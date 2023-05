Aracely Arámbula se refirió a Luis Miguel como “rey cucaracho”

En una conferencia motivacional, la actriz hizo referencia a su expareja

En días pasados Aracely Arámbula sorprendió al público al aparecer en una conferencia del motivador personal Jorge Lozano, quien es creador del proyecto Ingobernable. Y es que la actriz se llevó aplausos y ovaciones luego de que le mandó una posible indirecta a su expareja y padre de sus hijos, Luis Miguel.

Y es que en la conferencia titulada “Estado civil: Ingobernable”, donde Lozano busca empoderar a las mujeres en sus relaciones sentimentales, estuvo presente entre el público la actriz de telenovelas como Abrázame muy fuerte y Soñadoras, acompañada de su amiga Michelle Vieth.

En el clip que se ha viralizado en las redes sociales se puede ver cómo en cierto momento de la charla realizada el pasado 13 de mayo en el Auditorio BB en Ciudad de México, el conferencista saluda a las actrices que se encontraban sentadas en las butacas entre el público.

Fue entonces que al hacer notar que Aracely Arámbula se encontraba entre la concurrencia, la actriz de La madrastra se levantó para saludar a la audiencia conformada únicamente por mujeres y les expresó un mensaje que desató los aplausos.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo la actriz de 48 años, lo que provocó las carcajadas y los gritos del público. Con este comentario, la famosa Chule dejó entrever que por “cucaracho” se refiere al padre de sus hijos.

Este comentario surgió en medio de la información que se ha dado a conocer de Luis Miguel, quien fue captado con su novia Paloma Cuevas y las hijas de ella en España, mientras se ha mantenido distante de su hija mayor, Michelle Salas, y de los dos hijos que procreó con Arámbula.

Y es que durante la mañana del 10 de mayo comenzaron a circular fotografías de Miky conduciendo un automóvil en compañía de Paloma y de las hijas que tuvo con su exesposo, Enrique Ponce. En la secuencia se puede apreciar a Luismi descendiendo de su vehículo para acompañar a las pequeñas hasta la puerta de su escuela.

La actitud paternal que demostró Luis Miguel dividió opiniones en redes sociales, pues nunca se dejó ver acompañando a Miguel y Daniel, a quienes procreó con Arámbula, a la escuela.

“Lo que nunca hizo con sus propios hijos”, “Bueno, lo que no es como padre, es como padrastro”, “Ese no tiene vergüenza criar a otros hijos mientras a los suyos ni manutención les da”, “La clásica no criar sus hijos para criar hijos ajenos”, fueron algunas reacciones que se pueden leer en las redes sociales.

Sobre la ausencia de Luis Miguel en la vida de sus hijos, Aracely declaró recientemente: “Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor; la verdad, no extrañamos nada. La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia”, comentó hace unos días a la prensa.

También reveló que ella es “mamá y papá” de Daniel y Miguel Galleo Arámbula, y que al igual que muchas mujeres, se hace cargo de la manutención de los ya adolescentes.

“Soy mamá y papá, soy una mujer que como muchas mujeres de México y el mundo nos hacemos cargo, no sólo económicamente, sino de la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia”, expresó.

Asimismo, la famosa confirmó que el intérprete de Será que no me amas no se comunicó con Miguel con motivo de su cumpleaños número 16, ocurrido en enero pasado: “Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él (Luis Miguel)”.