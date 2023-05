Vanessa Huppenkothen perdió su laptop en Uber: “Nadie me ayuda a encontrarla”

(Instagram @vanehupp)

La mayoría de las personas hemos utilizado la aplicación de viajes en auto para llegar de forma más eficiente a nuestro lugar de destino; sin embargo, algunos usuarios se han llevado una fea experiencia como: un mal trato del chofer, acoso sexual, robo u olvidar algún objeto de valor, esto último, recién le pasó a la conductora Vanessa Huppenkothen,

A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora de deportes, dio a conocer que olvidó su laptop en un viaje que hizo a través de la plataforma de viajes de Uber, por lo que hizo la denuncia correspondiente debido a que es una de sus principales herramientas de trabajo.

Asimismo, la presentadora compartió una captura de pantalla donde se muestra el nombre del conductor, el modelo del automóvil y toda la información sobre el viaje donde perdió su laptop.

Twitter @vanehupp)

“Hola @Uber_MEX ayer olvidé mi computadora en este viaje y nadie me ayuda a encontrarla ni en su plataforma ni por mail ni por teléfono… ¿Será que por aquí sí? ¡Gracias!”, se puede leer en la publicación.

Usuarios se unen y levantan sus quejas

De inmediato, la publicación de Huppenkothen empezó hacerse viral, por lo que sus seguidores y otros usuarios mediante su hilo de Twitter pusieron sus quejas sobre la app de viajes, siendo casos idénticos como el de la conductora.

Uno fue uno de ellos, fue el de un chico que compartió que su mamá olvidó el celular en un viaje, y el conductor se desatendió del reporte: “Mi mamá olvidó su celular y nunca nos pudieron ayudar, el conductor sólo comentó que él no vio nada y que el siguiente pasajero de seguro lo tomó y eso que le empezamos a marcar enseguida”.

(Instagram @vanehupp)

Horas después, la aplicación de taxis le respondió a conductora deportiva, pidiendo su información personal como su correo electrónico, número de teléfono; sin embargo, hasta el momento, Vanessa no ha dado información alguna si logró recuperar su laptop.

¿Qué hacer en caso de extravío en un viaje de Uber?

De acuerdo con la página oficial de Uber, puedes recuperar tus objetos perdidos mediante la app en seis pasos:

Primero, abre la app de Uber, haz clic en el menú y entra a la sección Tus Viajes.

Selecciona el viaje dónde crees que olvidaste tu objeto. No dejes que el pánico te confunda y asegúrate de elegir el viaje correcto.

A continuación, ve hacia la sección de Ayuda y haz clic en Perdí un objeto.

Introduce un número de teléfono de contacto y pulsa Enviar . No te olvides de revisar que el código de tu país y ciudad sean correctos.

Luego, recibirás una llamada que te contactará con el Socio Conductor del carro donde olvidaste tu pertenencia.

Si el Socio Conductor confirma tener tu objeto olvidado en Uber, respira aliviado y ponte de acuerdo directamente con él para coordinar la entrega del objeto y listo. Fin de la pesadilla.

Puede suceder que el Socio Conductor con el que estás intentando ponerte en contacto se encuentre en medio de un viaje en ese momento y no pueda contestar tu llamada. En estos casos te recomendamos que esperes unos minutos y luego vuelvas a intentarlo.

Otra opción es ingresar a la página web con un correo electrónico, número de teléfono o cuenta de Facebook o Google.

Inicia sesión con tu correo electrónico, número de teléfono o cuenta de Facebook o Google.

Una vez que tengas acceso a los datos de tu cuenta y a la información de los viajes que has hecho, escoge el viaje en el que te has olvidado tu pertenencia.

Indica un número de teléfono donde podamos ponerte en contacto con el Socio Conductor.

Coordina con el Socio Conductor la devolución del objeto olvidado en Uber cuando recibas su llamado.

¿Qué puedo hacer si no logro contactar al conductor?

Según la página oficial de Uber, Si después de 24 horas no has podido contactar al Socio Conductor, no desesperes. Haz lo siguiente:

Dirígete a Contactar con Uber por un objeto perdido desde el botón de Ayuda en la app.

Cuéntanos lo sucedido y describe tu artículo perdido en Uber con la mayor cantidad de detalles posible.

Desde Uber intentaremos contactarnos directamente con el Socio Conductor y hacerle saber de lo ocurrido. Tan pronto lo hagamos, nos pondremos en contacto contigo para que puedas recuperar lo que perdiste.

Por último, la página de Uber México pidió al usuario que antes abandonar la unidad cuando el viaje haya finalizado, verificar bien si no olvidó ninguna de sus pertenencias.