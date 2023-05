Qué se sabe sobre la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres

Elisa Salinas lanzará la nueva temporada con el objetivo de mostrar problemáticas que sufren las mujeres (Instagram/@aztecauno)

Lo que callamos las mujeres es una serie de televisión que relata distintas problemáticas de la sociedad, particularmente situaciones de violencia de género, económica, enfermedades o circunstancias impactantes para las madres de familia, adolescentes y trabajadoras.

La primera vez que se transmitió fue en el año 2000 en TV Azteca, el programa fue creado por Elisa Salinas, quien después de 23 años volverá a estrenar otra temporada de la icónica serie unitaria, pues sus capítulos no tienen continuidad y cada uno desarrolla una historia diferente.

El estreno será el domingo 14 de mayo a las 19:00 horas, así lo anunció la cuenta oficial de Ventaneando cuando se dieron a conocer los detalles de Lo que callamos las mujeres.

Lo que callamos las mujeres es un programa que se transmitió por primera vez hace más de 20 años (TV Azteca/ Azteca Uno)

“¡Elisa Salinas y @annaciocchetti nos cuentan todos los detalles de la nueva temporada de Lo Que Callamos Las Mujeres, que se estrena este domingo a las 7:00 p.m. por @aztecauno! #EnfrentandoLaRealidad”, se pudo leer en Instagram.

El primer capítulo de la nueva temporada se transmitirá a través de Azteca Uno, es decir el canal 101 de televisión abierta, mismo por el que se transmite Ventaneando, Al extremo o Escape perfecto. Sin embargo, también podrá verse por Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable, de televisión de paga.

La nueva temporada de Lo que callamos las mujeres se estrenará el domingo 14 de mayo a las 19:00 (Instagram/@aztecauno)

De no contar o tener posibilidad de usar estos canales, el público también podrá disfrutar del esperado estreno en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede descargar para Android o dispositivos iOs en forma gratuita.

Por su parte, Elisa Salinas mencionó que la temporada está creada bajo la premisa de que los hombres pueden encontrar formas menos violentas y más asertivas de vivir su masculinidad, ya que esto juega un factor importante fuera de la ficción, así que podrían convertirse en un agente de cambio.

Ana Ciocchetti y Elisa Salinas revelaron algunos detalles de la serie para televisión (Instagram/@aztecauno)

“Hay una nueva manera de vivir la masculinidad y entonces fuera de los casos que son duros y que tienen que ver con asuntos de violencia contra la mujer, también provocamos esa conversación para que se relacionen con sus mujeres de manera distinta, desde un lado de equidad, de la igualdad y de ser humano a ser humano”, dijo Elisa Salinas.

De igual forma, aclaró que la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres no será de denuncia, si no que simplemente busca mostrar lo que las mujeres viven, el objetivo es generar empatía hacia las y los espectadores, además de despertar la conversación. “De pronto alguien puede decir ‘Sí, mi hijo tiene depresión y no lo había yo visto, pero no soy la única’”

El programa no será de denuncia, si no para que las espectadoras de Lo que callamos las mujeres puedan sentirse identificadas y respaldads (Jesús Áviles Infobae)

Además, se reveló que la actriz Ana Ciocchetti también participará en la temporada, durante su conversación con Ventaneando, ella explicó que el programa busca ser un apoyo o consuelo para las mujeres que viven problemáticas o conflictos, pero que no han sabido cómo identificarlos y eso les ha impedido buscar ayuda, o bien que funcione como un reflejo de la realidad para que ellas puedan sentirse menos solas en la situación.

“(El programa) te hace sentir que no estás sola, le quita el tabú a dificultades y conflictos que a veces sentimos que solamente a una persona le están pasando y de pronto, al mostrarse hace que eso te dé un sentido de pertenencia y se te quite el miedo para buscar ayuda, y esta parte de saber que no estamos solos y de saber que hay una solución (…) te quita un enorme peso de encima”, detalló.

Las grabaciones de la nueva temporada de Lo que callamos las mujeres comenzaron en febrero de 2023, muchos capítulos de esta serie han sido retransmitidos desde que se estrenó por primera vez.