Héctor Parra fue declarado inocente de delitos sexuales contra su hija Alexa

La noche de este 11 de mayo Héctor Parra fue absuelto de 6 delitos sexuales de los que fue acusado por su hija Alexa (Instagram/@_sivertv)

El actor Héctor Parra fue absuelto de seis delitos sexuales en contra de su hija Alexa Hoffman; sin embargo, permanecerá en prisión pues falta el veredicto acerca del cargo de corrupción de menores.

Te puede interesar: Caso Héctor Parra: juez dictará sentencia este 11 de mayo tras casi dos años de prisión preventiva

Este 11 de mayo se celebró la penúltima audiencia en el caso en el Reclusorio Oriente con la presencia de Alexa y Ginny Hoffman, Daniela Parra y el acusado, Héctor Parra, duró alrededor de dos horas y media, tiempo en el que se determinó si el actor era absuelto o no de los siete delitos por los que era investigado.

Pese a que por ahora no hay un veredicto, Daniela se mostró feliz, al borde de las lágrimas, y agradeció el apoyo que recibió en estos dos años que su padre lleva en la cárcel.

Qué se dijo en la audiencia

La abogada del actor explicó que Héctor Parra seguirá en la cárcel al menos hasta el próximo 18 de mayo, cuando se defina cuál será el futuro de su cliente.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analizó el mensaje de Sergio Mayer a Daniela Parra: “Es amenazante”

Los delitos por los que fue absuelto fueron los de abuso sexual hacia su hija Alexa, mientras que el que falta por definir es el de corrupción de menores.

En días previos, Olivia Rubio -abogada de la demandante- comentó para Infobae México que la sentencia final tuvo que aplazarse hasta el Día de las Madres debido a que el agente del Ministerio Público solicitó la reclasificación del hecho.

Te puede interesar: La reacción de Wendy Guevara al momento exacto del asesinato de Kevin Kaletry, analizada por Maryfer Centeno

“Se había acusado por un hecho de abuso sexual y por corrupción de personas menores de 18 edad. Y reclasificó a cinco hechos de abuso cometido contra persona menor de 12 años y dos hechos por abuso sexual”, destacó en su momento la litigante de Alexa.

De qué era acusado Héctor Parra

Fue en 2020 cuando Alexa y Ginny Hoffmann denunciaron públicamente a Héctor Parra por presuntamente violentar a la joven. Tras los señalamientos, el 15 de junio de 2021 el artista fue detenido y las denunciantes realizaron una conferencia de prensa para explicar los detalles del caso.

Las hermanas tuvieron una fuerte disputa mediática (Cuartoscuro // Instagram: @hectorparrag // @dannielaprm)

“Empezó desde los seis años, no puedo dar los detalles. Yo me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá haga un daño así?. Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida, decía: ‘No, pues es mi papá’”, dijo Alexa ante las cámaras y agregó:

“Ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba si tenía sentido”.

Cómo fue la disputa entre Daniela Parra y Alexa Hoffman

Este proceso fue sumamente mediático, ya que Daniela Parra -hija del famoso- estuvo durante todo el proceso del lado de la defensa del acusado y abogó por su progenitor desde sus redes sociales y en medios de comunicación.

El actor fue denunciado por su hija Alexa (Instagram)

En este sentido, la hija de Héctor mencionó que supuestamente su padre habría sido encarcelado debido a tráfico de influencias e, incluso, Sergio Mayer salió embarrado en todo el conflicto ya que supuestamente él habría movido sus contactos para que el actor fuera detenido.

Daniela llegó a señalar que estaba dispuesta en proceder en contra de Alexa y, aunque hasta el momento no se tienen indicios de que esto haya sucedido, la mujer sí procedió legalmente contra Ginny.

“No hemos recibido ninguna notificación de algún proceso por parte de Daniela, nada. A quien sí denunció fue a Ginny Hoffman, la denunció por la omisión de haber denunciado el abuso del que Alexa fue víctima. Ahí hay un reconocimiento tácito del abuso de Alexa, pero bueno”, explicó la abogada de Alexa para Infobae.

*Información en desarrollo