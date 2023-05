¿Luis Miguel entregará a su hija en el altar? Esto dijo Stephanie Salas

Stephanie Salas, expareja de Luis Miguel reveló quién entregará en el altar a su hija Michelle. (Facebook: Luis Miguel) (Ig: @michellesalasb) (Ig: @stephaniesalasoficial)

Recientemente se puso en duda si Luis Miguel sería el encargado de entregar a su hija Michelle Salas en el altar después de que ella anunciara su compromiso con Danilo Díaz Granados, sin embargo Stephanie Salas, mamá de la influencer y expareja del intérprete de La incondicional aclaró todo al respecto.

Diversas opiniones iniciaron el rumor acerca de que sería el famoso cantante quien podría entregar a su hija el día de su boda, sin embargo se levantaron sospechas sobre si sería invitado o no a la ceremonia. Sin embargo, fue la expareja de El Sol quien, a través de un comentario en redes sociales de su hija, despejó los rumores sobre si asistiría Luis Miguel y si él caminaría a su lado mientras suena la marcha nupcial.

¿Qué fue lo que dijo Stephanie Salas? Estas son sus palabras: “Hija mía, nada me hace más plena que verte feliz! siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte !!!”, comentó la famosa.

Stephanie Salas aseguró que ella caminaría al lado de su hija el día de su boda (Ig:@stephaniesalasoficial)

Fue con estas palabras que descartó que Luis Miguel acompañará a su hija Michelle en su camino al altar porque, aseguró, será la misma Stephanie Salas quien caminará y entregará a su hija a su futuro esposo el día de su unión matrimonial. El mensaje que le dedicó no terminó ahí.

“te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush... En hora buena, mi amor, viva el amor, Felicidades”, finalizó su dedicación a los recién comprometidos, pero principalmente a la influencer quien contestó con un pequeño mensaje, esto fue lo que dijo: “te amo mami, siempre juntas”, mencionó brevemente Michelle.

Fue esta conversación en redes sociales que finalizó con todas las ideas sobre si Luismi estaría presente en la ceremonia de su hija de 33 años de edad, sobre todo porque ellos no son muy cercanos e incluso se llegó a decir que tienen una relación complicada que pondría en duda que fuera el intérprete de La Media Vuelta quien realizara el ritual de la entrega de la novia.

Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario Danilo Díaz. (Ig:@michellesalasb)

Sin embargo, los internautas pidieron a Michelle que fuera su papá Luis Miguel quien la entregue en el altar. Estas fueron sus palabras: “Tu pa te tiene que llevar del brazo... demostrad que sos buena persona y que te lleve él”, “Ojalá en el altar la entregue su papá”.

La hija de Luis Miguel se comprometió con su pareja

Michelle Salas anunció su compromiso el pasado lunes 8 de mayo cuando publicó una fotografía en su Instagram donde está besando tiernamente a su pareja, el venezolano Danilo Díaz Granados, con quien sostiene una relación sentimental desde hace 7 años. En las imágenes presumió que ya tiene un anillo de compromiso.

El mensaje con el que acompañó la publicación fue breve y en inglés. Ella escribió The beginning of forever. Us. Lo que quiere decir, “el inicio de un por siempre. Nosotros”.

El anuncio emocionó a los seguidores de la influencer quienes externaron sus felicitaciones y se mostraron conmovidos por la relación que sostiene la pareja. De entre las reacciones destacó la de su abuela Sylvia Pasquel, quien dijo que amaba a los dos recién comprometidos y les deseaba lo mejor.

Humberto Zurita, actual pareja de Stephanie Salas y por lo tanto padrastro de Michelle, también compartió un corto mensaje donde sólo dijo “forever” (para siempre) y lo acompañó de emojis de corazones y rosas.

Humberto Zurita es la actual pareja de Stephanie Salas, lo que lo convierte en padrastro de Michelle. (Foto: Instagram@stephaniesalasoficial)

Por el momento se conoce que en el futuro la pareja se convertirá en marido y mujer, no obstante no revelaron la fecha de la boda ni dieron más detalles sobre dónde será la ceremonia de matrimonio.