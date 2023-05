Tecate Emblema 2023: horarios por día del festival

El festival Tecate Emblema anunció los horarios por día. (@TecateEmblema)

El próximo 13 y 14 de mayo se llevará a cabo la segunda edición del esperado festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, alcaldía Iztacalco. Se trata de uno de los eventos masivos más esperados del 2023, ya que reúne a cantantes y bandas que pisarán México después de varios años.

Tal es el caso de Robbie Williams, el aclamado cantante británico, quien se presentó por última vez en México en el festival Corona Capital de 2018, donde deleitó a sus fans mexicanos con sus grandes éxitos como “Feel”, “Angels”, “Rock DJ” y “Trippin”.

El artista pop cuenta con al menos 15 discos de larga duración, lo cual lo coloca como una de las súper estrellas más famosas en el mundo. Sus ventas internacionales alcanzan actualmente los 80 millones de álbumes, por lo que también se le sitúa entre los cantantes más vendidos en todo el mundo, y unos 15 millones de sencillos. Ha sido galardonado con varios reconocimientos musicales, entre ellos 18 premios Brit, 2 Premios Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awards, 3 Récord Guiness, por mencionar solo algunos.

Robbie Williams es uno de los cantantes pop más famosos en el mundo. (Reuters/Matthew Childs)

Cartel completo del Tecate Emblema 2023

El cartel completo del festival está conformado por grandes talentos nacionales e internacionales.

Enrique Iglesias, Robbie Williams, Alizzz, Becky G, Belinda, Bizarrap, Black Eyed Peas, Bresh, Bruses, Camilo, Clubz, Donovan, Emilia, Las Villa, Lasso, León Leiden, Melanie C, Michelle Maciel, Moenia, Niki, OneRepublic, Pabllo Vittar, Roisin Murphy, Sofia Thompson, The Chainsmokers, The Driver Era, TOKiMONSTA y Zahara.

Horarios por día

A través de la cuenta oficial en redes sociales de Tecate Emblema fueron publicados los horarios. “La espera terminó, aquí están los horarios de mi Tecate Emblema 2023. Prepárense para el fin de semana más. Ya quiero verlos”.

Sábado 13 de mayo

Tecate Stage: Michel Maciel, Niki, Mel C, One Republic, Enrique Iglesias.

Kia Stage: Rayben, Bruses, Angel 22, The Driver Era, Belinda, The Chainsmokers.

Shein Stage: Meri Deal, Las Villa, Pabllo Vittar, Alizzz, Tokimonsta, Bresh.

Horarios sábado Tecate Emblema. (@TecateEmblema)

Domingo 14 de mayo

Tecate Stage: Donovan, Róisín Murphy, Camilo, Black Eyed Peas, Robbie Williams, Kygo.

Kia Stage: Barovier, Manuel Carrasco, Emilia, Lasso, Becky G, Bizarrap.

Shein Stage: Sofia Thompson, Leon Leiden, Zahara, Moenia, Clubz.

Horarios para domingo 14 de mayo. (@TecateEmblema)

Boletos y precios

Los boletos continúan disponibles directamente en las taquillas del inmueble, puntos Ticketmaster y a través de la página oficial de la boletera. Cabe señalar que se cuenta con Poca Disponibilidad, lo significa que pronto podrían agotarse.

Entradas por día

- Individual Arena Club: 17 mil 500 pesos

- Individual Citibanamex Plus: 3 mil180 pesos

- Individual Comfort Pass: 2 mil 385 pesos

- Individual general: Mil 590 pesos

Abonos por ambos días del festival

- Abono Arena Club: 30 mil pesos

- Abono Citibanamex Plus: 4 mil 444 pesos

- Abono Comfort: 3 mil 157 pesos

- Abono general: 3 mil 023 pesos

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2022. Backstreet Boys durante el primer día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Originalmente, la primer edición del Tecate Emblema estaba planeada para mayo de 2020, pero no se llevó a cabo por la pandemia de Covid-19. Fue entonces que para el 2022 desfilaron por el escenario artistas como Gwen Stefani, Backstreet Boys, Becky G, Bratty, Cami, Carly Rae Jepsen, Chvrches, Danna Paola, Diplo, Fuego, Fuel Fandango, Galantis, Gwen Stefani, Kaia Lana, Kali Uchis, Kenia OS, The Kid Laroi, Little Simz, Mariah Angeliq, Maw BB All Stars, Moore Kismet, Morat, Oliver Tree, Los Rumberos, Sebastián Yatra, Sech, Tones & I y Yung Bae.