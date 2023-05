Usuario de TikTok encontró fotos de su madre junto a Luis Miguel y se volvió viral

El joven bromeó con la idea de que, tal vez, su madre sea la chica del bikini azul. Crédito: TikTok/@cris_sing

El interés por Luis Miguel derivado del abrumador éxito de su próxima gira mundial ha llevado al artista a figurar en los primeros lugares de tendencias. Cris Sing, usuario de TikTok, encontró en su casa un par de fotografías de su madre en compañía de El Sol, lo que lo llevó a compartirlas en internet y volverse viral de inmediato.

Se trata de dos fotos donde se puede ver a un Luis Miguel adolescente, acompañado de varias muchachas de su edad, entra ellas la madre del joven internauta. Como broma, Cris escribió al principio del video: “¿Y si mi mamá era la del bikini azul?”. En los primeros segundos del video aparece la mujer en la actualidad junto a su hijo.

Musicalizado con la emblemática canción de Luismi, el video muestra a la mujer muchos años atrás sentada en una mesa con el cantante, lista para disfrutar de un desayuno. El intérprete de Ahora te puedes marchar está viendo fijamente a la madre del tiktoker, quien voltea sonriente a la cámara.

El intérprete de "Ahora te puedes marchar" está viendo fijamente a la madre del tiktoker, quien voltea sonriente a la cámara (Tiktok/cris_sing)

En una segunda fotografía, El Sol de México está rodeado por muchas otras mujeres, y se intuye que se trata de sus fanáticas. El muchacho habría encontrado las particulares fotos en pleno 10 de mayo, pues escribió: “Buscando fotos para el Día de la Madre me encuentro con esto”.

El video se volvió muy popular, y hasta ahora cuenta con 1.6 millones de likes y más de 6 mil 300 comentarios. Los internautas reaccionaron positivamente, y bromearon con el supuesto parecido que tiene Cris Sing con el intérprete de Por debajo de la mesa. Y es que, a juzgar por la primera de las fotos, Luis Miguel parece muy interesado en la muchacha, quien se ve bastante emocionada.

“Cómo te pareces a Luis Miguel”, “Eso explicaría el parecido que tienes”, “Tienes un parecido a Luismi”, “Es mi imaginación o se parece a Luis Miguel” y “Oye, como que le das un airecito a Luis Miguel”, fueron algunos de los comentarios que los internautas vertieron en el video.

Se trata de dos fotos donde se puede ver a un Luis Miguel adolescente, acompañado de varias muchachas de su edad, entra ellas la madre del joven internauta (Instagram: @lmxlm)

No obstante, no sólo se refirieron al parecido del cantante con el hijo de la mujer, sino que se expresaron sobre la mirada coqueta que, en su juicio, está lanzándole Luis Miguel, escribiendo cosas como: “Pero cómo la mira. Ay eso sí que fue especial”, “Cómo no se va a fijar si es hermosa”, “Dios, qué lindo la mira”, “Qué bonita era”.

Y aunque las fotografías son bastante claras e incuestionables, en los comentarios aparecieron uno que otro despistado. “Creo que tu mamá conoció a Luis Miguel” y “El que está a lado de tu mamá se parece a Luis Miguel”.

Del mismo modo, internautas aprovecharon el espacio para contar sus propias experiencias con el intérprete de Tengo todo excepto a ti. Según una usuaria, su madre también compartió un momento con Luis Miguel, y hasta le robó un beso en la mejilla.

Luis Miguel está listo para salir de gira (Cuartoscuro)

El exitoso retorno de Luis Miguel al espectáculo

El Sol está volviendo locos a sus fans, pues está a punto de volver a pisar un escenario después de años de ausencia. El esperado regreso del cantante ha colapsado las redes sociales y las preventas para sus esperados shows en México han superado los niveles de éxito. Incluso, los memes sobre los conciertos de Luis Miguel no se hicieron esperar.

Este 16 de mayo del 2023, más de medio millón de personas intentaron comprar boletos para la próxima gira de Luis Miguel en el país. Y no es para menos, pues desde 2019, el cantante no se ha dejado ver en un espectáculo.

Luis Miguel tiene, hasta el momento, tres fechas agendadas para la Arena CDMX; sin embargo, con el éxito de las preventas, es altamente posible que el número de conciertos celebrados en la Ciudad de México se incremente.