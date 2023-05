Qué es lo que piensan hacer Julio César Chávez y Terrible Morales con la pelea de exhibición

En junio tenía agendada su presentación contra Erik "Terrible" Morales, pero no la hará por una lesión

Julio César Chávez estaba alistando los últimos pormenores para su regreso al ring en una pelea de exhibición contra Erik Terrible Morales cuando su hijo —Julio César Chávez Jr.— tuvo una recaída en su recuperación al consumo de sustancias adictivas.

La manera en la que se mostró el Junior en redes sociales preocupó a los fans de la dinastía Chávez, por lo que el César del boxeo tuvo que salir a aclarar todo lo que estaba pasando con su familia, y en especial con el evento del combate que tenían programado para el sábado 24 de junio en el Estadio Caliente de Tijuana.

En una charla con David Faitelson en redes sociales, Chávez González canceló la pelea de exhibición. Una lesión y el problema de salud de Julito fueron los principales motivos por los cuales decidió ponerle fin al evento llamado “El último adiós”.

Julio César Chávez se desilusionó de la recaída de Chávez jr (Instagram/ @jcchavez115)

Aunque no aclaró cuál fue la opinión del Terrible Morales sobre esta decisión, apuntó que una lesión en una de sus costillas lo orilló a pensar primero en su salud antes de cumplir un sueño que tenía por dejar un amplio legado en el boxeo mexicano.

Así lo dio a conocer un video difundido en redes:

“Informarles a toda la gente que no voy a poder hacer la exhibición definitivamente, no pude mejorarme de mi lesión en el cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón”

Julio César Chávez Jr. recayó de su recuperación de adicciones

El gran campeón mexicano sentenció que tomó unos días de descanso, con la ilusión de que su lesión mejorara y le permitiera pelear en Tijuana, pero al no haber recuperación, prefirió cancelar el espectáculo y no hacer el “ridículo” ante sus fans por no estar bien físicamente.

“Traté de descansar un poco para ver si se regeneraba el cartílago, pero realmente me ha costado mucho trabajo. No me siento bien, la verdad, y no les quiero regalar una mala actuación, no quiero hacer el ridículo”, agregó.

Pero, la lesión no fue el único motivo por el cual el Señor Nocaut canceló la pelea, pues el estado de salud de Chávez Jr. también fue un factor determinante para que tomara esa decisión, ya que confesó que tenía la ilusión de subir al ring en compañía de sus hijos Omar y Julio.

Ambos eran parte de la cartelera del evento que se realizaría en un inicio el sábado 20 de mayo, pero según Julio César, tanto Omar como el junior descuidaron sus entrenamientos, por lo que no haría la pelea.

“No me queda otra... bajarme del barco y darle las gracias a Grupo Caliente”, expresó.

¿Cómo está manejando Julio César Chávez González la situación de la recaída de su hijo?

Para César Chávez, lo único que quería era demostrar que a sus 60 años de edad aún puede boxear. (Instagram/ @jcchavezjr)

Durante ese mismo video, confirmó que Chávez Jr. tuvo una recaída en un recuperación del tratamiento que tomó contra las adicciones, así que al borde del llanto informó que Julio tiene depresión y no había dormido bien.

Así que priorizó a su familia antes de cualquier legado, ya que dijo que mientras el viva no “dejará morir” a su hijo y hará lo posible por verlo bien.

“Yo esta exhibición la iba a hacer para ver el regreso de mi hijo Julio, limpio, sin ninguna sustancia en el cuerpo y retirarme de una forma bonita”, inició en su relato.

Y es que para César Chávez, lo único que quería era demostrar que a sus 60 años de edad aún puede boxear.

“Llevarme ese recuerdo para que me quedara de recuerdo. Tener esa satisfacción de que hacer una exhibición a los 60 años, dejar un legado a las nuevas generaciones, a la nueva juventud de que sí se puede, que los años solamente es un número. Cuando uno se cuida y se prepara las cosas salen bien ¿me entiendes?”, finalizó.