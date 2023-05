El Negro Araiza descartó que El Burro Van Rankin fuera la estrella de Miembros al Aire

La grafóloga emitió sus comentarios sobre la salida del conductor del programa Unicable

Hace unos días Jorge El Burro Van Rankin dio a conocer que había sido despedido del programa Miembros al aire, donde laboró por 14 años, y aseguró sentirse humillado porque la manera en que le dieron la noticia “dejó mucho que desear”.

El conductor contó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que Lalo Suárez, ejecutivo del canal Unicable de Televisa, donde se transmite el programa que consiste en una mesa de debate desde la óptica masculina, “lo corrió en un pasillo”, lo que le pareció indigno.

Además, el Burro expresó que no le dieron explicaciones respecto a su despido, por lo que su salida del programa transmitido por televisión restringida le dejó un sentimiento de tristeza y confusión.

Tras ello, Lalo Suárez explicó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que simplemente obedeció una instrucción de la empresa, que le pidió “hacer cambios en el programa”, como los tantos que ha tenido el show de Unicable al paso de los años.

El productor de Miembros al Aire aseguró que la despedida de Jorge fue tranquila

Por su parte, el Burro Van Rankin mencionó en La Saga que, a su parecer, con su ausencia el programa se iba a desplomar. “Me acaban de quitar la chamba, me corrieron de Miembros al aire. Este programa está grabado el 1 de mayo, me corrió Damián Villar, que nunca me lo dijo, me corrieron sin ningún tipo de informe, expresó en el espacio de YouTube.

“Se les va a caer el programa. Me corrieron de Miembros al aire, ¿qué opinan? Ay, me cago de la risa, pero sí está cabr*n de no tener los huevos y decírtelo a la cara y hablarte, ¿no?”, dijo en el espacio de Adela Micha.

Tras las declaraciones de Jorge Van Rankin, su excompañero y amigo Raúl El Negro Araiza, con quien ha convivido a lo largo de los años también en el programa Hoy, habló al respecto y descartó que el programa fuera a fracasar con el despido de El Burro.

Para Raúl Araiza, lo que realmente importa es el proyecto y no los conductores, pues estos han ido cambiando al paso de los años y el programa ha continuado adelante.

"El Negro" aseguró que el programa continuará con éxito tras salida de Jorge (Foto: Instagram/@negroaraiza)

“Al ‘Burrito’ lo quiero mucho, pero no hay nada de qué hablar... No pasa nada, es igual que en todos los programas Hoy, Miembros, la estrella, como decía mi padre, siempre es el nombre del programa, Miembros no soy yo, no es el Burro. Miembros lleva 14 años de mucho éxito”, expresó a su salida de Televisa ante la prensa.

Asimismo, Araiza mencionó que aunque va a extrañar a Jorge, lo seguirá viendo fuera del trabajo, pues además de la relación que han sostenido en los foros, entre ellos existe una gran amistad.

Y es que el Burro mencionó que había sido humillado y que era el único miembro original del show, a lo que Araiza mencionó que Van Rankin suele hacer más grandes los escándalos.

Además de Jorge, también Yordi Rosado quedó fuera de la emisión (Instagram/@miembrosalairetv)

“Nadie somos indispensables, el ‘Burro’ no es que se sienta indispensable, ni mucho menos, el ‘Burrito’ fue quien conformó el primer equipo y éste, pero él tiene muchas cosas que hacer, tiene su serie que ya terminó, tiene otros proyectos y hay cosas que tienen un ciclo”.

“Lalo Suárez es un gran productor, le estuvo hablando, pero el Burro estuvo muy ocupado, estaba grabando o simplemente no te pones de acuerdo, pero se hace más ‘pancho’ de lo que es”

El Negro destacó que, como se había rumorado, Yordi Rosado efectivamente quedará fuera de la emisión y aún no sabe si Leonardo de Lozanne, quien ya fue un Miembro al aire hace años, regresará al formato.

Raúl Araiza destacó que seguirá viendo a Jorge fuera de los foros, en plan amistoso (Foto: Instagram)

“Yo había hablado con Leo desde antes, y Yordi no va a estar, porque está ocupado, es normal, yo alguna vez me fui un año, y Yordi no va a estar, pero Leo ya estuvo, es perfecto. El que se queda oficialmente es Jean Duverguer, pero sigue el mismo equipo”, concluyó.