Santa Fe Klan reaccionó a críticas sobre su paternidad y compartió una tierna foto con Luka

Santa Fe Klan y Maya Nazor terminaron su romance en diciembre de 2022. (Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

Fue el 30 de junio de 2022 cuando Santa Fe Klan y Maya Nazor recibieron a su primogénito Luka en un parto donde estuvieron más juntos que nunca. Como era de esperarse, el feliz padre primerizo recurrió a sus redes sociales para compartir la enhorabuena sin imaginar que tan solo seis meses después anunciaría el fin de su romance con la madre de su hijo. Desde ese entonces tanto el cantante como la influencer han estado envueltos en escándalos sobre su paternidad.

Te puede interesar: Santa Fe Klan felicitó a Maya Nazor por el Día de las Madres: “Mucha admiración para ti”

Maya Nazor suele compartir imágenes y detalles de su maternidad a través de sus redes sociales, mientras que Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del cantante, prefiere mantener su relación con Luka en privado, pues mucho se ha rumoreado sobre la pensión alimenticia que recibe su bebé mensualmente y sus convivencias.

La pareja compartió algunas fotografías familiares antes de anunciar su ruptura. (Foto: Instagram/@nazormaya)

Los señalamientos aumentaron cuando el intérprete de tan sólo 23 años de edad besó a Karely Ruiz en un concierto. Y es que a partir de ese momento algunos internautas pusieron sobre la mesa la posibilidad de que un nuevo romance provocara un distanciamiento entre Santa Fe Klan y Maya Nazor que afectaría a Luka. Aunque tanto el cantante como la también influencer negaron su amorío, las especulaciones continuaron.

Te puede interesar: Santa Fe Klan le escribió a Maya Nazor tras polémica con Karely Ruiz y ella lo ignoró

Incluso, muchas publicaciones del rapero guanajuatense se han inundado con críticas sobre su paternidad. Un ejemplo de esto ocurrió cuando Santa Fe Klan posteó una fotografía que se tomó con nada más ni nada menos que Vin Diesel en la primer de Rápidos y Furiosos 10 que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Santa Fe Klan se unió a la saga 'Fast & Furious' y desató polémica en redes sociales (Instagram: @santa_fe_klan_473)

“Que chido conocerte en persona carnal @vindiesel Es un honor formar parte de @thefastsaga 🇲🇽 Viva México”, escribió Ángel Jair Quezada Jasso, quien asistió como invitado especial porque compuso un tema para dicha película.

Te puede interesar: Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, a un paso de robarle el sueño a Karely Ruiz

Inesperadamente, la sección de comentarios se llenó con críticas en contra del cantautor mexicano por una referencia al personaje que Vin Diesel interpreta en la saga: “La familia es primero”. Y es que muchos usuarios aprovecharon la ocasión para cuestionar a Santa Fe Klan por sus supuestas escasas convivencias con su hijo de 11 meses de edad mientras anda de romance con la modelo de OnlyFans.

“La familia es primero y Santa Fe Klan abandonó a la suya”. “Me hubiera gustado q lo conocieras antes y que te dijera la familia es primero”. “Vin Diesel aléjate de ahí! La familia es primero y este compa abandono a la suya”. “Si no querías tener hijos o tener responsabilidades lo hubieras pensado antes”. “Como Toreto, la familia es primero”, fueron algunas reacciones.

Aunque la pareja desmintió su romance, ambos han dejado entrever que podría comenzar una relación. (Instagram/@santa_fe_klan)

Debido a las constantes críticas, el intérprete de Ojos tumbados recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 10.3 millones de seguidores una fotografía junto a su bebé. Pero eso no fue todo, también se defendió de quienes lo consideran un “mal padre”.

No tengo por qué mostrarle ni enseñarle awebo a toda la gente los momentos que vivo con mi hijo y mi familia. Los valores de mis padres me enseñaron a cumplir con todas mis responsabilidades. Ya dejen de meterse en cosas que no saben. Sean felices y déjennos ser felices. Te amo Luka.

Luka cumplirá su primer año en junio de 2023. (Instagram: @santa_fe_klan_473)

De esta manera, Santa Fe Klan explicó que no suele compartir fotografías o videos de sus convivencias con su hijo porque no quiere exponerlo. Asimismo, de cierta manera hizo un llamado para que sus fans no presten atención a los rumores que circulan sobre su vida privada y aseguró que siempre cumplirá tanto con sus responsabilidades como padre como son Maya Nazor aunque ya no tengan una relación amorosa.

Un detalle que sin lugar a dudas llamó la atención fue que el pequeño Luka apareció tocando la batería sobre las piernas de su papá.