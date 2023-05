Karely Ruiz reveló qué tipo de relación tiene con Santa Fe Klan

La modelo de OnlyFans reveló cómo fue que empezaron a conocerse

La dupla conformada por Karely Ruiz y Santa Fe Klan se convirtió en un tema de conversación recurrente en redes sociales, pues grabaron una colaboración íntima para OnlyFans y además se dieron un beso en medio de un concierto, todo esto a pocos meses de que el rapero terminara su relación con la influencer Maya Nazor, con quien tuvo un bebé.

Te puede interesar: Santa Fe Klan le escribió a Maya Nazor tras polémica con Karely Ruiz y ella lo ignoró

Sus fotografías juntos, un paseo en transporte público y la exposición de un momento privado mientras estaban en la ducha despertaron sospechas sobre una posible relación, al respecto, Karely Ruiz ya explicó cómo fue que comenzaron a convivir y hacia dónde iría su relación.

En conversación con el podcast Chismesito con Café, la modelo de 22 años reveló que el beso que se dieron en un concierto de Nuevo León le hizo pensar que su relación ya no era únicamente laboral, por lo que tuvieron una conversación al respecto:

De acuerdo con Karely, ella y Santa Fe Klan solo están dejando "fluir" las cosas (Instagram/@karelyruiz)

“Toda la gente empezó a hacer chismes y fue cuando me besó en Monterrey y dijimos ‘esto ya no es de una colaboración’, lo platicamos y estamos dejando que fluya, si se da algo pues que bien y si no, ahí está mi amistad.”

Además, Karely mencionó que su relación amistosa con Santa Fe Klan se volvió más sólida porque encontraron aspectos en común dentro de sus carreras: “Al principio si hubo amistad, tuvimos una conexión buena pues los dos venimos de abajo, yo le conté mi historia y él me contó su historia fuera de las redes porque uno sabe lo que vive”

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan: las señales de que sólo uno muestra genuino interés amoroso

En conversación con el podcast, la modelo de OnlyFans relató que la primera vez que grabaron su canción Sabes les costó trabajo interactuar porque era la primera vez que se veían en persona; pero conforme avanzó la jornada, pudieron tener mayor cercanía. “Conectamos muy bien, grabamos, la primera vez estábamos nerviosos porque no nos conocíamos en persona, pero después todo fluyó y nos quedamos platicando hasta la madrugada”, detalló.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan en la ducha (Ig santa_fe_klan_473)

De igual forma, el presentador toco el tema de la supuesta traición que cometió Karely contra Maya Nazor, la ex pareja de Santa Fe Klan, ya que aparentemente eran amigas y ahora estaría conviviendo con el padre de su bebé.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Maya Nazor podrían verse las caras muy pronto en exclusiva fiesta

Al respecto, la joven originaria de Monterrey relató que se sentía arrepentida por haber realizado una transmisión en vivo en la que se expresó negativamente de Maya.

“No me meto mucho, hice un live hablando mal y me dejé llevar por el momento, soy una persona muy impulsiva. Ahorita me arrepiento, puse algo de amigas pero por el mame, después la que se enojó me escribió ‘¿Cómo que no somos amigas?’”

Fans de Maya Nazor e incluso de Santa Fe Klan han mostrado un fuerte negativa al posible romance del rapero con Karely Ruiz (Fotos: Instagram/@santa_fe_klan_473/@nazomaya)

En la misma conversación, Karely mencionó que no estaría siendo “chapulina”, pues no tiene una relación de amistad con la influencer Maya Nazor: “Yo la verdad ya no la trato, le comento como le comento a mil chavas, pero no la he tratado”, dejó entrever.

En su momento, Maya explicó lo siguiente sobre el final de su relación:

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo en su momento Maya.

Karely Ruiz aseguró que le pareció viable hacer la colaboración con Santa Fe Klan (Instagram/@karelyruizmonly)

Además, mencionó que eligió a Santa Fe Klan para hacer un dueto en su primera canción porque no iba a desaprovechar la oportunidad, llevaban alrededor de tres meses planeando la colaboración.

Por su parte, el rapero Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, no se ha posicionado al respecto, por lo que no se sabe si él tiene intenciones de establecer un noviazgo formal con la influencer.