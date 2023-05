Karely Ruiz y Santa Fe Klan causaron controversia tras mostrar imágenes íntimas en la ducha

Karely Ruiz y Santa Fe Klan posaron en un hotel (Ig karelyruiz)

Karely Ruiz y Santa Fe Klan han estado en el ojo del huracán desde que comenzaron los rumores de su supuesto romance. Pues, aunque ambos desmintieron un amorío al principio, tras la filtración de su video íntimo de OnlyFans, los famosos han aparecido muy acaramelados últimamente y el rapero confesó que sí se sentía atraído por la modelo.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan, los mejores memes de su popular video

Fue así que, en esta ocasión, los dos volvieron a colocarse en tendencia tras compartir en redes sociales unas candentes imágenes mientras compartían un romántico momento en la ducha.

Cómo son las fotos de Karely y Santa Fe Klan bañándose

Fue el cantante de éxitos como Sabes o Así soy quien mostró desde su cuenta de Instagram una serie de fotografías mientras se encontraba desnudo en la ducha con Karely Ruiz.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan (Instagram santa_fe_klan_473)

En las fotografías se ve a los dos artistas llenos de espuma y sin ropa. También se les puede observar mientras se besan en los labios y en otra de las imágenes, el rapero sonríe en todo su esplendor mientras la joven lo toma del rostro.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan habrían confirmado su noviazgo de esta romántica forma

Hasta el momento, los famosos no han dado más declaraciones sobre si su romance sería real o si se trataría de pura atracción sexual.

Cabe señalar que en fechas recientes comenzó a especularse que Karely no estaría interesada en Santa Fe, pues circularon algunos videos en donde se veía a la modelo de OnlyFans rechazar el contacto físico del artista.

Te puede interesar: Lizbeth Rodríguez reaccionó a la filtración de video en Onlyfans de Karely Ruiz y Santa Fe Klan: “Yo creo es promoción”

Además, algo que causó sospechas sobre las nuevas fotografías fue que estas se publicaron poco tiempo después de que se estrenó el nuevo video musical de ambos. Por lo que varios usuarios insinuaron que podría tratarse de una estrategia publicitaria.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan posaron en la ducha (Ig santa_fe_klan_473)

“Señal de que la rola no pegó y de alguna forma tiene que generar vistas… Chale por la lipo suena tentador”. “Mucha mamad* ya”, son algunos de los comentarios que aparecieron en redes sociales.

Este 12 de mayo varios usuarios en Instagram reportaron que aparentemente la cuenta de Karely Ruiz fue dada de baja. La influencer no ha señalado cuales son las razones por las que esto sucedió, ni tampoco aclaró si fue su decisión dar de baja temporalmente su perfil.

Usuarios recordaron a Maya Nazor

El post de Santa Fe Klan no estuvo exento de críticas, ya que varios internautas criticaron sus fotos con Karely Ruiz y la compararon con la expareja del rapero. que también es la madre de su hijo.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan posaron en la ducha (Ig santa_fe_klan_473)

“Maya Nazor tiene mucho mejor las cejas, las pestañas y todo lo demás”. “Y las fotos de tu bebé donde están”. “El que dijo que iba a cuidar a su hijo”. “No bajaban a maya de interesada y ahora resulta que todos la extrañan, no mmen”, escribieron.

Fue a finales de 2022, cuando Maya y Santa Fe confirmaron su separación, la cual ocurrió tan solo unos meses después del nacimiento de su primogénito llamado Luka.

Karely Ruiz y Santa Fe Klan posaron en la ducha (Ig santa_fe_klan_473)

“Es difícil para mí hablar porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”, dijo en su momento Maya.

Maya Nazor destacó que, pese a su distanciamiento, ella trataría con respeto al artista mexicano porque es el padre de su hijo. Asimismo, pidió respeto tanto para ella como para el bebé y se defendió de las acusaciones en su contra asegurando que no se fijó en Santa Fe por su dinero o fama.