Metro de CDMX obtuvo premio internacional por rescatar a una gallina de las vías en estación Centro Médico

Cerca de las 15:30 horas de este domingo 14 de mayo, personal del STC logró rescatar a una gallina en la estación de Centro Médico.

El Metro de la Ciudad de México es un lugar en el que puede verse todo tipo de escenas. Personas empujándose por conseguir un lugar, gente amontonada en los vagones, personas vendiendo cosas de manera ilegal, y hasta gallinas en las vías del metro.

¡Así es, gallinas en las vías! Y es que hace algunos días se dieron a conocer imágenes en las que se observa a una gallina siendo rescatada de las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Por muy cómico e increíble que parezca esta acción, la verdad es que fue un acto heróico por parte del personal de Protección Civil, y eso se demuestra con la noticia de que este medio de transporte capitalino ganó un premio internacional por este hecho.

Fue un Premio a la Acción Compasiva la que está en camino desde PETAL Latino para el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, tras rescatar a una gallina de las vías en la Línea 9 o café, “mostrando un ejemplo de respeto y protección para todas las especies”.

Fue el domingo pasado cuando apareció una gallina pequeña, de color negro, lo que provocó que empleados del Metro cortaran la corriente y detuvieran el servicio durante algunos minutos con la intención de que miembros de Protección Civil pudieran acorralar a la asustada gallina y sacarla de forma segura de las vías, a las que pudo haber llegado desde un mercado cercano de animales vivos.

El animal por fortuna no recibió ninguna descarga eléctrica. (Twitter)

De acuerdo con Protección Civil capitalina, no se sabe con exactitud cómo llegó la gallina a la estación Centro México, aunque otra hipótesis señala que se le pudo haber escapado a un usuario.

En un video difundido en sus redes sociales el lunes pasado, el Metro señalo que “Ayer por la tarde, personal de Transportación en coordinación con Protección Civil rescataron a una gallina de la zona de vías de la estación de Centro Médico de la Línea 9. Recuerda resguardar tus pertenencias, así como usar transportadora para trasladar a animalitos de compañía y evitar incidentes”, escribió la dependencia adjuntando video.

Gabriel Ochoa, Gerente de PETA Latino, señaló que “esta gallinita podría haber muerto fácilmente en las vías del Metro, pero los empleados y rescatistas del Metro actuaron rápidamente para salvar a este animal asustado y vulnerable. PETA Latino está encantado de honrar a estas almas compasivas, cuya historia debería inspirar a todos a salvar a los pollos por sí mismos al comer vegano”, señaló.

Por medio de un comunicado, señalaron que los pollos son animales fascinantes que son tan curiosos como los perros y gatos que comparten nuestros hogares. Sin embargo, las gallinas criadas para la obtención de carne o huevos nunca tienen la oportunidad de hacer nada natural o importante para ellas, como pasar el día juntas, buscar comida, tomar baños de polvo, posarse en los árboles y acostarse al sol.

En agradecimiento por el rescate, el Metro de la Ciudad de México recibirá un certificado de PETA Latino. En su comunicado, PETA Latino, cuyo lema es “los animales no son nuestros para comerlos”, se opone al especismo, una visión supremacista del mundo.

El Metro de la CDMX recibirá el premio por parte de PETA Latino. (Twitter/@MetroCDMX)

¿Qué es PETA Latino?

Según su página oficial, se explica que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) es la mayor organización de derechos animales a nivel mundial, con más de nueve millones de miembros y simpatizantes.

PETA se opone al especismo, una visión supremacista del mundo, y centra su atención en las cuatro áreas en las que la mayor cantidad de animales sufren más intensamente durante más tiempo: en laboratorios, en la industria alimenticia, en el comercio de ropa, y en el negocio de entretenimiento. También trabajan en una variedad de otras cuestiones, incluyendo la matanza de roedores, a la cual califican de cruel, así como de aves y otros animales que a menudo son considerados plagas, así como la crueldad hacia los animales domesticados.

PETA trabaja, se lee en su página oficial, por medio de la educación pública, la recopilación de noticias y reportes de investigación, la investigación, el rescate de animales, la legislación, los eventos especiales, la participación de celebridades y las campañas de protesta.