Ellos son los cantantes que sustituirán a Enrique Iglesias en el Tecate Emblema

Estos artistas sustituirán a Enrique Iglesias tras revelarse su cancelación. (Captura)

Este sábado Enrique Iglesias anunció la cancelación de su concierto en la Ciudad de México en el festival Tecate Emblema por problemas de salud relacionado con enfermedades respiratorias, sin embargo esta misma tarde las redes sociales de Ocesa y del festival anunciaron a los artistas que lo sustituirán.

Se trata de un espectáculo completo y de una de las cantantes más importantes de nuestro país. De acuerdo con la cuenta de Instagram del Tecate Emblema será el show de algunas bandas de los 90´s Pop Tour, entre ellos Kabah, Magneto y Caló, además estará la llamada princesa del pop Danna Paola para sustituir al cantante español quien tiene neumonía.

Los horarios se modificaron de la siguiente forma: las bandas de pop de la década de los 90 tendrán su participación en el Tecate Stage a las 22:00 horas y hasta las 23:45. La intérprete de Oye Pablo se presentará a las 12:50 y hasta la 1:50 am. Será ella la encargada de cerrar el primer día de este festival que se celebra en la Ciudad de México.

Danna Paola será la encargada de cerrar el primer día del festival. (Instagram)

Recordemos que Enrique Iglesias anunció este mismo día la cancelación de su participación en el Tecate Emblema debido a problemas en las vías respiratorias. Así lo anuncio mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México de esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto”, compartió el intérprete de Héroe.

Ante la noticia se dio a conocer que la comunidad artística “cerró filas” y es por esta razón que, pese a ser problema de última hora, los artistas del 90´s Pop Tour así como Danna Paola estuvieron dispuestos a ocupar el lugar del cantante español. Así lo anunció el Tecate Emblema en una publicación en redes sociales.

Danna Paola y grupos como Caló y Magneto llegaron a sustituir el espectáculo de Enrique Iglesias. (Captura)

Información en desarrollo***