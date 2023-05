Monreal eligió su lealtad a AMLO antes que su sueño presidencial: “Prefiero no participar”

El senador habló sobre su decisión de seguir en Morena

El senador Ricardo Monreal ha informado que se mantendrá en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con la finalidad de continuar con el proceso de transformación en el país. Señaló que no desea ser el instrumento de una división, aunque sí aspira a competir por la más grande responsabilidad política en el país.

Te puede interesar: Ricardo Monreal advirtió que ministros de la SCJN pueden ir a juicio político

“Prefiero no participar, que traicionar al pueblo, al movimiento o al fundador de este movimiento”, expresó el coordinador del partido en el Senado, a través de un video colocado en sus redes sociales.

Para el senador, es mejor dejar de lado sus aspiraciones políticas antes que darle la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien ha recorrido más de 27 años buscando un cambio dentro de las instituciones. “Afirmo y confirmo que nunca me confrontaría con él, que tengo mi autonomía y mí criterio propio, los cuales mantendré como hasta ahora”, comentó Monreal sobre la determinación que ha tomado.

Te puede interesar: Ricardo Monreal visitó Coahuila en apoyo a Armando Guadiana

“He decidido mantenerme en Morena y continuar con el cambio de régimen y con el proceso de transformación que vive el país”, afirmó el coordinador de los senadores del partido. Mencionó que nadie debe sorprenderse por esta decisión, ya que el ha formado parte del movimiento por más de la mitad de su vida política.

Monreal Ávila señaló que no desea confrontar al presidente AMLO, a quien ha acompañado por más de 27 años. (Grupo Parlamentario de Morena)

Reiteró que no salvaguardara privilegios de nadie, algo que lo ha llevado a votar en contra de disposiciones y reformas que a su consideración contradicen la Constitución Política de México, y expresó que lo seguirá haciendo, siempre y cuando estas atenten contra la Carta Magna.

Te puede interesar: “Prefiero no ser nada, antes que traicionar al presidente”: Ricardo Monreal aceptó que las encuestas no le favorecen

“No hay cambio de viraje, no hay cambio en la vida política y en mi parte personal, hay definición y hay una posición que yo he decidido mantener”, puntualizó Ricardo Monreal, señalando que desea aspirar por la más grande responsabilidad política del país, pero que lo hará de forma legitima.

El senador comentó que se ha sometido a las reglas del partido guinda pese a que estas no sean claras, sin embargo, no desea ser causante de una división, por lo que peleará por la candidatura “a la buena, porque quiero que ustedes se den cuenta que soy el más preparado y el mejor”.

El militante de Morena detalló que ve una cancha dispareja debido a la ocupación de recursos ilimitados, algo que podría tomarse como un insulto y grosería, mismos que irían en contra de sus principios fundamentales. Expresó que su determinación será la de esperar al termino de los comicios electorales en Coahuila y el Estado de México para evitar generar un ambiente de confrontación.

*Información en desarrollo