Karely Ruiz habría acercado a Santa Fe Klan a la santería

Santa Fe Klan siguió los pasos de Karely Ruiz y fue iniciado en la santería (Instagram/@santa_fe_klan_)

En medio de la polémica por el video que Karely Ruiz y Santa Fe Klan grabaron y se filtró de OnlyFans, la santera Karla compartió que el rapero será iniciado en la santería, gracias al acercamiento que hizo la modelo a esta religión.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan: nuevas fotos íntimas causaron indignación y el recuerdo de Maya Nazor

Desde meses atrás se confirmó que Karely ya se inició en la santería, su madrina, Karlita la Santera, fue quien lo compartió en el podcast Pragmático. Explicó que hizo el rito de iniciación, la mano de orula, y que tenía ya su ángel de la guarda.

Esto sorprendió a algunos de sus seguidores, pues ella no había comentado esto abiertamente; según Karla, su ahijada no quería hablar al respecto cuando se lo preguntaban por la forma en que sus seguidores se dirigían a ella, pero se sentía orgullosa de ser parte de la santería.

Con esta publicación, Karla confirmó que Santa Fe Klan ya es su ahijado (Captura de pantalla/Instagram)

Ahora, luego de que Karely y el cantante salieran juntos en un video explícito, hicieran una colaboración y se mostraran como una pareja, Karlita la Santera compartió en su cuenta de Instagram que Ángel Quezada -Santa Fe Klan- también ya es su ahijado en la santería, esto lo dio a conocer acompañada de Karely Ruiz.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan se reunieron en hotel tras filtración de video en OnlyFans; usuarios los criticaron

Karla compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la modelo y Ángel, con el mensaje: “Mis niños bellos, mi eleguacito”.

También en Facebook hizo una publicación similar, pero ahí escribió directamente que el rapero también es su nuevo ahijado. “Con mis bellos niños y el nuevo niño, mi eleguacito Santa Fe Klan y Karely Ruiz”.

Ambos estaban celebrando la iniciación del rapero en la santería (Captura de pantalla/Instagram)

Posteriormente, Karla compartió un video con El Mich para su canal de YouTube, donde confirmó que Ángel sí es su ahijado, mientras que él solamente envió saludos a los fans de su hoy madrina.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan causaron polémica por foto en la cama

Según había compartido Karla, Karely la buscó a ella porque estaba viviendo situaciones complicadas en su carrera y le pidió ayuda, fue así como se acercó a la santería.

También explicó que aunque para la mayoría de las ceremonias debe se estar completamente tapada, eso no le impedirá seguir siendo modelo de OnlyFans.

Karely habría sido quien acercó al rapero a la santería dado que ya mantiene una relación madrina-ahijada con Karla (Instagram/@santa_fe_klan_473)

Asimismo, compartió que Karely le dijo que le había cambiado la vida al iniciarla en la santería, pues a partir de esto habría sido que su carrera ascendió de un momento a otro.

“‘Usted me cambió mi vida para bueno, para malo para muchos’. Ella era Karely, yo no la hice, ella era Karely, lo único que yo hice fue quitarle todos esos bloques que no le permitían avanzar (...) Ahorita está en España, nada más fue de compras”, dijo Karla en Pragmático.

La relación de Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Pese a que tanto la regiomontana como el rapero han negado en repetidas ocasiones que actualmente sean algo más que amigos, desde el pasado 16 de abril, que fue la primera vez que se dieron un beso en público, han estado juntos, como si fueran una pareja.

Durante el concierto MacroFest en Monterrey, el rapero protagonizó un apasionado beso con la influencer

En un inicio, la influencer aseguró que todo se trataba de una muy buena amistad, pues a ella le gustaba besar a sus amigos y amigas; sin embargo, esta semana los rumores volvieron a surgir.

Además de que volvieron a besarse en público y tuvieron una cita, viajaron en el transporte público y compartieron cómo él le declaró su amor, fue filtrado el video que grabaron juntos para OnlyFans.

El video fue publicado el 4 de mayo y se viralizó gracias a que lo filtraron (Captura de pantalla/Onlyfans karely ruiz)

En el video se puede ver a los dos besándose, después ella se quitó la ropa mientras se tocaban. Cabe recordar que estas imágenes son parte de su colaboración para el sencillo de Santa Fe Klan Sabes.

El video completo fue subido a la cuenta de OnlyFans de Karely, donde la suscripción por mes para ver su contenido cuesta USD 16 dólares.