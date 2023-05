Cómo reconocer una araña viuda negra y evitar su picadura

Las dos especies de araña viuda negra pueden llegar a ser identificadas con facilidad. Foto: Charaj(Wikipedia)

La temporada de araña viuda negra está por comenzar en México, por lo que es importante saber cómo reconocer a los arácnidos de dicha especie, así como evitar su picadura, misma que en muchas ocasiones no es letal y puede ser curada con tratamiento médico.

La especie Latrodectus, como se le conoce científicamente a la araña viuda negra, es considerada una de las más peligrosas en el mundo, debido a que su veneno puede llegar a ser hasta 15 veces más dañino que el de una víbora de cascabel.

El veneno de una viuda negra contiene neurotoxinas conocida como latrotoxina, siendo la alfa-latroxina la más peligrosa, debido a las afectaciones que puede ocasionar en el sistema nervioso y las neurona, lo que genera un intenso dolor.

En México se tiene registro de dos de las 32 especies del arácnido que se conocen en el mundo, siendo Geometricus y Latrodectusmactans el nombre de las mismas. Reconocerlas puede ser sencillo, por lo que se debe estar atento a las características de cada una de ellas.

La temporada de esta especie de arácnido se da entre junio y septiembre. Foto: Pixabay

Cómo reconocer una araña viuda negra

La Geometricus, también conocida como “Viuda Café” o “Viuda Marrón” se caracteriza por sus patas largas sin espinas, su principal identificados es una mancha que simula la figura de un violín, la cual se encuentra en su cefalotórax o prosoma (cabeza). El mástil de la silueta apunta hacía la parte posterior del arácnido.

Las hembras llegan a tener un tamaño entre 7 y 10 milímetros, mientras que los machos miden de 2 a 4 milímetros.

La Latrodectusmactans es conocida como “Araña Capulina” o “Chintatlahua” (la del trasero rojo en Nahuatl). Son de color brillante, con patrones de coloración naranja o rojos intensos en la parte dorsal del abdomen, la cual es en forma de reloj de arena. El tamaño de las hembras es de entre 30 y 40 milímetros, mientras que los machos no superan los 10 milímetros.

Pese a lo peligrosa que puede llegar a ser esta especie de arácnido, tienden a morder para inyectar su veneno cuando se siente amenazadas, por lo que en caso de identificar una se recomienda alejarse y no intentar matarla.

Aunque es considerada una de las más peligrosas, en muchas ocasiones su picadura no resulta letal. Foto: pxfuel

Lo ideal es tratar de atraparla para llevarla a un lugar fuera del hogar que no se encuentre habitado o que cuente con hierbas altas, lugar que para ellas es muy atractivo. De acuerdo con el Instituto de Bilogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estas especies tienden a habitar en climas secos, oscuros y húmedos, principalmente en campo o zonas de cultivo.

La temporada de araña viuda negra se da durante el verano, por lo que es común encontrarlas entre los meses de junio a septiembre. En caso de sufrir la picadura de un arácnido de esta especie se recomienda no aplicar ningún tipo de torniquete, evitar succionar el veneno, no cortar la piel donde ocurrió la mordedura, no aplicar hielo, ni remedios caseros, mantener la calma, identificar la araña con seguridad y acudir a un centro de salud cercano para ser atendido.

Aunque su mordedura es considerada una de las más peligrosas en el mundo, en muchas ocasiones no llega a ser letal, pudiendo ser tratada con ciertos cuidados médicos.

La picadura de una viuda negra puede ir afectando más conforme pase el tiempo, provocando dolores musculares y calambres en la zona dañada, mismos que pueden trasladarse al resto del cuerpo. Además de que puede ocasionar dificultad para respirar, causando confusión en las personas, ya que se puede tomar como un ataque al corazón.

Si la picadura se da en la parte superior del cuerpo, el dolor se concentra en el pecho. Por otro lado, si se da en la parte inferior, el malestar se encuentra en el abdomen.