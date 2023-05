Usuaria de TikTok comparó las historias de Martha Higareda con canción de Calle 13

Según internautas, las historias de Martha Higareda parecen sacadas de la canción "Muerte en Hawaii"

Martha Higareda se ha vuelto tendencia las últimas semanas por sus alocadas anécdotas que usuarios de internet han calificado como mentiras. Una usuaria de TikTok se dio cuenta de que las historias que la actriz suele contar tienen mucho en común con la frases de una popular canción de Calle 13.

Muerte en Hawaii, canción compuesta por el famoso puertorriqueño René, dice: “Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de quinientos kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado cien laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas”, entre otras frases improbables.

Una usuaria llamada Alma Kristina, en su creatividad, subió un video a su cuenta de TikTok con el audio de la canción de Calle 13 y añadió la frase: “Martha Higareda cada que la invitan a un podcast”. Dando a entender que las historias de la actriz son tan descabelladas como las frases del tema musical.

Martha Higareda se ha vuelto tendencia las últimas semanas por sus alocadas anécdotas que usuarios de internet han calificado como mentiras (instagram/marthahigareda) (Tiktok/Almakrystina)

El video cuenta con miles de reproducciones y un montón de comentarios cuyo común denominador son las risas. Al parecer, a los internautas les causó verdadera gracia el video de la usuaria de TikTok. “Siendo honestos todos conocemos a un amigo que es así”, “Que nosotros no lo hagamos aún, no quiere decir que ella tampoco”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el video.

TikTok está coleccionando muchísimo material entorno a las polémicas de Martha Higareda, pues su nombre y su presencia está llenando de likes y comentarios a los creadores de contenido. Actualmente, su nombre y apellido es sinónimo de éxito.

Aunque parezcan las anécdotas parezcan poco creíbles, algunos otros internautas han decidido creerlas, y hasta han hecho hilos y videos en redes sociales para probar cómo Martha Higareda, contrario a lo que la mayoría piensa, no está mintiendo, y todas esas cosas que cuenta son en realidad verdades.

La actriz defendió su libertad de compartir historias

Martha Higareda ha declarado que todo lo que dice es real, que son vivencias y verdades que ha acumulado a lo largo de su carrera como actriz y tras pertenecer mucho tiempo al mundo del espectáculo.

“Me han pasado muchas cosas y pues algunas decido compartirlas”, dijo la actriz de No manches, Frida, “Yordi y yo en el podcast De todo un mucho hicimos algunos episodios que se llaman ‘Historias que le pasan a los famosos’ donde él como persona conocida ha tenido muchas experiencias que le han pasado y yo también”, contó la actriz.

Del mimo modo, Martha dijo que se trata de historias acumuladas durante 20 años de carrera artística, y que tiene toda la libertad de contar sus anécdotas, así como de compartirlas con su público. También, dijo que las personas pueden creerlas o no, y que ella no le toma importancia a las burlas, pues considera que lo que mejor puede hacer ante situaciones así es reírse de sí misma.

Los encuentros de la mexicana con figuras de Hollywood fue comprobada por diversos usuarios

Martha Higareda, el fenómeno en Internet

Han sido ya algunos días que el nombre de la actriz se ha posicionado entre lo más consultado de internet. Sus particulares historias han inspirado memes de todo tipo, tendencias en Twitter y han servido como material para un montón de comediantes y creadores de contenido.

Influencers de todo el país han usado su voz para doblajes, han imitado su característico timbre al contar las vivencias y hasta volvieron popular la frase “Así es, Yordi”, convirtiéndola en un meme que cuenta alguna anécdota difícil de creer.

Entre conocer al cantante Prince, haber sido salvada por Ryan Gosling de caer en un restaurante, rechazar un proyecto con Robert Pattinson o hablar desde los 4 meses de edad; las historias de Martha Higareda se están volviendo tremendamente populares.