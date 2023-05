Alfonso Durazo se sumó al carro de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024

El gobernador de Sonora recibió a la jefa de Gobierno de la CDMX con otros funcionarios del estado (Twitter/@AlfonsoDurazo)

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, respaldó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rumbo a las elecciones federales del 2024, en donde se renovarán distintos cargos locales y, sobre todo, el titular del Ejecutivo federal.

Este 14 de mayo, la mandataria capitalina viajó a Sonora para asistir a varios eventos, donde fue recibida por el gobernador de la entidad, así como también distintos presidentes municipales, diputados y representantes de pueblos indígenas del estado.

Durante su visita a la entidad, Sheinbaum Pardo y Alfonso Durazo se reunieron en el Palacio de Gobierno para dar a conocer las nuevas estrategias digitales que se implantarán en Sonora. Fue en esta conferencia de prensa que el gobernador destacó su apoyo a la mandataria capitalina rumbo al cargo presidencial, y a quien calificó como la “mejor representante” de la Cuarta Transformación (4T).

El gobernador felicitó a la jefa de Gobierno (Twitter/ @AlfonsoDurazo)

El mandatario sonorense señaló que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, es la representación “más fiel” de los que significa el gobierno de la 4T, no solo porque la mandataria capitalina fue pionera dentro del partido guinda, sino por la continuidad del proyector durante toda su administración.

“La que mejor representa la esencia de nuestro movimiento, por los años que tiene Claudia es pionera de nuestro movimiento, es fundadora de Morena y ha trabajado muchos años en el gobierno de la Ciudad y consecuentemente entiende mejor que cualquiera los objetivos que cualquiera”, destacó el gobernador.

Tan solo el pasado 13 de mayo, el mandatario sonorense viajó a Coahuila a dar su apoyo al candidato a la gubernatura, Armando Guadiana, de cara a la Jornada Electoral del 2023, y este 14 se sumó al carro de la única “corcholata” mujer con miras a la presidencia del país.

Claudia Sheinbaum agradeció el recibimiento de los sonorenses (Gob. CDMX)

El apoyó de Alfredo Durazo se agrega a la lista de gobernadores que han brindado su respaldo a la mandataria capitalina rumbo a la contienda del próximo año. Recientemente Sheinbaum Pardo visitó el estado de Oaxaca, en donde fue alabada por el gobernador.

A su vista a los municipios de Juchitán y Huatulco, Claudia Sheinbaum fue recibida por Salomón Jara Cruz, gobernador de la entidad, para participar en una jornada de conferencias, y en donde respaldó su posible candidatura presidencial como la primera en ser encabezada por una mujer con el gran apoyo de las encuestas.

“Se reconoce la posibilidad real de que por primera vez en la historia de nuestro país es tiempo de mujeres. El pueblo no se equivoca y no se equivocó la Ciudad de México al elegirla a usted, y tengo la plena seguridad de que no se van a equivocar en esta ocasión en todo el país”, destacó el gobernador

Ebrard, Sheinbaum y López Hernández tuvieron que desempeñar sus funciones sin el cobijo de AMLO durante sus días de reposo. (Cuartoscuro)

Cabe destacar que el mismo día el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó al estado para presentar su libro autobiográfico y presidir un evento de la dependencia, sin embargo, su paso por Oaxaca no contó con la presencia del gobernador.

Ante esto, el canciller mexicano fue cuestionado por el “favoritismo” de Salomón Jara, no obstante, Marcelo Ebrard destacó que sus compañeros de partido, y rivales a la candidatura, tenían la libertad de hacer lo que mejor les pareciera.

“Cada quien toma sus decisiones, yo estoy con el pueblo”, sostuvo el canciller.

A más de un año para que se lleven a cabo las elecciones federales del 2024 —en donde se disputarán cargos estatales, la jefatura de Gobierno, y el puesto presidencial del país—Claudia Sheinbaum Pardo se ha colocado como la favorita entre las encuestas.