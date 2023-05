Karely Ruiz ‘facturará en tanga’ para ayudar a perritos de un refugio

La modelo de OnlyFans se comprometió a hacer más contenido (Ig karelyruiz)

Karely Ruiz es una de las modelos de OnlyFans más populares en México y, recientemente, ha estado en tendencia debido a la filtración de un video explícito que hizo con Santa Fe Klan. Así, en esta ocasión, la influencer volvió a causar controversia tras acudir a un refugio para perros y asegurar que su trabajo como creadora de contenido íntimo le ayudaría a seguir apoyando a los perritos.

A través de sus redes sociales, la también tiktoker compartió un clip en donde mostró el emotivo momento en que convivió con múltiples canes.

Cómo fue la visita de Karely Ruiz al refugio

Desde su cuenta de Instagram, Karely mostró que llegó vestida con un enterizo de colores al refugio de perros. Además de apoyar con varios costales de croquetas, aprovechó el momento para convivir con los caninos y jugar con ellos.

En un momento del video, la modelo rompió en llanto al ver las condiciones en las que se encontraban algunos de los animalitos.

La famosa se comprometió a hacer contenido en OnlyFans (Ig karelyruiz)

“Voy saliendo de un refugio de mascotas y wow se me partió el corazón , como puede existir gente tan mala que los abandonen, maltraten , no entiendo qué tienen en la cabeza pero me comprometo y no es juego a trabajar más”, comenzó a escribir desde su cuenta de Facebook.

Karely asegura que facturará en tanga

La influencer externó que no le importaba la opinión que tuviera la gente sobre su contenido y declaró que estaba dispuesta a continuar ayudando de la forma en la que ella deseara.

“No me importa que hablen mi*rda de mi, si antes me valía ahora más, ya tengo un objetivo y lo voy a cumplir y nimodooo! Les va a tocar soportar pero de qué muchas mascotas recibirán ayuda con eso me quedo feliz byeee”, dijo.

Karely Ruiz asistió a un refugio de perros (Ig karelyruiz)

En otra publicación, la joven compartió una emotiva fotografía en donde se encontraba acariciando a varios de los perritos que conoció y dejó una polémica promesa a los canes.

“A facturar en tanga por ustedesss”, remarcó.

Usuarios en redes criticaron a Karely Ruiz

Después de que Karely se mostró emocionada en sus redes sociales por su visita al refugio de perros, varios internuatas arremetieron contra ella, pues le aseguraron que no era correcto grabarse mientras hacía alguna buena acción.

“No les creo nada, solo lo hacen para más visitas, solo quieren hacer fama, yo no me creo na’”. “Nadamas una Cosa.... cuando ayudes no te grabes tu bien sabes que algún día se recompensará para que le haces de emoción”. “La Karely Ruiz es lo que proclama ser, ella solo va a facturar eso significa que el dinero que donó al refugio le va a ayudar a ella para no pagar los impuestos correspondientes de todo el millonal de dinero que gana”, son algunas de las menciones que aparecieron en Instagram.

Pese a los malos comentarios, algunos fans de Karely aplaudieron sus acciones y le enviaron buenos mensajes en Facebook.

“Me gustó esta nueva fase de ti si amas a los animalitos tienes un gran corazón me encantó tu carita yo también lloraria por esos bebés”. “Karely a mi también se me hizo triste ver a ese perrito, tienes un corazonsote”. “Gracias por tu apoyo a este refugio y mostrar otra faceta tuya. Felicidades por ese gran corazón”, detallaron.

También varios de los internautas le solicitaron a la modelo de OnlyFans ayuda, pues varios señalaron que tenían algunas mascotas o que habían rescatado animalitos que necesitaban asistencia para mejorar su calidad de vida.

Karely detalló en repetidas ocasiones que estaba dispuesta a apoyar y recordó que próximamente continuaría con esta labor caritativa.