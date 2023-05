Checo Pérez se pronunció sobre la suspensión del Gran Premio de Emilia-Romaña

Cl16__FanpageFr

Después de un par de días esperando a que las condiciones climáticas pudieran mejorar, la Fórmula 1 en mutuo acuerdo con el gobierno italiano, confirmaron la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romaña durante el siguiente fin de semana (19-21 de mayo); todo esto debido a las inundaciones que hay en gran parte de la región transalpina por el ciclón “Minerva”. En total acuerdo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez externó su apoyo y comprensión con la decisión.

Desde hace varios días, las fuertes lluvias en el norte de Italia han obligado a evacuar distintos pueblos de la región, así como también ha alertado sobre un posible desbordamiento del río Santerno, mismo que se encuentra aledaño al circuito de Imola. A raíz de ello, diferentes zonas del recinto se vieron afectadas e incluso los trabajadores y personal de cada escudería recibieron la orden de no acudir este miércoles al inmueble.

A través de un comunicado en redes sociales, la cuenta oficial de la Fórmula 1 emitió un comunicado en el cual señalaron la cancelación del GP de Emilia-Romaña, recalcando la importancia de poder salvaguardar a todos los involucrados.

La F1 comunicó la cancelación del GP de Emilia-Romaña por el mal clima Foto: Twitter/F1

“Tras las conversaciones entre la Fórmula 1, el presidente de la FIA, las autoridades competentes, incluidos los ministros pertinentes, el presidente del Automóvil Club de Italia, el presidente de la región de Emilia Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio en Imola.” mencionaron en el anuncio de este 17 de mayo.

De igual manera, añadieron el hecho de que se busca la seguridad de todas las personas en el evento. “La decisión se ha tomado porque no es posible realizar el evento de manera segura para nuestra afición, los equipos y nuestro personal. Es lo correcto y responsable ante la situación que atraviesan los pueblos y ciudades de la región. No sería correcto presionar más a las autoridades locales y los servicios de emergencia en este momento difícil”.

Por otra parte, el presidente del Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, mencionó en entrevista para Tuttosport que es prácticamente un hecho que la carrera no se reprogramará en otra fecha de la presente temporada, pues debido a la agenda llena que hay con 18 circuitos por delante, no hay espacio en el que se pueda poner. No obstante, señaló que la compensación estará en la renovación automática de Imola por un año más (hasta 2026).

Sergio Pérez se pronunció al respecto

Apenas se dio por hecho la cancelación del GP de Italia, diferentes pilotos y escuderías mandaron su mensaje de apoyo a toda la gente de Emilia-Romaña. Uno de los conductores que no se hizo esperar, fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien ya se encontraba en territorio italiano para disputar la sexta fecha del campeonato.

Todos mis pensamientos y oraciones con gente de la región Italiano de Emilia Romaña. No correremos este fin de semana, pero esperamos volver pronto. Por favor, mantente a salvo.

El piloto mexicano externó su apoyo hacia la comunidad italiana Foto: Captura de pantalla Twitter Sergio Pérez

Respecto al rendimiento del piloto tapatío, su rendimiento ha estado lleno de altibajos. Previamente, Sergio corrió en tres ocasiones en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari (2020, 2021 y 2022), siendo las últimas dos como piloto de Red Bull; mientras que la primera vez lo hizo siendo aún conductor de Racing Point.

A continuación, dejamos los resultados de Checo en el GP de Emilia- Romaña:

2020, sexto lugar con Racing Point

2021, onceavo lugar con Red Bull

2022, segundo lugar con Red Bull

Con la cancelación de esta carrera, las actividades en el “Gran Circo” para el mexicano y todos los demás equipos, tendrán lugar tan solo una semana después en el Gran Premio de Mónaco, circuito en el que Pérez consiguió una histórica victoria en la temporada pasada.