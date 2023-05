Karely Ruiz y Maya Nazor podrían verse las caras muy pronto en exclusiva fiesta

La creadora de contenido está preocupada por las consecuencias que pueda traer la enemistad de sus amigas

Mona, influencer que es amiga tanto de Karely Ruiz como de Maya Nazor, está por cumplir 24 años de edad. Para celebrar está organizando una exclusiva fiesta en cuya lista de invitados figuran importantes nombres de celebridades y artistas.

Karely y Maya podrían verse las caras en dicha fiesta, pues ambas están invitadas. Mona, preocupada por el destino de su fiesta -celebración cuya organización ya le ha costado bastante dinero- respondió a la polémica que rodea a sus dos amigas y dejó claro que, a pesar de ello, las dos están invitadas al importante evento y que espera que ninguna le falle.

“Yo no puedo estarles diciendo como de ‘es que para que vayas tú desinvito a la otra’. No, chicas, la invitación está para las dos, yo a las dos las estimo, las quiero. Las dos son mis amiguitas igual que las otras que tengo”, dijo Mona en una transmisión en vivo, “Yo no soy nadie para decirles a ella qué esta bien o qué está mal”.

Asimismo, dijo que tanto Maya Nazor como Karely Ruiz son adultas y que ella no es madre de ninguna como para decidir qué es lo mejor para ellas. “Las dos están bastante grandes, tienen su edad y ya saben lo que hacen, lo que está bien y lo que está mal. No soy su mamá para decirles ‘haz esto’ o ‘no lo hagas’, y ‘si lo haces ya no te voy a hablar”.

Del mismo modo, Mona contó que desea que sus dos amigas asistan al evento, pues las quiere a las dos y ha gastado bastante dinero en la organización como para que la dejen plantada. “Ruego a Dios que vengan porque estoy gastando nomás para esas 18 invitadas. Me daría en la madre si no fueran algunas, porque se me quedaría lo de ellas. No hay más invitadas”.

Entre lo que Mona está preparando para su fiesta de cumpleaños se encuentran batas con el nombre de las invitadas, banquetes de comida, regalos y hasta sillas personalizadas para cada uno de los asistentes, por lo que la influencer espera que sus amigas no le fallen y esos gastos no se desperdicien.

Del mismo modo, Mona se dijo preocupada de la inasistencia de cualquiera de las dos, pues muchos de sus invitados son amigos tanto de Karely como de Maya. El número de invitados que no asistirían a la fiesta de Mona se multiplicaría, pues algunos no asistirían para solidarizarse con Karely, mientras que otros harían lo mismo con Maya.

“Mi miedo es que no vaya todo el grupito de ellas (...) Si no va una no iría todo el grupito de ella. No me irían unas 7 de las que ellas llevan, y si somos 18 nos quedaríamos nada más como 10″, dijo Mona en una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok.

Maya Nazor se pronunció ante la invitación de Mona

La ex de Santa Fe Klan no descartó la asistencia al evento, pero comentó que, para estar segura de que irá, tiene que ver primero la lista de invitados.

La ex de Santa Fe Klan se dijo lista para celebrar junto a su amiga, pero todo depende de la lista de invitados

“¿Vas a ir a la fiesta de Mona? ¡Claro! No sé bien quiénes son los invitados, depende de quiénes sean los invitados ya si voy o no voy, pero yo sí quiero estar con Mona en ese día tan especial”, declaró Maya a sus seguidores de Instagram.

Karely Ruiz, por su parte, no ha revelado si asistirá o no al evento. Tampoco se sabe a ciencia cierta si Santa Fe Klan se encuentra en la lista de invitados.

El cantante y la modelo son el dúo del momento, pues hace unos días encendieron las redes sociales al anunciar una atrevida colaboración exclusiva para OnlyFans.