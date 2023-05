Karely Ruiz rechazó una muestra de cariño de Santa Fe Klan y las redes reaccionaron

Usuarios de TikTok debatieron acerca del "rechazo" de la modelo hacia el rapero

Un video en TikTok muestra el momento exacto en el que Karely Ruiz quitó la mano de Santa Fe Klan de su pierna, situación que alertó a los internautas y los llevó a especular acerca de la relación que tienen.

Tras el polémico video que Karely Y Santa Fe Klan colgaron en OnlyFans, las redes sociales se han mostrado atentas a los movimientos de ambas estrellas. En el video de TikTok del usuario @soymexicanoomx, el rapero y la modelo aparecen juntos durante un evento realizado en el barrio del originario de Guanajuato.

En el clip se puede ver cómo el cantante toca la pierna de ella, unos segundos después, Karely reacciona y le quita la mano. Ambos famosos se encuentras sentados a la vista de cientos de fans que graban emocionados con su celular. La cuenta de TikTok que subió el momento se llenó de comentarios de los internautas.

En el clip se puede ver cómo el cantante toca la pierna de ella, unos segundos después, Karely reacciona y le quita la mano (instagram/karelyruiz)(TikTok/soymexicanoomx)

“Pues nada más es pose esa relación, ganar ganar para los dos”, “La morra en su tripp y el wey poniéndola la mano encima como queriendo marcar territorio en público, no mijo con ella no te va funcionar eso”, “no le fuera a robar su belleza”, “Ahí no es”, “Bro, date tu lugar y mándala lejos”, “En todos los videos se ve cómo lo hace a un lado” y “Seguro ella no ha llegado a un acuerdo monetario con él”, fueron algunos de los comentarios que usuarios dejaron en el video.

Algunos internautas teorizaron que el supuesto rechazo de Karely Ruiz a Santa Fe Klan probaría que su relación es falsa, y que en realidad, ella no lo quiere. No obstante, otra parte de los usuarios de redes sociales defendieron el momento, asegurando que no había sido un rechazo como tal, sino una acción natural de ella ante un apretón por parte del rapero.

Quienes defendieron la acción de Karely escribieron comentarios como: “Es porque le estaba apretando la pierna y es lógico, duele”, “A mí me hacen eso y me hacen cosquillas. No aguanto así por eso, vean bien cómo se la aprieta”, “Le apretó la parte de arriba de la rodilla, todos tendríamos esa reacción”.

Tras el lanzamiento de su video en OnlyFans, los números y la relevancia de ambas celebridades se han disparado, pues se trata de material explícito que ha interesado a los seguidores de ambas celebridades (Instagram/@santa_fe_klan)

Algunos internautas y celebridades han considerado que la relación de Santa Fe Klan y Karely Ruiz no es más que promoción para los dos. Tras el lanzamiento de su video en OnlyFans, los números y la relevancia de ambas celebridades se han disparado, pues se trata de material explícito que ha interesado a los seguidores de ambas celebridades.

Algunos usuarios de internet creen fervientemente que la modelo y el rapero sí tienen una relación sentimental mientras que otros lo dudan y secundan la versión oficial.

Una de las creadoras de contenidos que no cree al cien por ciento en Karely y Santa Fe es Lizbeth Rodríguez, quien recientemente declaró que le parecía que todo era un plan hacerse publicidad. “También pasa lo mismo con esto, yo creo que es justo que todos podamos ver el contenido, lo que se pueda facturar que se facture y los que no tengamos para contribuir, pues bueno también te estamos viendo y admirando desde cierta perspectiva, así que yo creo que es promoción”, dijo la expresentadora de Exponiendo Infieles.

karely ruiz y santa fe klan estrenaron video explícito (Captura de pantalla/Onlyfans karely ruiz)

Recientemente, el video de Karely Ruiz y Santa Fe Klan de Onlyfans se filtró en internet, provocando una ola de memes y comentarios al respecto. Y aunque los dos han negado tener un romance serio y han dicho que su relación es profesional, su cercanía ha puesto a debatir a los internautas y a sus fanáticos. Esta ambigüedad les ha permitido mantener sus nombres relevantes.