Ex alcaldesa de León denunció a Gobierno de Guanajuato por préstamo de 230 MDP a Grupo Pachuca

La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello denunció el préstamo realizado por el Gobierno de Guanajuato a Grupo Pachuca. [Twitter/@Barbara_Botello]

El jueves 11 de mayo, la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello presentó una denuncia contra el Gobierno de Guanajuato ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por el préstamo de 230 millones realizado a Grupo Pachuca para la compra del estadio Nou Camp, perteneciente al Club León de la Liga Mx.

Te puede interesar: El tétrico momento en que un hombre se comió a un perrito en Guanajuato

El crédito fue otorgado el 15 de julio de 2021 con un plazo a pagar de nueve años, con una tasa anual de 6%, de acuerdo con la información que ha proporcionado. Sin embargo, la ex Presidenta Municipal considera está situación como un desvío de recursos por parte del Gobierno del Estado, mismo que es presidido por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“La inmoralidad, la ilegalidad y la marranada que hicieron los gobiernos panistas de prestar 230 millones de pesos al Grupo Pachuca, sin tener facultades para gastar los recursos de los guanajuatenses, debe de ser investigado y sancionado, por eso estaré el la Fiscalía Anticorrupción del estado de Guanajuato para presentar la denuncia correspondiente para que se investigue”, fueron las declaraciones de Bárbara Botello en un video publicado en redes sociales

Te puede interesar: Maestro de secundaria falleció tras recibir balonazo de su alumno

Según información del medio AM, las acusaciones también apuntarían contra Libia García Muñoz Ledo, secretaria de Gobernación en el momento del préstamo, además de Héctor Salgado Banda, titular de Finanzas, Inversión y Administración.

El crédito de 230 millones de pesos fue utilizado para la compra del estadio Nou Camp del Club León. Foto: Cuartoscuro

El crédito exprés otorgado para la compra del inmueble no tuvo una reglamentación clara, incluso tanto el gobierno como las dependencias involucradas en el asunto, no han podido brindar una versión clara de la situación. Hasta el momento se tiene cuatro distintas declaraciones, la más reciente de ellas dada por Edmundo Soto, subsecretario de Finanzas e Inversión, quien destacó el hecho de que el dinero utilizados fue tomado de los excedentes.

Te puede interesar: Víctor Guzmán habló sobre los detractores de Chivas a inicios de torneo: “Les callamos la boca”

“Tienes un presupuesto. Si entra un poco más de dinero, por la vía que quieras: porque llegaron más prestaciones, porque tuvimos más ingresos propios, hicimos muy bien la chamba y cobramos más impuestos, ese es el dinero que va a esas cuentas del banco. De ahí se tomó ese dinero. No es presupuesto, no se afectó ninguna partida presupuestal. En ese momento esa fue una de las condicionantes: sin hay dinero, se le presta, si no hay, no puedes prestar lo que no tienes”, detalló el procurador Fiscal, Joel Humberto Estrella.

Tres años antes del préstamo otorgado para la compra del estadio Nou Camp, el Gobierno del Estado les vendió un predio ubicado en el bulevar Francisco Villa, un terreno de más de 12 hectáreas en el que se tiene planeada la construcción de un nuevo inmueble, cuyas obras debían comenzar en 2021, sin embargo, se les otorgó una prorroga de seis años, cambiando la fecha de inicio para julio de 2027.

Jesús Martínez fue señalado en 2018 por recibir apoyos por parte de los Gobiernos de Hidalgo. (Reuters)

Bárbara Botello informó que a dos días de haber presentado la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato ha desestimado la misma, indicando que no pueden proceder debido a que no es ofendida por el asunto relacionado al crédito exprés que se otorgó.

“El día de hoy me comunican de la Fiscalía que no tengo personalidad y que no soy ofendida en dicho juicio, yo les pregunto a ustedes si el erario público no proviene de nuestras contribuciones y de nuestros impuestos, es así que, una vez que se denuncian actos de corrupción la Fiscalía tiene que actuar de oficio”, detalló la ex alcaldesa de León en una grabación publicada en sus redes sociales.

Hasta el momento Grupo Pachuca no se ha pronunciado al respecto sobre el crédito que le fue otorgado, recordando que en 2018, Jesús Martínez Patiño fue señalado por haber sido beneficiado por los Gobiernos de Hidalgo, evitando pagar por el uso del estadio de Pachuca y otros recursos del Estado hidalguense.