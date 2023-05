La disputa de las corcholatas: Sheinbaum y Ebrard continúan hablando de su futuro en Morena

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el canciller hablaron sobre sus perspectivas rumbo al 2024 (Cuartoscuro)

La lucha por la candidatura a la Presidencia de la República sigue constante al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tanto así que dos de sus principales corcholatas siguen emitiendo públicamente sus intenciones y opiniones acerca la de preferencia de la ciudadanía sobre la persona que aparecerá en la boleta electoral.

Fue este jueves 11 de mayo que le jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en las encuestas han señalado que en México prefieren a una mujer presidenta; en tanto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, negó salir de Morena si no es el elegido como candidato.

Sheinbaum negó que alguien le haya dicho que no será presidenta

En primer lugar, durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre si ha sido violentada por sus intenciones de ser candidata a la titularidad, a lo que respondió que “no”; sin embargo, sentenció que existen algunas personas que no están de acuerdo con sus intenciones para 2024.

“Jajaja, bueno, hay algunos que no quisieran, pero no, nadie me lo ha dicho directamente (sobre no ser presidenta de México)”, fueron las palabras que respondió la morenista.

La jefa de Gobierno reiteró sus intensiones de ser presidenta de México (Gobierno CDMX)

Sobre el mismo tenor, señaló que sus intensiones de contender por el máximo puesto en la política mexicana tiene como objetivo ser un mensaje para las mujeres y niñas del país, además de que en el camino se han evidenciado algunas violencias que ha sufrido.

“Nadie puede decirnos que no podemos, la violencia, en general, minimiza a las personas, genera problemas en la autoestima de las personas. Cuando hay violencia contra las mujeres, muchas veces las mujeres nos sentimos menos por esa violencia que hemos vivido durante tanto tiempo”, explicó.

No obstante, fue en el ese momento que la exjefa delegacional de Tlalpan señaló que actualmente una buena parte de la población prefiere que una mujer sea presidenta y no un hombre. Su dato estaría sustentado en algunas encuestas de opinión, ya que refirió que es una de las preguntas que se están realizando en dichos ejercicios de opinión pública.

“Cuando se hace una encuesta, ahora a las personas se les pregunta, ¿qué quisieras, que el próximo presidente fuera hombre o mujer? Y sólo el 20% dice hombre, el 30% dice mujer, es decir, más personas dicen que prefieren (a una) mujer presidenta que hombre”, detalló.

Marcelo Ebrard dijo que no buscará la presidencia con ningún otro partido

Marcelo Ebrard busca ser el candidato a la presidencia en 2024 (REUTERS/Carlos Jasso)

En tanto, el canciller mexicano fue entrevistado por el periodista Joaquín López Dóriga y se le cuestionó sobre si seguirá en Morena si es o no elegido como la corcholata favorita, a lo que respondió que él se sigue viendo en el partido guinda, por lo que cuestionó por qué habría él de salir del instituto si ha sido parte del movimiento de transformación que actualmente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, se dijo confiando en que el proceso interno en Regeneración Nacional será justo y parejo para aquellos que quieran participar; no obstante, se mostró muy seguro de lo que pasará, pues sentenció que él ganará la competencia y será designado como candidato a la Presidencia de la República.

“Yo me veo en Morena, no traigo (...) ¿Por qué me habría de salir de Morena? Si en Morena llevo años, soy parte de lo que se ha logrado, creo en el movimiento, si no, no estaría en el gobierno, ¿por qué habría yo de salirme de Morena? (...) yo creo que todo está para que sea una competencia justa y gane yo la contienda”, reveló el funcionario federal.