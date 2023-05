Señalaron a abogada de Alexa Hoffman por corrupción; Mauricio Martínez la expuso por caso Berumen

Olivia Rubio negó haber trabajado con Mauricio Martínez, siendo el motivo por el nuevo señalamiento de presunta corrupción (Foto: Infobae)

En el año 2020 el mundo del espectáculo mexicano se detuvo luego de que se hiciera pública una noticia: el actor Héctor “N” había sido denunciado por abuso sexual por su hija menor, Alexa Hoffman, siendo apoyada de manera incondicional por su madre y expareja del famoso, Ginny Hoffman. Sin embargo, tras ser absuelto de 7 delitos sexuales, una nueva polémica ha comenzado a girar en torno de la abogada de la presunta víctima.

La abogada Olivia Rubio ha sido señalada por presunta corrupción, luego de que durante una reciente entrevista se le preguntara por otro polémico caso de denuncia por abuso sexual que ha sacudido la farándula azteca: Mauricio Martínez vs Antonio “N”. Tras haber negado ser su defensora, el actor no dudó en romper el silencio sobre su labor profesional.

La periodista Claudia de Icaza retomó una nota de TV Azteca Digital, en el que se hablaba sobre el documental que Alexa Hoffman desarrolla, a lo que le contestó: “Si viola la presunción de inocencia de Héctor Parra. No es moda señora”.

Mauricio Martínez la pieza clave en la nueva polémica

Las declaraciones en redes sociales de Mauricio Martínez han generado gran eco en los periodistas de espectáculos mexicanos (Foto: Captura Twitter)

“Esta abogada no es de fiar. Nosotros la despedimos del caso vs Berumen. Yo sé lo que te digo”, respondió el también cantante. Tras una primera intervención, el periodista Hugo Alexander Maldonado le pidió su opinión sobre el caso Héctor “N”, a lo que agregó: “No conozco a ninguno de los involucrados ni conozco el caso y prefiero no opinar ni meterme en algo que a mi no me corresponde. Del caso de Sasha opino porque fue precisamente ese caso el que me inspiró a mi a tener la valentía de denunciar públicamente a mi agresor. Saludos”.

Aunque le agradeció la respuesta, el colaborar de La Saga le preguntó por la abogada de Alexa Hoffman, dejando a más de uno sorprendido con la respuesta: “Fue abogada de César, víctima de Berumen, no directamente mía, pues mi caso ya prescribió. Ella sabe perfectamente que la tenemos grabada negociando con el abogado de Berumen y también pidiéndole dinero a César. Por eso la despedimos. Y es todo lo que diré al respecto”, escribió en Twitter para después compartir una nota de Imagen Televisión con la que intentó “refrescarle la memoria”.

Tras las palabras de actor, el trabajo de Olivia Rubio se ha visto duramente criticado por miles de internautas, pues luego de que Héctor “N” también fuera librado de 7 cargos, puesto que las autoridades no lo encontraron culpable, más de uno considera que podría ser un posible indicio de que existen inconsistencias en el caso, algo que podría dar un giro de 180 grados en la polémica historia.

Mauricio Martínez emitió un comunicado directo contra Olivia Rubio

Comunicado de Mauricio Martínez tras negativa de Olivia Rubio de haber laborado en su caso (Foto: Twitter)

“Quisiera aclarar varios puntos que considero se han tergiversado:

1. No conozco a ningún involucrado del caso de Alexa Parra, como víctima de agresiones sexuales mi respeto y empatía está con Alexa y espero obtenga justicia.

2. Yo comenté mi experiencia con la abogada de Alexa, Olivia Rubio. Misma que no fue mi abogada pero que representaba un caso en el que yo coordino la estrategia; mi experiencia fue mala y si alguien no quiere estar relacionado con ella, soy yo. Creo todo lo que casos anteriores comentan respecto de esta abogada y tengo las pruebas de todo lo que sostengo, por respeto al momento y el caso de Alexa no daré estas pruebas a medios de comunicación, la imagen y el desarrollo de este caso no debe viciarse por quien la representa.

3. Justicia es una defensa digna pero también respetar los procesos y no re victimizar en este caso a menor de edad (ni a nadie), hago un llamado a los medios de comunicación a no entorpecer la narrativa, en su momento hablaré, ese momento no es ahora”, escribió en un comunicado el actor.