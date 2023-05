Enrique Iglesias canceló a última hora su presentación de este sábado en el Tecate Emblema en CDMX

Enrique Iglesias canceló su presentación en el Tecate Emblema. Imagen: Facebook.

Con mucho pesar y tristeza el cantante Enrique Iglesias comunicó la mañana del sábado 13 de mayo que no se presentará en el Festival Tecate Emblema en donde tenía programado un concierto por la noche. Los fanáticos del intérprete y otros espectadores casuales han llenado las redes sociales de caos por lo que significa la bajada uno de los headliners más grandes del cartel.

El Tecate Emblema anunció el contenido de su cartel desde el pasado mes de febrero con grandes artistas como Black Eyed Peas, Robbie Williams, One Republic, Bizarrap y Enrique Iglesias. Sin embargo, éste último y canceló su presentación el mismo día del evento para desconcierto del público y las redes sociales.

A través de las redes sociales, el artista publicó un pequeño comunicado en donde explicó los motivos y se disculpó con sus seguidores por el inconveniente. Las razones no son otras que problemas en la salud del cantante:

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México de esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”

El actor explicó los motivos en sus redes sociales. Imagen: @enriqueiglesias.

Reacciones en redes sociales

“Canceló Enrique Iglesias, sálganse de Twitter, quiero estar solo”, escribió un fanático a través de Twitter. Y es que el intérprete español era uno el presentador más importante que tenía el festival para el día sábado 13 de mayo. Así lo puede demostrar la magnitud de su nombre en el cartel, solo igualado con el de Robbie Williams, quien sería el encargado de cerrar el evento el día domingo.

Algunos usuarios de redes sociales no creyeron la versión de que Iglesias está enfermo de neumonía, ya que su anuncio se publicó el mismo día y en el mismo se revela que ni siquiera estaba en el país.

“Eso fue culpa de Enrique Iglesias. El huevón ni en México estaba aun, no movió ni un pelo de esfuerzo el cul*ro”, dijo una internauta de Twitter. “Que bueno que no compré boletos para el Emblema, solo iba por Enrique Iglesias”, aseguró otro.

“Qué cagado, siempre nos cancelan. No fuera el primer mundo, porque... “, escribió alguien más en referencia a la cancelación de Blink 182 durante los meses pasados.

¿Qué dijo la organización del Festival?

Organización del festival ofrece alternativas. Imagen: @TecateEmblema.

Las redes oficiales del Tecate Emblema publicaron un comunicado, en donde brindaron alternativas ante la cancelación del artista. “Tanto Enrique como los que organizamos el festival, confiamos en la comprensión de los fans ante esta inesperada situación”.

Las dos opciones ofrecidas son que, quienes tienen boleto únicamente para el día sábado pueden usarlo ese día o el domingo, pero no los dos días. La otra opción es que pueden tramitar su reembolso y para ello se deben seguir los siguientes pasos:

Compras por internet : mediante el “Botón de Ayuda” ubicado en la sección “Mis boletos” en tu cuenta Ticketmaster.

Compras en taquilla y Centros Ticketmaster: en el punto de venta donde realizaste la compra a partir del 17 de mayo.

Cabe destacar que para hacer válido el reembolso, los boletos no debieron ser utilizados en ninguno de los días del festival.

Tecate Emblema también confirmó, a modo de compensación, que el resto de su cartel todavía continúa a bordo del barco. Dichos artistas son:

Robbie Williams

One Republic

The Chainsmokers

Belinda

Moenia

Bizarrap

Camilo

Becky G

Black Eyed Peas

Y muchos más.