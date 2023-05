Luis de Llano ya fue condenado por daño moral, reveló Sasha Sokol: “La relación fue ilícita y asimétrica”

Luis de Llano sostuvo una relación sentimental con Sasha cuando ella tenía 14 y él, 39 años (Foto: Instagram)

Este Día de las madres y luego de más de un año de especulaciones, Sasha Sokol confirmó lo que ya había adelantado: procedió legalmente contra Luis de Llano y las autoridades ya llegaron a una resolución.

Tras dar a conocer en marzo de 2022, en el Día Internacional de la Mujer, que siendo menor de edad fue víctima de abuso sexual y de poder por parte del entonces productor de Timbiriche, la tarde de este miércoles 10 de mayo la artista dio a conocer una noticia a su favor.

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, escribió en un hilo de Twitter y en posts de Instagram.

Sasha Sokol ya había advertido a su agresor "Nos vemos en los tribunales" (Foto: Infobae México)

“Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía”.

El hijo de la fallecida actriz Rita Macedo y de Luis de Llano Palmer tendrá que cumplir una sentencia que aún está por definirse en su totalidad.

“La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”, aclaró la cantante de Serás el aire.

La cantante pidió no lucrar con su historia (Fotos: Instagram/@sashasokolova/@luisdllanomacedo)

Finalmente, la también conductora de televisión agradeció la atención de las autoridades en la procuración de justicia en su caso y cerró su mensaje con una reflexión para que más casos de abuso y acoso obtengan justicia y sean tratados con respeto a sus derechos humanos.

“Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados”.

“Todas las víctimas merecen ser tratadas con respeto. Todos los abusadores deber ser juzgados implacablemente. Sólo entonces, México dejará de ser uno de los países con más casos de abuso infantil. Espero que mi voz y mi historia sirvan para que así sea”, escribió la artista de 52 años.

La polémica relación tuvo lugar en la década de los 80 (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Sasha y la denuncia pública que evidenció el abuso infantil en Timbiriche

“Luis de Ya No”, fueron las primeras palabras de lo que se convertiría en una de las denuncias públicas más mediáticas y trascendentes en la industria del entretenimiento en México. El 8 de marzo de este 2023, a un año de haber denunciado que Luis de Llano la violentó, la cantante compartió una reflexión sobre los claroscuros de su experiencia.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer, escribió la artista en sus redes sociales.

“En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas“, agregó la estrella, quien está próxima a integrarse al musical Vaselina junto a sus excompañeros de Timbiriche.

Danger AK compuso una canción inspirada en la denuncia pública de la ex Timbiriche

“Sasha sí se integra, no sé exactamente cuándo, nuestros ensayos arrancan el 15 de mayo”, aseguró Mariana Garza, quien dijo que la experiencia teatral será terapéutica para la cantante de Rueda mi mente.

“Sí por supuesto, el teatro, yo creo que más que ninguna otra cosa, al tratarse de dar tu energía y recibir energía es una de las cosas más sanadoras que existen, entonces seguramente se va a beneficiar con eso”, expresó la también prodcutora teatral.