los presuntos revendedores. Con mucho ánimo, la gente cooperó y poco a poco los hombres fueron retirados del lugar.

“El de azul”, “El de gorra blanca”, gritaron los fans, al tiempo que señalaban con la mano. Conforme los invasores fueron retirados, las personas que se encontraban ahí, muchas de ellas acampando desde hace días, gritaron de alegría y aplaudieron.

Policía pregunta por los responsables de meterse a la fila de Luis Miguel (foto: captura de pantalla)

Y es que el negocio de los revendedores es todo un éxito. Desde hace ya un tiempo, los fanáticos de los conciertos en vivo se han quejado de la situación. Cada vez es más complicado hacerse de un boleto para un show, pues los revendedores suelen acapararlo todo.

Fuera de las ventas oficiales, boletos para ver a artistas como Luis Miguel suelen triplicar su costo. En la desesperación por poder ser parte de estos eventos, muchos fans recurren a adquirir las entradas a exorbitantes costos, pues el sistema para comprar entradas no siempre es la mejor.

“Qué coraje, ojalá se les queden todos su boletos y la gente entienda que no debe comprar con ellos para que se les termine su negocio”, “Buenos para nada”, Mira, Luis Miguel, so tu fan número 1 y me quedé sin boletos gracias a la mala venta y a los revendedores”, fueron quejas que surgieron en Twitter.

El cantante eligió la Arena CDMX para su Tour 2023. Imagen: Facebook (Arena CDMX / Luis Miguel).

El éxito de Luis Miguel

La venta para los conciertos del regreso de Luis Miguel a los escenarios ha sido un éxito sin precedentes. En las filas virtuales de las preventas en línea se han llegado a reportar más de medio millón de internautas esperando hacerse con al menos un boleto.

Luis Miguel regresará con una gira en grande por el mundo. El Sol no ha pisado un escenario desde el 2019, por lo que sus fans se encuentran particularmente emocionados. Los boletos han volado en México y en otros países como Argentina.

A pesar de llevar décadas de carrera, el intérprete de Por debajo de la mesa sigue cosechando brutales éxitos. Sin un álbum que respalde su nueva gira ni promoción más allá del anuncio de los mismos boletos, la venta para los conciertos ha generado caos y gran expectación.

Se espera que el gran retorno de El Sol de México sea con un espectáculo a la altura. Fans que acamparon desde hace días en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México se encuentran a la espera de ver a su ídolo una vez más.