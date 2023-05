Olga Sánchez Cordero dijo que quería ver a Sheinbaum en la presidencia de México: “Podría morir tranquila”

Olga Sánchez Cordero expresó su apoyo a Sheinbaum. (Foto: Twitter/MorenaSenadores)

La senadora perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que apoyaba a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Claudia Sheinbaum Pardo, en sus aspiraciones a la presidencia de México en el 2024, a fin de que pueda continuar con la transformación de México.

La ministra en retiro explicó que ella llevaba más de 60 años en los movimientos feministas y de izquierda, y por ello, confiaba en que una mujer pueda llegar a la Presidencia de México. “Si yo tengo casi 60 años (en la lucha de la izquierda), creo que me podría morir tranquila si yo veo que una mujer llega a ser presidenta de mi país”, señaló.

Este anuncio lo realizó durante un desayuno, donde participaron lideresas de la organización “SUMA Construyendo Sociedad”, la cual apoya abiertamente la candidatura de Sheinbaum Pardo. Dicha reunión fue organizada por Paola Félix Díaz, dirigente nacional de SUMA mujeres, quien destacó que la convicción y meta común es tener la primera mujer presidenta en el país.

Félix Díaz señaló que “el gran cambio es ahora, porque las mujeres somos mayoría y esta transformación se mantiene con la fuerza y la inteligencia de nosotros las mujeres”.

En el desayuno también participaron Norma Layón, alcaldesa morenista de San Martín Texmelucan, Puebla; Victoria Barrios López, lideresa del Sindicato Mexicano de Electricistas; Lilian Porras, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; Teresa Calas de Said, empresaria, activista y quien fungió como anfitriona, entre otras valiosas mujeres.

Sheinbaum es una de las aspirantes a la presidencia de México por Morena. . Foto: Captura de Pantalla

Con anterioridad, la organización SUMA Construyendo Sociedad tomó protesta a mil Comités de la Transformación que apoyarán la jefa de Gobierno para obtener la candidatura a la Presidencia de México.

México quiere a una mujere en la presidencia: Sheinbaum

El pasado jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que el 30% de las personas prefieren tener una mujer presidenta, y, en contraste, sólo el 20% prefieren a un hombre presidente, esto, según encuestas nacionales.

Expuso que “ahora en las encuestas nacionales se les pregunta: ¿Quisiera que el próximo presidente o presidenta fuera hombre o mujer?; y sólo el 20% dice hombre, y el 30% mujer, es decir, más personas prefieren mujer presidenta, que hombre”.

Tras encabezar la propuesta en marcha del programa Feria por la Paz, la Igualdad y una Vida Libre de Violencia para niñas y adolescentes, la mandataria capitalina abundó que el otro 50% de los encuestados no les importa el género del próximo presidente, pero coinciden en que debe ser una persona honesta.

Sobre el tema de si alguien le ha comentado que no puede llegar a la presidencia, Sheinbaum respondió que no le han dicho directamente, pero apuntó que muchos no quisieran tener una mujer presidenta.

Sheinbaum dijo que 30% de las personas prefieren a una presidenta mujer. Foto:captura Twitter

Ante la pregunta de si estaba convencia de que tenía todo para ser presidenta del país, la mandataria capitalina señaló que “sí, pero además, es un discurso a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, o sea, nadie puede decirnos que no podemos”.

Sheinbaum es una de las aspirantes a la presidencia de México del partido al que pertenece, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, se han visto algunas diferencias entre ella y otros aspirantes a la presidencia del mismo partido, como el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, o el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Este último, incluso ha dicho, de manera indirecta, que ella es la favorita para llegar a ser mandataria nacional. Esto, porque ha dicho que no se han establecido fechas para que los aspirantes dejen sus puestos actuales ni se han establecido fechas para la encuesta en la que se elegirá al candidato morenista.